Chi dice che per monitorare la salute in modo serio servano smartwatch ingombranti e schermi luminosi che spuntano dal polso? Oura Ring 4 nella variante Stealth misura 12 ribalta questa convinzione, e oggi lo fa anche con uno sconto che supera il 47% su Amazon. Un wearable di fascia altissima, con tecnologia da laboratorio, racchiuso in un anello in titanio che pesa pochissimi grammi. Un’occasione rara che vale davvero la pena esaminare da vicino.

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Oura Ring 4 Stealth: tutto il potere del monitoraggio biometrico in un anello in titanio

Non è un semplice contapassi travestito da gioiello. Oura Ring 4 è costruito attorno alla tecnologia proprietaria Smart Sensing, un sistema di rilevamento adattivo che calibra le misurazioni in base alle caratteristiche fisiche dell’utente e al tipo di attività svolta, fornendo dati accurati e continui 24 ore su 24.

Il corpo è realizzato interamente in titanio, un materiale che garantisce leggerezza, resistenza e biocompatibilità, particolarmente indicato anche per le pelli più sensibili. I sensori sono completamente incassati nella struttura, migliorando il comfort rispetto alle generazioni precedenti e consentendo di indossarlo senza mai toglierlo, nemmeno di notte.

Tra le caratteristiche che rendono Oura Ring 4 unico nel suo segmento:

Oltre 50 metriche di salute monitorate , tra cui fasi del sonno, SpO2, frequenza cardiaca, HRV, stress e ciclo mestruale

, tra cui fasi del sonno, SpO2, frequenza cardiaca, HRV, stress e ciclo mestruale Autonomia fino a 8 giorni senza schermo e senza vibrazioni: zero distrazioni, massima discrezione

senza schermo e senza vibrazioni: zero distrazioni, massima discrezione Oura Advisor , la funzionalità AI generativa che analizza i dati biometrici personali e offre consigli di salute personalizzati direttamente nell’app

, la funzionalità AI generativa che analizza i dati biometrici personali e offre consigli di salute personalizzati direttamente nell’app Resistenza all’acqua , pensata per chi non vuole compromessi durante sport acquatici o docce

, pensata per chi non vuole compromessi durante sport acquatici o docce Compatibilità con Apple Health, Google Fit, Strava, Natural Cycles e widget per iPhone e Apple Watch

Il vero punto di forza sta nel monitoraggio del sonno: Oura è da oltre un decennio il riferimento del settore in questo ambito. La variante Stealth offre una finitura nera opaca, elegante e discreta, perfetta per chi preferisce che il proprio wearable non si noti. L’app, disponibile anche in italiano, è stata completamente riprogettata per rendere leggibili le metriche quotidiane e quelle a lungo termine con un solo sguardo.

Da tenere presente: l’accesso completo a tutte le funzionalità avanzate richiede un abbonamento mensile (circa 5,99 €/mese o 69,99 €/anno). Il primo mese è incluso nell’acquisto. È inoltre consigliato acquistare il kit di misurazione prima dell’ordine, poiché le taglie di Oura Ring 4 non corrispondono alle misure standard degli anelli tradizionali.

Prezzo ai minimi: ecco i numeri dell’offerta su Amazon

Il prezzo di listino ufficiale di Oura Ring 4 Stealth misura 12 su Amazon era fissato a 449,00€. Oggi è disponibile a 237,62€, con un risparmio netto di oltre 211€ e uno sconto che sfiora il 47%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo prodotto, un’opportunità che difficilmente si ripresenta per un wearable premium di questa categoria.

L’offerta è disponibile su Amazon.it, con spedizione Prime inclusa e le consuete garanzie dell’acquisto su marketplace ufficiale. La disponibilità per questa specifica variante è limitata e, considerata la riduzione eccezionale, è probabile che le unità si esauriscano rapidamente.

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