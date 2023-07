Continuano le offerte Sky. Il listino dell’emittente si è aggiornato con nuove proposte pensate per garantire l’accesso a tutti i contenuti del catalogo Sky. Da segnalare, in particolare, la nuova offerta combinata Sky TV + Sky Calcio, ora disponibile al costo di 14,90 euro al mese. C’è anche il bundle con Sky TV e Netflix, attivabile da 19,90 euro al mese.

In più, Sky propone anche nuove offerte per accedere a Sky Glass a prezzo ridotto. Per acquistare il nuovo TV, infatti, è stato quasi azzerato il costo iniziale. Vediamo tutti i dettagli in merito alle nuove offerte Sky disponibili in questo momento.

Le nuove offerte Sky di fine luglio 2023

Per i nuovi clienti che passano a Sky è ora possibile accedere all’offerta combinata Sky TV + Sky Calcio. Il bundle in questione include:

accesso a tutti i contenuti Sky TV e, quindi, alle serie TV, ai programmi di intrattenimento e informazione

e, quindi, alle serie TV, ai programmi di intrattenimento e informazione accesso a tutti i contenuti di Sky Calcio e, quindi, alle 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato oltre che alle partite di Serie B

e, quindi, alle 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato oltre che alle partite di Serie B possibilità di utilizzare Sky Go per guardare i contenuti dell’abbonamento anche su smartphone, tablet e PC

L’offerta in questione presenta un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi, senza alcun vincolo di permanenza una volta terminato il periodo promozionale. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

>> Attiva qui Sky TV + Sky Calcio <<

Da valutare anche l’offerta Sky TV + Netflix. Il bundle, chiamato anche Intrattenimento Plus, include:

accesso a tutti i contenuti Sky TV dalle serie TV, ai programmi di intrattenimento e informazione

dalle serie TV, ai programmi di intrattenimento e informazione accesso a Netflix con piano Base e possibilità di passare, pagando la differenza, ai piani Standard o Premium

con piano Base e possibilità di passare, pagando la differenza, ai piani Standard o Premium possibilità di utilizzare Sky Go per guardare i contenuti dell’abbonamento anche su smartphone, tablet e PC

L’offerta prevede un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi, anche in questo caso senza vincoli successivi alla fine del periodo promozionale. Per attivare la promozione è disponibile il link qui di sotto.

>> Attiva qui Sky TV + Netflix <<

Continua, intanto, la promozione dedicata a Sky Glass, attivabile con un costo iniziale quasi azzerato e con possibilità di pagamento rateale da 11,90 euro al mese. Per tutti i dettagli sulla promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

