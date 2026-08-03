Se anche voi stavate pensando di acquistare una XBOX , dopo questa notizia potreste dover rivedere i vostri piani. A seguito dell’annuncio arrivato nelle scorse settimane, Microsoft ha infatti applicato ufficialmente anche in Europa il nuovo listino delle console XBOX Series X e XBOX Series S, con rincari che in alcuni casi arrivano fino a 200 euro rispetto ai prezzi precedenti.

L’aumento coinvolge praticamente tutta la gamma ancora in commercio e porta alcune configurazioni a cifre che, fino a pochi mesi fa, sembravano difficili da immaginare per hardware lanciato ormai quasi sei anni fa. Secondo Microsoft, dietro questa decisione ci sarebbe il continuo aumento dei costi di produzione e, in particolare, quello delle memorie e di altri componenti fondamentali che continuano a pesare sull’intero settore dell’elettronica di consumo.

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XBOX Series X e Series S costano molto di più: ecco i nuovi prezzi

Con l’entrata in vigore del nuovo listino, il modello che fa maggiormente discutere è senza dubbio XBOX Series X con lettore ottico; questa versione della console Microsoft passa infatti da 599,99 euro a 799,99 euro, registrando un incremento di ben 200 euro.

Sale sensibilmente anche XBOX Series X Digital Edition da 1 TB, che da 549,99 euro arriva ora a ben 749,99 euro. Non va meglio alla famiglia XBOX Series S, purtroppo aggiungiamo; la versione da 512 GB ora costa 499,99 euro, contro i precedenti 349,99 euro, mentre il modello da 1 TB viene proposto a 599,99 euro rispetto ai precedenti 399,99 euro.

In termini percentuali gli aumenti risultano particolarmente pesanti soprattutto per Series S, che in alcune configurazioni arriva a costare circa il 50% in più rispetto al listino precedente. Contestualmente Microsoft ha confermato anche la fine della produzione di XBOX Series X da 2 TB, riducendo ulteriormente le opzioni disponibili per chi cerca la console di fascia alta.

Microsoft parla di crisi dei componenti, ma il mercato cambia rapidamente

Per giustificare questa importante revisione dei prezzi, Microsoft continua a indicare come principale responsabile l’aumento dei costi dei componenti. L’azienda di Redmond sostiene che memorie GDDR6, sistemi di archiviazione e altri elementi essenziali abbiano registrato rincari importanti negli ultimi mesi, incidendo direttamente sul costo finale delle console.

Uno scenario che, secondo diverse indiscrezioni, potrebbe non essere ancora terminato; se il mercato delle memorie dovesse continuare a rimanere sotto pressione infatti (come da previsioni), non è escluso che possano arrivare ulteriori adeguamenti nei prossimi mesi.

Nel frattempo, alcune fonti vicine all’azienda continuano inoltre a sostenere che Microsoft venderebbe ancora XBOX Series X e Series S in perdita, nonostante gli aumenti appena introdotti; una situazione quest’ultima che evidenzia quanto l’attuale equilibrio economico delle console sia diventato sempre più complesso da sostenere.

Per avere un quadro della situazione più preciso, facciamo un riepilogo per il mercato europeo dei vari modelli con prezzi vecchi e nuovi:

XBOX Series S (512 GB) da 349,99 euro a 499,99 euro

XBOX Series S (1 TB) da 399,99 euro a 599,99 euro

XBOX Series X (1TB, Digital) da 549,99 euro a 749,99 euro

XBOX Series X (1TB, Disc) da 599,99 euro a 799,99 euro

Una scelta che cambia ancora il mercato delle console

L’aumento dei prezzi arriva in un momento particolarmente delicato per il settore; le console XBOX sono ormai vicine al sesto anno di vita e, storicamente, è proprio in questa fase che il mercato si aspetta una progressiva riduzione dei prezzi, non certo rincari di questa portata.

Portare XBOX Series X fino a 799,99 euro significa avvicinare il costo della console a quello di un PC gaming economico o di una configurazione desktop assemblata con attenzione (non proprio last gen, ma potente), modificando inevitabilmente il rapporto qualità-prezzo che aveva caratterizzato le soluzioni Microsoft fin dal debutto.

Resta ora da capire se il mercato accetterà questi nuovi listini o se saranno i rivenditori, attraverso promozioni e sconti periodici, a riportare le console su prezzi più competitivi. Per i consumatori però, una cosa appare già evidente e certa (purtoppo), ovvero che da oggi acquistare una XBOX costerà decisamente di più rispetto al recente passato.