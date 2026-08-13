La combinazione Alt+Tab è una delle funzioni più conosciute e utilizzate di Windows, ma nonostante l’evoluzione del sistema operativo nel corso degli anni, il suo funzionamento di base è rimasto sostanzialmente invariato. Stardock ha deciso di intervenire proprio su questo aspetto presentando AltTabby, una nuova applicazione per Windows 11 che riprogetta completamente l’esperienza di passaggio da un’applicazione all’altra.

L’obbiettivo non è semplicemente quello di sostituire l’interfaccia predefinita con una versione più moderna, ma offrire agli utenti un livello di personalizzazione molto più elevato, permettendo di decidere nel dettaglio come visualizzare e organizzare le applicazioni aperte. Il software è stato pensato soprattutto per chi utilizza quotidianamente molte finestre e vuole rendere più rapido il proprio flusso di lavoro, pur mantenendo un approccio abbastanza semplice da poter essere utilizzato da chiunque.

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AltTabby porta un Alt+Tab completamente personalizzabile

Una delle caratteristiche più interessanti di AltTabby riguarda la possibilità di scegliere tra più di cinque diversi stili di layout, l’utente può optare, ad esempio, per un’interfaccia a carosello, una disposizione a griglia oppure per un design più vicino all’esperienza classica di Windows, modificando così l’aspetto del selettore in base alle proprie preferenze.

La personalizzazione non si ferma però alla scelta del layout, AltTabby permette infatti di intervenire sulla dimensione delle icone, sul numero di righe e colonne visualizzate e sull’aspetto dei badge associati alle applicazioni; è inoltre possibile modificare il comportamento del raggruppamento delle finestre e diversi elementi visivi dell’interfaccia.

Per chi utilizza moltissime applicazioni contemporaneamente, una funzione particolarmente interessante è la ricerca delle applicazioni, che permette di individuare la finestra desiderata senza dover necessariamente scorrere tutte quelle disponibili. In questo modo AltTabby prova a trasformare Alt+Tab da un semplice selettore delle applicazioni utilizzate di recente in un vero e proprio strumento per la gestione del multitasking.

Stardock ha inoltre introdotto un sistema di scorciatoie da tastiera personalizzabili, che potrebbe risultare particolarmente utile agli utenti più esperti. Normalmente, utilizzando Alt+Tab, bisogna scorrere l’elenco delle applicazioni aperte fino a raggiungere quella desiderata, AltTabby permette invece di associare determinate finestre a specifiche combinazioni di tasti, consentendo di passare direttamente all’applicazione interessata con una singola scorciatoia, indipendentemente dalla posizione che occupa nell’elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

È una differenza apparentemente piccola, ma può diventare significativa durante le sessioni di lavoro nelle quali si passa continuamente tra browser, editor di testo, client di posta, programmi di comunicazione e altre applicazioni.

AltTabby introduce inoltre opzioni di raggruppamento intelligente e blocco delle applicazioni, pensate per rendere più ordinato l’elenco delle finestre e ridurre il tempo necessario per trovare ciò che serve.

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Secondo Stardock, il motivo alla base della nascita di AltTabby è proprio il divario tra l’evoluzione del modo in cui utilizziamo il PC e un’interfaccia che, almeno concettualmente, è rimasta pressoché la stessa per decenni.

Brad Sams, direttore generale di Stardock Software, ha sottolineato come la combinazione Alt+Tab sia rimasta quasi invariata nonostante il modo di utilizzare il computer sia cambiato radicalmente; AltTabby nasce quindi con l’idea di permettere agli utenti di adattare una delle interfacce più utilizzate di Windows al proprio modo di lavorare.

Il risultato è un’applicazione che punta soprattutto sulla libertà di scelta, chi vuole semplicemente un Alt+Tab dall’aspetto più moderno può limitarsi a cambiare il layout, mentre gli utenti più avanzati possono intervenire su scorciatoie, raggruppamenti, dimensioni, griglie e comportamento delle finestre.

AltTabby è disponibile da oggi in versione beta per Windows 11. Stardock ha fissato il prezzo della versione beta a 7,99 dollari, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo standard di 9,99 dollari. La licenza permette inoltre di utilizzare l’applicazione su fino a cinque dispositivi, rendendo possibile portare la stessa configurazione anche su più PC.

Con AltTabby, Stardock prova quindi a intervenire su una funzione talmente radicata nell’esperienza Windows da essere diventata quasi invisibile agli utenti. La combinazione Alt+Tab continua a svolgere egregiamente il proprio compito, ma per chi passa gran parte della giornata davanti al PC e gestisce decine di finestre, la possibilità di personalizzare completamente il modo in cui vengono organizzate e richiamate potrebbe rappresentare un miglioramento concreto della produttività.