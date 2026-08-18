Sconto del 28% su una delle action camera 360° più avanzate del momento: Insta360 X5 crolla a 285€ su AliExpress, con tanto di coupon aggiuntivi per abbassare ancora il prezzo finale. Lanciata ad aprile 2025 a 589,99€, questa flagship è già passata per diversi ribassi, ma con i codici sconto disponibili oggi il risparmio complessivo diventa davvero difficile da ignorare. Vediamo nel dettaglio cosa offre e perché vale la pena.

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Insta360 X5: triplo chip AI, 8K e obiettivi intercambiabili per girare senza limiti

Insta360 X5 non è semplicemente un upgrade estetico rispetto alla generazione precedente: è una riscrittura quasi totale di ciò che una action camera 360° può fare. Il cuore del dispositivo è un sistema a triplo chip AI completamente inedito nel segmento, con un aumento del 140% della potenza computazionale rispetto a X4. Due chip Pro Imaging si occupano della qualità in scarsa illuminazione e della riduzione del rumore, mentre un chip AI da 5nm gestisce elaborazione avanzata, velocità e nitidezza generale.

I doppi sensori da 1/1.28″ catturano il 144% di luce in più rispetto al modello precedente, con 13,5 stop di gamma dinamica e una dimensione equivalente dei pixel di 2,4μm: numeri da fotocamera mirrorless entry-level, in un corpo da action cam tascabile. Il risultato è visibile soprattutto con la modalità PureVideo, pensata appositamente per le riprese notturne o in ambienti chiusi, dove la riduzione del rumore AI fa davvero la differenza.

Sul fronte video, la X5 registra in 8K 360° a 30fps (con supersampling da 11K), ma offre anche:

5,7K a 60fps in modalità 360°

in modalità 360° 4K a 100fps per slow motion fluido

per slow motion fluido Bullet Time in 5,7K a 120fps e 3K a 240fps

in 5,7K a 120fps e 3K a 240fps Active HDR a 60fps per scene ad alto contrasto

per scene ad alto contrasto Time-Lapse in 11K e 8K TimeShift

e MaxView FreeFrame con campo visivo fino a 170° in 4K 30fps

Un altro punto di forza che distingue questa X5 da qualunque concorrente: gli obiettivi intercambiabili dall’utente. Con un apposito kit è possibile sostituire le lenti autonomamente in caso di danni, senza mandare la camera in assistenza. Il rivestimento è ultra-resistente, con una miglioria del 100% nella resistenza alle cadute rispetto a X4, e regge a graffi da chiavi e monete senza problemi.

La stabilizzazione FlowState e il Blocco Orizzonte a 360° garantiscono riprese fluide anche durante mountain bike, moto o sport estremi. L’impermeabilità raggiunge i 15 metri (50% meglio di X4), estendibile a 60 metri con il Case Subacqueo Invisibile opzionale.

La batteria da 2400mAh promette fino a 185 minuti di autonomia complessiva e 88 minuti di registrazione continua in 8K con ricarica rapida. Il touchscreen da 2,5″, i controlli gestuali e il riconoscimento vocale aggiornato completano un pacchetto pensato per chi non vuole fermarsi a smanettare con i menu mentre è in azione.

L’audio è stato interamente riprogettato: 4 modalità, nuovo Wind Guard multi-strato con rete in acciaio e algoritmo AI per l’eliminazione del rumore ambientale, pensato anche per l’uso in bicicletta o in moto. Per chi ama usare la camera anche sulle due ruote, potrebbe essere utile dare un’occhiata agli migliori accessori tech per la bici.

Prezzo, coupon e dove comprarla: ecco i numeri

Su AliExpress la camera è listata a 399€, ma con i coupon disponibili scende a 285€, pari a un risparmio di 114€ e uno sconto del 28%. I codici da provare in ordine sono: TUTTOA45, ITAE45, ITNS45 (se non funzionano, leggi qui).

Non è finita: chi paga con PayPal ottiene uno sconto aggiuntivo, e unendosi al TEAM CashBack di PrezziTech si ottiene un rimborso del 3% sull’acquisto, che può salire fino al 9% al crescere del gruppo. Considerando che il prezzo di lancio era 589,99€, il risparmio potenziale totale diventa davvero consistente.

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