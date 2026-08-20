Uno sconto da 39% su una fotocamera stabilizzata con sensore da 1 pollice non capita tutti i giorni. DJI Osmo Pocket 3 torna a un prezzo che difficilmente si era visto prima su AliExpress, con i coupon attivi che abbassano ulteriormente il costo finale. Attenzione: i coupon e gli sconti PayPal si riattivano il 24 del mese a mezzanotte, quindi se in questo momento non funzionano è il momento giusto per impostare un promemoria. Vale anche la pena unirsi al TEAM CashBack di PrezziTech per ottenere un rimborso aggiuntivo del 5% (potenzialmente fino al 9% in base al volume del gruppo) su questo acquisto. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

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DJI Osmo Pocket 3: la fotocamera tascabile che non scende a compromessi

Chi fa vlogging o crea contenuti sa benissimo quanto sia difficile trovare un dispositivo compatto che non sacrifichi la qualità video. DJI Osmo Pocket 3 rompe questo schema con un sensore CMOS da 1 pollice abbinato a un’ottica da 20 mm equivalenti con apertura F2: una combinazione che fino a poco tempo fa era appannaggio esclusivo di compatte di fascia alta.

Il risultato pratico è immediatamente visibile nelle situazioni di scarsa illuminazione, dove la differenza rispetto agli smartphone è netta. La sensibilità ISO arriva fino a 6400 (estendibile a 16.000) e l’otturatore può spingersi fino a 1/8000 s, garantendo riprese nitide anche in contesti difficili.

Sul fronte video, le specifiche parlano chiaro:

4K/60fps per riprese fluide e dettagliate nella quotidianità

per riprese fluide e dettagliate nella quotidianità 4K/120fps in modalità Slow Motion per rallentatori 4x di qualità cinematografica

in modalità Slow Motion per rallentatori 4x di qualità cinematografica 3K verticale fino a 60fps , pensato appositamente per Instagram Reels e TikTok

, pensato appositamente per Instagram Reels e TikTok Profili colore D-Log M 10 bit e HLG 10 bit per chi lavora in post-produzione con fino a un miliardo di colori registrabili

Il punto di forza che distingue davvero questo dispositivo dalla concorrenza è la combinazione tra stabilizzazione meccanica a 3 assi e il sistema ActiveTrack 6.0: basta posizionarlo su un treppiede e il soggetto rimane sempre al centro dell’inquadratura, che si stia ballando, camminando o girando in esterno.

Il touchscreen OLED ruotabile da 2 pollici merita una menzione speciale: permette di passare con un gesto dall’orientamento orizzontale a quello verticale, cambiando automaticamente l’aspect ratio del video. Un dettaglio che sembra piccolo ma fa risparmiare decine di minuti in editing.

Sul fronte audio, DJI Osmo Pocket 3 si connette via Wi-Fi e Bluetooth a due trasmettitori DJI Mic 2 contemporaneamente, una funzione rara in un dispositivo di queste dimensioni. La batteria da 1300 mAh si ricarica all’80% in soli 16 minuti con caricatore PD da 65W (venduto separatamente).

La confezione include custodia protettiva, cinturino da polso, impugnatura con attacco 1/4″ e cavo Type-C to Type-C. Chi volesse l’esperienza completa può valutare il Creator Combo, che aggiunge trasmettitore DJI Mic 2, obiettivo grandangolare e impugnatura con batteria integrata.

Prezzo scontato del 61%: ecco come scende a 213€

DJI Osmo Pocket 3 è disponibile su AliExpress a 213€ rispetto al prezzo di listino di 349€, con un risparmio di 136€ pari al 39% di sconto base, questo applicando i coupon TUTTOA33, ITAE33 o ITNS33.

Attenzione: i coupon e gli sconti PayPal si riattivano il 24 del mese a mezzanotte, quindi se in questo momento non funzionano è il momento giusto per impostare un promemoria. Vale anche la pena unirsi al TEAM CashBack di PrezziTech per ottenere un rimborso aggiuntivo del 5% (potenzialmente fino al 9% in base al volume del gruppo) su questo acquisto.

Per chi paragona i prezzi: su Amazon.it la versione base si trova attorno ai 387€, mentre su Unieuro il prezzo è 329,90€. A 213€ con coupon attivo, AliExpress si conferma la destinazione più conveniente per questo prodotto in questo momento.

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