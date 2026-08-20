Dopo quasi un mese di stop, la Formula 1 è pronta a riaccendere i motori: a Zandvoort andrà in scena il Gran premio d’Olanda che arriva al culmine di una settimana che è stata caratterizzata da tre rinnovi di contratto: da un lato, la Williams ha confermato la coppia di piloti anche per il prossimo anno (Albon anche per il 2027 e Sainz con un contratto pluriennale). Dall’altro lato, Verstappen ha scelto il weekend del gran premio di casa per annunciare il rinnovo contrattuale con la Red Bull fino al 2030.

Tornando alla pista, quello a cui assisteremo questo weekend sarà di tipo “Sprint” (il quinto, nonché penultimo, della stagione 2026): andiamo a fare il punto della situazione, a scoprire alcuni dettagli sulla pista e a scoprire come seguire tutte le sessioni in diretta.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Tutto pronto per la dodicesima tappa della stagione 2026 di Formula 1

Tra poche ore, come anticipato in apertura, il circus metterà fine alla pausa estiva e nel weekend si correrà il dodicesimo Gran Premio della stagione 2026 di Formula 1 che avrà luogo sul circuito di Zandvoort, nei Paesi Bassi.

Si tratta di una pista “vecchia scuola”, stretta, corta e veloce,che misura 4.259 metri ed è caratterizzata da 14 curve in tutto (dieci a destra e quattro a sinistra), con due curve sopraelevate; potremmo quasi definirla come una sorta di “frullatore” dato che, al netto del rettilineo del traguardo, offre poche chance di riposo ai piloti nell’arco del (breve) giro.

Il punto di rilevamento per l’attivazione della Overtake Mode (ovvero la modalità sorpasso con extra potenza dal motore elettrico) è stato posizionato subito prima della curva 13. Per quanto concerne la Straight Mode (ovvero l’aerodinamica attiva con entrambe le ali aperte) sono state deliberate solo due zone: il rettilineo del traguardo e il breve allungo tra curva 10 e curva 11 (ovvero le due zone che, fino allo scorso anno, venivano sfruttate per il DRS).

Dopo l’estate si riparte con un weekend “Sprint”

Dopo due weekend “tradizionali” consecutivi, sul Circuito di Zandvoort andrà in scena un weekend “Sprint”, quello caratterizzato da una sola sessione di prove libere (al venerdì mattina) e un programma modificato per includere la sessione di qualifica Sprint (suddivisa nelle solite tre manche, ridotte, con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) del venerdì pomeriggio e la gara Sprint (che durerà 24 giri o 60 minuti) di sabato mattina.

Da sabato pomeriggio riprenderà il programma “classico” con la sessione di qualifica (suddivisa nelle solite tre manche con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) e la Gara di domenica, che avrà una durata di 72 giri (per una distanza complessiva di 306,587 km), e chiuderà il programma del weekend.

La conformazione del tracciato non suggerisce grossi vantaggi per coloro che dispongono della power unit migliore (leggasi i motorizzati Mercedes e Red Bull) ma ormai abbiamo capito che in questa Formula 1 i valori possono cambiare in fretta.

C’è poi curiosità attorno al nuovo motore Honda, che debutterà questo weekend sulle due Aston Martin, e al ritorno di Tsunoda che prenderà il posto di Lawson in Racing Bulls: il neozelandese salirà nuovamente sulla Red Bull per sostituire l’infortunato Hadjar.

Tornando alla pista, Pirelli ha deciso di portare la fascia intermedia della propria gamma (mescole C2, C3 e C4) perché il circuito di Zandvoort è particolarmente impegnativo per gli pneumatici in termini di densità energetica: si tratta infatti di una pista molto corta con curve molto veloci e addirittura due curve sopraelevate che causano ulteriore stress sugli pneumatici.

Capitolo meteo, nel weekend ci sono chance di vedere la pioggia soprattutto tra venerdì e sabato mattina. Le temperature, invece, dovrebbero essere piuttosto basse, comprese tra i 19 gradi di massima del venerdì e i 15 gradi di minima della domenica. I team dovranno dare un’occhio di riguardo al vento.

In pista anche la F1 Academy; ancora pausa per F2 e F3

Mentre per Formula 2 e Formula 3 la pausa estiva proseguirà ancora per un paio di settimane, dato che il rientro in pista per le due categorie è previsto nel weekend del Gran Premio di Monza (che si correrà domenica 6 settembre 2026), in Olanda torneranno in pista le ragazze della F1 Academy.

Per loro si tratta del ritorno in pista dopo un mese e mezzo di stop (l’ultimo weekend di gara è stato quello britannico tra il 3 e il 5 luglio scorsi); come lo scorso appuntamento, il weekend sarà di tipo “standard” con due sole gare della stessa durata, una al sabato e una alla domenica.

A guidare la classifica dopo i primi tre round c’è Alisha Palmowski (team Campos, supportata dalla Red Bull), vincitrice di delle ultime due Feature Race: la britannica vanta ben 30 punti di vantaggio su Emma Felbermayr (team Rodin Motorsport, supportata dalla Audi) e addirittura 58 punti di vantaggio su Nina Gademan (team MP Motorsport, supportata dalla Alpine).

Come vedere il Gran Premio d’Olanda 2026 di Formula 1

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

L’abbonamento a Sky (pacchetto Sky Sport) ha un costo in offerta di 24,99 euro al mese (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; l’attivazione ha un costo di 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

(pacchetto Sky Sport) ha un costo (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; l’attivazione ha un costo di 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti. L’abbonamento al Pass Sport di NOW ha un costo di 19,99 euro al mese, garantendo una permanenza minima di 12 mesi; in caso contrario, il prezzo sale a 29,99 euro al mese; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

Orari (diretta e differite) del Gran Premio d’Olanda 2026

Di seguito, invece, riportiamo gli orari (italiani) di tutte le sessioni in pista delle tre categorie che prendono parte al Gran Premio d’Olanda, dodicesima tappa (prima dopo la pausa estiva) della stagione 2026 di Formula 1.

Venerdì 21 agosto 2026 12:30 – Prove Libere di Formula 1 14:00 – Prove libere di F1 Academy 16:30 – Qualifiche Sprint di Formula 1

Sabato 22 agosto 2026 09:20 – Qualifiche di F1 Academy 12:00 – Gara Sprint di Formula 1 (24 giri o 60 minuti) 14:35 – Reverse Grid Race di F1 Academy (17 giri o 30 minuti + 1 giro) 16:00 – Qualifiche di Formula 1

Domenica 23 agosto 2026 08:40 – Feature Race di F1 Academy (17 giri o 30 minuti + 1 giro) 15:00 – Gara di Formula 1 (72 giri o 120 minuti)



Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport F1 (canale 207 di Sky o su NOW), mentre le Qualifiche Sprint, la Gara Sprint e le Qualifiche del sabato saranno trasmesse in diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). La Gara “lunga” della domenica sarà invece trasmessa in differita su TV8 alle 18:00 di domenica 23 agosto 2026.