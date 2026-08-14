Il weekend di Ferragosto si preannuncia piuttosto rovente in casa MediaWorld: la catena lancia infatti una nuova edizione dell’iniziativa APP DAYS, che regala uno sconto del 15% su tantissimi prodotti tech, anche su quelli già scontati. Per poterlo ottenere serve completare l’acquisto tramite l’applicazione ufficiale MediaWorld, scaricabile gratuitamente, e con carta MW Club abbinata all’account.

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MediaWorld lancia nuovi APP DAYS: extra sconto del 15% su migliaia di prodotti tech

MediaWorld lancia uno sconto del 15% su migliaia di prodotti con la nuova edizione della promozione APP DAYS, valida in questo caso solo fino al 16 agosto 2026: l’iniziativa è accessibile solamente tramite l’app ufficiale (scaricabile gratuitamente sul Google Play Store e su App Store) e con carta MediaWorld Club associata all’account (è gratuita e attivabile in pochi istanti).

Bisogna solamente installare l’app ufficiale sul proprio smartphone o tablet Android o iOS/iPadOS, effettuare il login (o registrarsi gratuitamente) e aderire al MediaWorld Club (se non già fatto). Con carta attiva, lo sconto viene mostrato durante la navigazione e applicato in automatico al momento dell’acquisto. Il ribasso extra del 15% è valido anche per i prodotti già scontati, salvo esplicite eccezioni.

Lo sconto della promozione APP DAYS viene applicato in linea generale a tutti i prodotti venduti e spediti da MediaWorld disponibili sullo shop online, con qualche eccezione specificata all’interno del regolamento e sul sito. Tra le esclusioni vengono citate alcune altre promozioni attive e alcuni marchi specifici tra cui Apple, Dyson, Dreame, ECOVACS, Tineco, Roborock, Meta, Miele, DJI, GoPro, Insta360, Amazon e Yamaha (qui per l’elenco completo).

L’iniziativa coinvolge tantissimi prodotti tech, tra smartphone, tablet, smartwatch, cuffie, PC, smart TV, prodotti per la smart home e così via, spaziando per le varie fasce di prezzo. Dopo aver dato un’occhiata agli smartphone Android coinvolti, scopriamo ora qualche esempio riguardante altre categorie tech. I prezzi indicati comprendono già lo sconto del 15% visibile solo tramite app.

Offerte smartwatch e smartband APP DAYS MediaWorld

Offere cuffie wireless APP DAYS MediaWorld

Offerte informatica APP DAYS MediaWorld

Offerte smart TV APP DAYS MediaWorld

Offerte smart home APP DAYS MediaWorld

Altre offerte APP DAYS MediaWorld

Le offerte qui sopra costituiscono solo una selezione di quelle a disposizione sullo shop MediaWorld, e sono valide esclusivamente acquistando via app e con carta MW Club associata al profilo. La nuova promozione APP DAYS di MediaWorld rimarrà valida fino alle 23:59 del 16 agosto 2026, salvo esaurimento scorte. Una volta installata l’app, potete seguire questo link per consultare tutti gli sconti attivi.