Scegliere il processore giusto significa gettare le basi di un’intera configurazione PC. Che stiate assemblando una build da gaming, una workstation per il lavoro o semplicemente aggiornando un sistema esistente, la CPU è il componente che più di ogni altro influenza reattività, prestazioni e longevità della piattaforma.

In un mercato in cui i prezzi dell’hardware continuano a oscillare, spendere bene è diventato importante quanto spendere meno. Per questo abbiamo raccolto le offerte più interessanti sui processori AMD e Intel disponibili oggi su Amazon, privilegiando modelli che offrono un ottimo rapporto tra prezzo, prestazioni e possibilità di aggiornamento, piuttosto che limitarci al semplice sconto in percentuale.

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Migliori processori AMD e Intel in offerta su Amazon

Quella che trovate qui sotto non è una classifica dei processori più potenti in assoluto, ma una selezione delle CPU che riteniamo più convenienti da acquistare in questo momento. Si tratta di modelli che conosciamo bene e che, ai prezzi attuali, rappresentano scelte particolarmente equilibrate per chi vuole realizzare un nuovo PC o dare nuova vita alla propria configurazione.

Per rendere la guida più semplice da consultare abbiamo suddiviso i processori in fasce di prezzo, così da aiutarvi a individuare rapidamente il modello più adatto alle vostre esigenze: dalle soluzioni economiche per configurazioni entry-level fino alle CPU pensate per il gaming di fascia alta, il rendering, l’editing video e gli altri carichi di lavoro professionali. Come sempre, ricordiamo che offerte, coupon e prezzi su Amazon possono variare anche nel giro di poche ore.

Ultimo consiglio prima di procedere con le offerte di oggi; vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.

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