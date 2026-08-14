Il weekend di Ferragosto si preannuncia piuttosto rovente in casa MediaWorld: la catena lancia infatti una nuova edizione dell’iniziativa APP DAYS, che regala uno sconto del 15% su tantissimi prodotti tech, anche su quelli già scontati. Per poterlo ottenere serve completare l’acquisto tramite l’applicazione ufficiale MediaWorld, scaricabile gratuitamente, e con carta MW Club abbinata all’account.
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MediaWorld lancia nuovi APP DAYS: extra sconto del 15% su migliaia di prodotti tech
MediaWorld lancia uno sconto del 15% su migliaia di prodotti con la nuova edizione della promozione APP DAYS, valida in questo caso solo fino al 16 agosto 2026: l’iniziativa è accessibile solamente tramite l’app ufficiale (scaricabile gratuitamente sul Google Play Store e su App Store) e con carta MediaWorld Club associata all’account (è gratuita e attivabile in pochi istanti).
Bisogna solamente installare l’app ufficiale sul proprio smartphone o tablet Android o iOS/iPadOS, effettuare il login (o registrarsi gratuitamente) e aderire al MediaWorld Club (se non già fatto). Con carta attiva, lo sconto viene mostrato durante la navigazione e applicato in automatico al momento dell’acquisto. Il ribasso extra del 15% è valido anche per i prodotti già scontati, salvo esplicite eccezioni.
Lo sconto della promozione APP DAYS viene applicato in linea generale a tutti i prodotti venduti e spediti da MediaWorld disponibili sullo shop online, con qualche eccezione specificata all’interno del regolamento e sul sito. Tra le esclusioni vengono citate alcune altre promozioni attive e alcuni marchi specifici tra cui Apple, Dyson, Dreame, ECOVACS, Tineco, Roborock, Meta, Miele, DJI, GoPro, Insta360, Amazon e Yamaha (qui per l’elenco completo).
L’iniziativa coinvolge tantissimi prodotti tech, tra smartphone, tablet, smartwatch, cuffie, PC, smart TV, prodotti per la smart home e così via, spaziando per le varie fasce di prezzo. Dopo aver dato un’occhiata agli smartphone Android coinvolti, scopriamo ora qualche esempio riguardante altre categorie tech. I prezzi indicati comprendono già lo sconto del 15% visibile solo tramite app.
Offerte smartwatch e smartband APP DAYS MediaWorld
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Offere cuffie wireless APP DAYS MediaWorld
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Offerte informatica APP DAYS MediaWorld
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LG gram 17Z90TL NOTEBOOK, 17 '', processore Intel® Core Ultra 7 256V, Arc™ GPU, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Black, Windows
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ACER Nitro V 16 AI ANV16-42 Notebook Gaming, '', processore AMD Ryzen 7 260, NVIDIA GeForce RTX™ 5070, RAM 32 GB, 1024 GB SSD, Black, Windows 11 Home
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MSI Pulse A17 AI+ C3FKG-009IT Notebook Gaming, 17 '', processore AMD Ryzen AI 7 350, NVIDIA GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Nero siderale, Windows 11 Home
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NEXT DESKTOP GAMING SPIKE-V2 POWERED BY ASUS, Intel®, Core Ultra 5 225F, 3.3 GHz, GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD
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MICROSOFT Surface Laptop Copilot+PC NOTEBOOK, 13,8 '', processore Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Black, Windows 11 Home
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LG gram 16ZB90S NOTEBOOK, 16 '', processore Intel® Core Ultra 5 Intel 115U, Intel®, 512 GB SSD, Black, Windows
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SAMSUNG Galaxy Book4 Edge 14 NOTEBOOK, '', processore Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB Flash, Sapphire, Windows 11 Home
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MICROSOFT Surface Pro 12 NOTEBOOK, '', processore Qualcomm Snapdragon X Plus, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Ocean, Windows 11 Home
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MICROSOFT Surface Laptop 13 NOTEBOOK, '', processore Qualcomm Snapdragon X Plus, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Platinum, Windows 11 Home
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SAMSUNG Galaxy Book6 NOTEBOOK, 16 '', processore Intel® Core Ultra 7 355, UHD Graphics, RAM GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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LG gram 15U50U NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core Ultra 5 115U, Intel®, RAM 8 GB, 256 GB SSD, Black, Windows
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ASUS Vivobook S14 S5406 NOTEBOOK, 14 '', processore Intel® Core Ultra 5 226V, Arc™ GPU, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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LENOVO IdeaPad Slim 5 NOTEBOOK, 16 '', processore Intel® Core Ultra 9 185H, Intel®, RAM GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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DELL PRO 15 ESSENTIAL PV15250 NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core I5 1334U, Iris® Xᵉ, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Pro
