Gamescom 2026 entra nel vivo e non è soltanto una vetrina dedicata ai giochi di nuova generazione. Per NVIDIA rappresenta soprattutto l’occasione per mostrare come l’ecosistema RTX stia evolvendo ben oltre la semplice potenza delle schede video, abbracciando Intelligenza Artificiale, cloud gaming, creazione di contenuti e nuove piattaforme hardware pensate per il futuro dei PC Windows.

L’azienda californiana ha infatti annunciato la disponibilità di DLSS 4.5 Ray Reconstruction, la nuova generazione della propria tecnologia di ricostruzione neurale dell’immagine, insieme all’espansione di RTX Remix, all’arrivo di RTX Spark sui notebook di prossima generazione e a importanti aggiornamenti per GeForce NOW e NVIDIA ACE, la piattaforma che porta NPC e personaggi guidati dall’AI direttamente nei videogiochi.

L’impressione è che NVIDIA stia costruendo un ecosistema sempre più integrato, dove GPU, AI e software lavorano come un’unica piattaforma; vediamo insieme qualche dettaglio in più.

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Il DLSS 4.5 ora punta tutto sulla qualità del ray tracing

Tra gli annunci più importanti di NVIDIA alla Gamescom 2026 spicca senza dubbio DLSS 4.5 Ray Reconstruction, evoluzione della tecnologia già introdotta con la famiglia di schede grafiche GeForce RTX 50. Se nelle versioni precedenti l’obiettivo era ricostruire in modo intelligente i pixel mancanti, questa nuova release concentra gran parte del lavoro sulla qualità dell’illuminazione ray traced.

Il cuore del sistema è un trasformatore neurale di seconda generazione, progettato per migliorare la ricostruzione di riflessi, ombre e illuminazione globale; secondo NVIDIA il risultato è un’immagine più stabile, con meno artefatti e una maggiore precisione spaziale, soprattutto nelle scene caratterizzate da numerose superfici riflettenti o da illuminazione indiretta complessa.

La distribuzione avverrà inizialmente tramite NVIDIA App, mentre gli sviluppatori possono già integrare la tecnologia grazie agli aggiornamenti di Streamline SDK e del plugin ufficiale per Unreal Engine, riducendo sensibilmente i tempi necessari per implementare DLSS nei nuovi progetti.

Non si tratta quindi soltanto di un incremento degli FPS, ma di un ulteriore passo verso una resa grafica più credibile, dove il ray tracing diventa progressivamente meno dipendente dai tradizionali denoiser e sempre più affidato ai modelli AI. NVIDIA DLSS 4.5 Ray Reconstruction sarà disponibile su titoli come Alan Wake 2, 007 First Light e Control Resonant.

RTX Remix riporta in vita due grandi classici del PC

NVIDIA continua inoltre a investire risorse e tempo su RTX Remix, la piattaforma che consente di rimasterizzare i videogiochi DirectX 8 e DirectX 9 sfruttando path tracing, asset moderni e illuminazione completamente ricostruita.

Il protagonista assoluto è Painkiller RTX, reinterpretazione del celebre sparatutto del 2004. La demo sarà disponibile gratuitamente dal 25 agosto per tutti i possessori del gioco originale su GOG e introduce quindici livelli completamente rimasterizzati con path tracing, RTX Volumetrics, Neural Radiance Cache e RTX IO. L’obiettivo non è modificare il gameplay, ma riportare il titolo agli standard grafici attuali mantenendone intatta l’identità.

Accanto a Painkiller arriva anche The Elder Scrolls III: Morrowind RTX, uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati con RTX Remix. Le prime aree mostrano Seyda Neen, Balmora e la Mages Guild ricostruite con illuminazione fisicamente corretta, materiali completamente nuovi e supporto al path tracing integrale. NVIDIA ha inoltre aperto ufficialmente le candidature ai modder interessati a contribuire allo sviluppo della remaster.

