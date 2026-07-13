Un singolo giocatore Xbox sembra aver ottenuto una vittoria legale non da poco contro Microsoft, con una sentenza che obbliga il colosso tecnologico a ripristinare l’account sospeso dell’utente e l’intera libreria di videogiochi collegata.

In un post su Reddit, l’utente Ordo_Liberal ha raccontato che un tribunale brasiliano ha ordinato a Microsoft di annullare la propria decisione di revocare l’accesso all’account e alla libreria, dopo che quest’ultimo era stato violato da terzi.

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Una disputa iniziata tre mesi fa

Secondo quanto raccontato da Ordo_Liberal su Reddit, la vicenda era iniziata tre mesi prima, quando Microsoft aveva bloccato l’account dopo aver rilevato un “accesso non autorizzato“, comunicando che “l’unica opzione a nostra disposizione è sospendere permanentemente questo account per prevenire ulteriori utilizzi“.

Invece di crearne uno nuovo e ricostruire da zero la propria libreria digitale, magari riacquistando titoli già pagati in precedenza, Ordo_Liberal ha scelto una strada diversa e decisamente più determinata ovvero fare causa a Microsoft.

Il giocatore ha spiegato su Reddit di aver potuto affidarsi a un difensore pubblico senza alcun costo, grazie all’impostazione brasiliana in materia di tutela dei consumatori, che permette ai cittadini di intentare cause in piccole controversie senza dover sostenere spese legali.

Una possibilità che ha reso concreta un’azione legale che, in altri paesi, sarebbe stata economicamente proibitiva per un singolo utente contro un colosso come Microsoft.

Il contesto più ampio sulla proprietà digitale

Questo caso fa ancora più scalpore perché arriva in un momento particolarmente delicato per il tema della proprietà dei contenuti digitali nel mondo videoludico. Basti pensare alla decisione di Sony di interrompere del tutto la produzione dei dischi fisici per PlayStation a partire dal gennaio 2028, una scelta che ha riacceso il dibattito su cosa significhi realmente “possedere” un videogioco quando l’unica cosa acquistata è, di fatto, una licenza revocabile legata a un account.

Anche Microsoft si sta muovendo nella stessa direzione: l’azienda sta testando internamente la funzione Disc2Digital, pensata per convertire in diritti digitali le collezioni fisiche di giochi Xbox, proprio in vista della prossima console Project Helix, che secondo le indiscrezioni circolate finora sarebbe priva di lettore ottico integrato.

È in questo scenario, sempre più orientato verso librerie interamente digitali e sempre meno verso il possesso fisico, che il caso di Ordo_Liberal assume un peso particolare perché dimostra concretamente cosa succede quando quell’accesso digitale viene revocato da un’azienda, e quanto poco margine di manovra abbia solitamente l’utente per opporsi.

Cosa dice la sentenza

Secondo quanto riportato nella sentenza, Microsoft ha 15 giorni di tempo per ripristinare l’accesso all’account di Ordo_Liberal, pena una sanzione di 150 real (circa 30 dollari) al giorno fino alla risoluzione del caso, con un tetto massimo di 1.500 real (circa 300 dollari). Il tribunale ha inoltre ordinato a Microsoft di versare 2.000 real, circa 400 dollari, direttamente a Ordo_Liberal come risarcimento per il disagio subito.

Questo caso specifico potrebbe non avere lo stesso impatto economico di cause collettive simili intentate contro altre aziende tecnologiche, e resta comunque una decisione di primo grado, valida per un singolo caso in un’unica giurisdizione, non un precedente vincolante su scala più ampia.

Potrebbe però rappresentare un piccolo spiraglio di speranza per tutti quei consumatori sempre più preoccupati dal fatto che le aziende stiano progressivamente abbandonando il supporto fisico a favore di librerie esclusivamente digitali, una transizione che solleva interrogativi tutt’altro che scontati su quanto valga davvero, nella pratica, il denaro speso per costruire una collezione di giochi che non si possiede mai fino in fondo.