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HP 15-FC0108NL NOTEBOOK, 15,6 '', processore AMD Ryzen 7 7730U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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ASUS Vivobook 15 F1504 NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core I3 1315U, UHD Graphics, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
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HP 15-FD0119NL NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Core I3 N305, Intel®, RAM 8 GB, 256 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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HP 17-CP2001NL NOTEBOOK, 17,3 '', processore AMD Ryzen 3 7320U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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ACER Aspire Lite 15 AL15-32P-C425 NOTEBOOK, 15,6 '', processore Intel® Celeron N4500, UHD Graphics, RAM 4 GB, 128 GB eMMC, Grey, Windows 11 Home
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Offerte smart TV APP DAYS MediaWorld
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LG OLED evo AI C6 OLED77C65 TV OLED, SMART TV, 77 '', Processore a11 4K Gen3, Charcoal Black, Classe D
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SONY 65 BRAVIA 8M2 XR8M2 TV QD-OLED, SMART TV, '', OLED, Processore Cognitive Processor XR, Nero, Classe F
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SAMSUNG The Frame Pro AI TV 65'' QE65LS03HWUXZT 4K, Processore NQ4 Gen3, 4K Upscaling, Art Mode, Glare Free, Neo Quantum HDR, Dolby Atmos & OTS, Modern Design, Vision Smart TV, 2026
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SAMSUNG Q7FAAUXZT, Smart TV QLED 85'', Vision AI Smart, 4K, Processore Q4 AI, 4K Upscaling, Color Booster Pro, OTS Lite, Slim Look Design
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Ambilight TV PHILIPS 65MLED920, 4K ,QD MiniLED 164cm 65'', Smart TV, Dolby Vision and Atmos, Titan OS
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SAMSUNG QE65QN70HAUXZT TV MINI LED, SMART TV, 65 '', Mini Processore NQ4 AI Processor, Black, Classe E
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SAMSUNG QE65QN70FAUXZT, Smart TV Neo QLED 65'', Vision AI, 4K Mini LED, Processore NQ4 AI Gen2, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 144Hz, Quantum HDR, OTS Lite, AirSlim Design
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SAMSUNG The Frame AI TV 43'' QE43LS03HEUXZT 4K, Processore NQ4 Gen2, 4K Upscaling, Art Mode, Glare Free, Quantum HDR, Dolby Atmos & OTS Lite, Design, Vision Smart TV, 2026
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LG QNED MiniLED 65QNED70B6C TV MINI LED, SMART TV, 65 '', Mini Processore a7 AI 4K Gen9, Charcoal Black, Classe E
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SAMSUNG QE55QN70FAUXZT, Smart TV Neo QLED 55'', Vision AI, 4K Mini LED, Processore NQ4 AI Gen2, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 144Hz, Quantum HDR, OTS Lite, AirSlim Design
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SAMSUNG Mini LED AI TV 55'' UE55M80HAUXZT 4K, Processore NQ4 Gen2, 4K Upscaling, Color Booster Pro, OTS Lite, Metal Stream Design, Vision Smart TV, 2026
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Ambilight TV PHILIPS 55MLED920, 4K, QD MiniLED 139cm 55'', Smart TV, Dolby Vision and Atmos, Titan OS
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HISENSE 43Q7S PRO, Smart TV QLED 144Hz 43'' 4K, Audio Dolby Atmos, VIDAA OS con 1000+ APP, Vision IQ, HDR 10+, Native Game Mode, AirPlay2, Alexa Built-in, lativù 4K
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SAMSUNG Q7FAAUXZT, Smart TV QLED 43'', Vision AI Smart, 4K, Processore Q4 AI, 4K Upscaling, Color Booster Pro, OTS Lite, Slim Look Design
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SAMSUNG UE50U8000FUXZT, Smart TV Crystal UHD 50'', 4K, Processore 4K, HDR, Experience, OTS Lite & Adaptive Sound, Metal Stream Design
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LG NANO 4K UHD AI NU85 43NU850B6LA TV LED, SMART TV, 43 '', Processore a7 Gen9, Charcoal Black, Classe G
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SAMSUNG UE32F6000FUXZT, Smart TV FULL HD 32'', Hyper Real Processor, HDR & Pur Color, Experience, OTS Lite Adaptive Sound, Slim Look Design
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HISENSE 32A4S, Smart TV 32'' HD Ready, 60Hz, DTS Virtual X, VIDAA OS con 1000+ APP, Game Mode, Wifi, AirPlay2, Works with Alexa, lativù
Offerte smart home APP DAYS MediaWorld
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MOVA V50 ULTRA COMPLETE, Potenza 700 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 260 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base carica
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ROBOT ASPIRAPOLVERE MOVA Z60 Ultra Roller Complete Black, Potenza 700 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 220 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base carica, Nero