RTX Spark è la scommessa di NVIDIA per i notebook Windows AI

Se DLSS rappresenta il presente, RTX Spark guarda chiaramente al futuro, imminente però. La nuova piattaforma hardware riunisce in un unico chip una CPU Arm Grace, una GPU Blackwell RTX e un’ampia memoria unificata condivisa tra CPU, GPU e acceleratori AI. Per i meno ferrati in materia, ricordiamo che l’idea ricorda inevitabilmente l’approccio adottato da Apple con i processori della serie M, ma NVIDIA punta a coniugare quella filosofia con tutto l’ecosistema RTX, includendo DLSS, Reflex, G-SYNC e accelerazione AI professionale (quindi un’altra cosa).

Secondo quanto dichiarato da NVIDIA, RTX Spark permetterà di:

giocare in 1440P fino a 100 FPS con ray tracing attivo

montare video 8K 4:2:2 direttamente sul notebook

gestire rendering 3D fino a 90 GB di scena

eseguire modelli AI locali fino a 120 miliardi di parametri

Il progetto nasce chiaramente pensando ai futuri AI PC Windows, una categoria di dispositivi che nei prossimi anni vedrà CPU, GPU e NPU lavorare sempre più in sinergia. Non sorprende quindi che NVIDIA abbia già confermato il supporto al Windows Agent Framework, mentre diversi studi come Electronic Arts, Ubisoft e gli sviluppatori di ARC Raiders e The Finals stanno già preparando la compatibilità con la nuova piattaforma.

L’Intelligenza Artificiale entra anche nei personaggi dei videogiochi

Un altro tassello della strategia RTX prende il nome di NVIDIA ACE, un nome sicuramente non nuovo per chi ci segue, ma anche questo in continua evoluzione; dopo mesi di dimostrazioni tecniche, la piattaforma debutta concretamente all’interno di Aniimo, un nuovo titolo previsto per il 2027. In questo caso l’AI non viene utilizzata per migliorare la grafica, ma per rendere gli NPC capaci di comprendere il linguaggio naturale, ricordare le interazioni con il giocatore e sviluppare comportamenti dinamici.

I compagni di squadra potranno apprendere nuove abilità, reagire alle conversazioni e modificare il proprio comportamento in base al contesto, offrendo un livello di interazione molto più naturale rispetto ai tradizionali dialoghi predefiniti. Si tratta probabilmente di uno degli utilizzi più interessanti dell’AI nel gaming, perché sposta l’attenzione dall’automazione grafica alla costruzione di esperienze più dinamiche e credibili.

GeForce NOW continua a crescere tra cloud e RTX

Chiude gli annunci GeForce NOW, che riceve un aggiornamento importante sia sul piano tecnologico sia su quello della compatibilità. Il servizio cloud introduce il supporto ai nuovi controlli dedicati a DLSS Super Resolution, Frame Generation e Ray Reconstruction, portando le funzionalità di DLSS 4.5 anche ai giochi eseguiti in streaming.

Sul fronte della piattaforma arrivano inoltre diverse novità richieste dagli utenti: il supporto ufficiale a Firefox, l’integrazione con il nuovo ecosistema Steam, la possibilità di acquistare direttamente gli abbonamenti entro l’autunno e la compatibilità con le nuove Amazon Fire TV Stick 4K, ampliando ulteriormente il numero di dispositivi utilizzabili senza un PC dedicato.

Più che una semplice raccolta di annunci, Gamescom 2026 mostra con chiarezza la direzione intrapresa da NVIDIA. DLSS continua a evolversi come riferimento per il ray tracing, RTX Remix trasforma i grandi classici in esperienze moderne, ACE porta l’AI all’interno del gameplay e RTX Spark prepara il terreno ai notebook Windows della prossima generazione.

In chiusura, pare molto evidente che il colosso statunitense stia lavorando molto e soprattutto sul fronte software e integrazione / ottimizzazione. La sensazione generale è che il marchio RTX stia diventando sempre meno sinonimo di sola scheda video e sempre più il punto d’incontro tra gaming, creatività, cloud e intelligenza artificiale, con un ecosistema destinato ad accompagnare tanto i giocatori quanto i creator nei prossimi anni.