WHOOP amplia il proprio ecosistema dedicato al monitoraggio della salute e introduce una novità che potrebbe rendere il servizio molto più interessante anche per chi non possiede un dispositivo indossabile dell’azienda. WHOOP Advanced Labs è infatti ora disponibile anche senza un abbonamento WHOOP, permettendo a un pubblico più ampio di accedere alle analisi di laboratorio avanzate proposte dalla società.

Lanciato nel 2025, Advanced Labs era stato inizialmente pensato come servizio complementare all’esperienza offerta dagli indossabili WHOOP, combinando i dati raccolti dal dispositivo con analisi cliniche approfondite. Ora l’azienda ha deciso di cambiare approccio, rendendo disponibili i test anche a chi non utilizza un braccialetto WHOOP e quindi, potenzialmente, anche agli utenti di dispositivi come Apple Watch, Garmin, Oura e Pixel Watch.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

WHOOP Advanced Labs apre le porte anche ai non abbonati

Il funzionamento di Advanced Labs si basa su analisi del sangue complete, revisione dei risultati da parte di medici, strumenti di analisi basati sull’intelligenza artificiale e indicazioni personalizzate. I pannelli disponibili sono progettati per fornire informazioni relative a diversi aspetti dello stato di salute, tra cui quello cardiovascolare, metabolico, ormonale e infiammatorio.

Le analisi vengono prescritte da un operatore sanitario abilitato e i risultati vengono successivamente esaminati da un medico, che li accompagna con indicazioni pensate per aiutare l’utente a comprendere meglio i dati ottenuti e gli eventuali passi successivi.

L’aspetto forse più interessante della novità riguarda però il prezzo, i test di WHOOP Advanced Labs partono da circa 150 dollari, mentre secondo l’azienda valutazioni complete comparabili possono arrivare a costare oltre 3.000 dollari attraverso strutture sanitarie tradizionali. Il confronto, naturalmente, dipende dal tipo e dalla quantità di analisi effettuate, ma evidenzia l’obbiettivo di WHOOP: rendere più facilmente accessibili test che normalmente potrebbero essere disponibili soprattutto attraverso percorsi sanitari privati o servizi specializzati.

Secondo i dati condivisi dall’azienda, l’Advanced Labs avrebbe già permesso a diversi utenti di individuare informazioni rilevanti sul proprio stato di salute. WHOOP sostiene che otto persone su dieci che hanno utilizzato il servizio riferiscono di aver scoperto qualcosa di significativo, e che oltre la metà avrebbe ricevuto risultati tali da poter giustificare un successivo approfondimento con un medico.

Tra gli esempi citati dalla società figurano indicatori legati al rischio cardiovascolare, insulino-resistenza, prediabete o diabete, livelli elevati di lipoproteina(a) e condizioni correlate agli ormoni.

Arriva anche Galleri per la diagnosi precoce di diversi tipi di cancro

L’apertura di Advanced Labs ai non abbonati non è l’unica novità annunciata da WHOOP, l’azienda ha infatti deciso di ampliare il catalogo dei test introducendo Galleri, sviluppato da GRAIL e progettato per rilevare segnali associati a diversi tipi di cancro.

Il test viene effettuato attraverso un singolo prelievo di sangue ed è progettato per individuare segnali tumorali associati a oltre 50 tipi di cancro. Negli Stati Uniti è disponibile attraverso quasi 2.000 centri Quest Diagnostics, mentre l’analisi viene effettuata da GRAIL presso il proprio laboratorio in Carolina del Nord.

I risultati di Galleri saranno integrati direttamente nell’applicazione WHOOP, insieme alle altre informazioni relative allo stato di salute dell’utente. La piattaforma metterà inoltre a disposizione risorse informative per aiutare a comprendere i risultati e individuare, insieme al medico, gli eventuali passi successivi.

È importante sottolineare che un test di questo tipo non sostituisce una diagnosi medica né le normali attività di prevenzione e screening previste dalle linee guida sanitarie. Il suo obbiettivo è fornire ulteriori informazioni che possano eventualmente portare a un approfondimento clinico.

Una strategia che allarga l’ecosistema WHOOP

La decisione di eliminare il requisito dell’abbonamento rappresenta quindi un cambiamento significativo nella strategia di WHOOP. Advanced Labs non è più esclusivamente uno strumento destinato a valorizzare i dati raccolti dai dispositivi dell’azienda, ma diventa un servizio accessibile anche indipendentemente dall’utilizzo dell’hardware WHOOP.

Questo significa che un utente potrebbe rivolgersi ad Advanced Labs per ottenere analisi approfondite senza dover acquistare prima un dispositivo indossabile o sottoscrivere un abbonamento. L’azienda amplia così il proprio potenziale pubblico e, contemporaneamente, rafforza il ruolo dell’app come punto di raccolta e consultazione delle informazioni relative alla salute.

L’integrazione con Galleri rende inoltre l’iniziativa ancora più ambiziosa, portando all’interno dello stesso ecosistema non soltanto i dati derivanti dal monitoraggio quotidiano, ma anche i risultati provenienti da analisi cliniche più avanzate.

Per il momento, tuttavia, WHOOP Advanced Labs e Galleri sono servizi presentati per il mercato statunitense, con le modalità di accesso e disponibilità legate alla rete sanitaria locale; non ci resta che attendere per capire se e quando questa nuova formula verrà estesa anche ad altri mercati.