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ROBOT ASPIRAPOLVERE IROBOT Roomba Max 705 Combo + stazione AutoWash, Potenza 120 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 75 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base carica, Black
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ROBOT ASPIRAPOLVERE MOVA P70 Pro Ultra VIM, Potenza 700 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 250 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base carica, Bianco
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ROBOT ASPIRAPOLVERE XIAOMI Robot Vacuum 5 Pro, Potenza 55 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 140 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base carica, Bianco
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ROBOT ASPIRAPOLVERE NARWAL Freo Z10 Ultra Black, Potenza 65 W, Lavapavimenti, Sensore di superficie, Base carica, Grigio
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ROBOT ASPIRAPOLVERE XIAOMI X20 Max, Potenza 55 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 120 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base carica, Nero
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ROBOT ASPIRAPOLVERE IROBOT Roomba Plus 505 Combo Nero, Potenza 120 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 75 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base carica, Black
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ROBOT ASPIRAPOLVERE XIAOMI X20 Pro, Potenza 55 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 160 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base carica, White
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ROBOT ASPIRAPOLVERE XIAOMI X20+, Potenza 75 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 120 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base carica, Bianco
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ROBOT ASPIRAPOLVERE MOVA E40VIM ULTRA, Potenza 600 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 260 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base carica, Bianco
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VIDEOCAMERA SORVEGLIANZA EZVIZ HB90 + SOLAR, da Esterno, Connettività WIFI, Funzione visione notturna, Microfono integrato, Sistema di alimentazione: Batteria
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Robot aspirapolvere e lavapavimenti NARWAL FREO S, Aspirazione 8.000 Pa, Stazione di Svuotamento Automatica da 3.5l, Sistema lavaggio potente a pressione costante, navigazione evitamento degli ostacoli LiDAR livello millimetrico, Controllo Remoto via APP
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ROBOT ASPIRAPOLVERE IROBOT Roomba 105 Combo AutoEmpty, Potenza 120 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 75 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base carica, Black
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ROBOT ASPIRAPOLVERE IROBOT ROOMBA 105 COMBO, Potenza 120 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 75 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base carica, Black
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ROBOT ASPIRAPOLVERE EUREKA N6 Plus, Potenza 50 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 100 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base carica, Nero /
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VIDEOCAMERA SORVEGLIANZA EZVIZ H9C - DUAL 3K, da Esterno, Connettività WIFI, Funzione visione notturna, Microfono integrato, Sistema di alimentazione: Elettrico
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VIDEOCAMERA SORVEGLIANZA EZVIZ EB3+ solar panel typeC , da Esterno, Connettività WIFI, Funzione visione notturna, Microfono integrato, Sistema di alimentazione: Batteria
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Videocamera da esterno REOLINK E540 Wi-Fi zoom ottico 3X, Esterno, Connettività WIFI, Funzione visione notturna, Microfono integrato, Sistema di alimentazione: Elettrico
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VIDEOCAMERA SORVEGLIANZA EZVIZ H8c 2K SE, da Esterno, Connettività WIFI, Funzione visione notturna, Microfono integrato, Sistema di alimentazione: Elettrico
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VIDEOCAMERA SORVEGLIANZA TAPO TC70 Ip Camera Indoor, da Interno, Connettività WIFI, Funzione visione notturna, Microfono integrato, Sistema di alimentazione: Elettrico
Altre offerte APP DAYS MediaWorld
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Le offerte qui sopra costituiscono solo una selezione di quelle a disposizione sullo shop MediaWorld, e sono valide esclusivamente acquistando via app e con carta MW Club associata al profilo. La nuova promozione APP DAYS di MediaWorld rimarrà valida fino alle 23:59 del 16 agosto 2026, salvo esaurimento scorte. Una volta installata l’app, potete seguire questo link per consultare tutti gli sconti attivi.
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