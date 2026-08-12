Microsoft sta lavorando a una nuova funzionalità per Edge che potrebbe rendere più semplice l’accesso al browser per gli utenti dell’ecosistema Apple. L’ultima versione Canary di Microsoft Edge ha infatti introdotto alcune opzioni dedicate all’accesso tramite un account Apple, mentre la stessa funzionalità è già comparsa nelle note di rilascio della versione beta del browser.

La novità, ancora in fase di distribuzione controllata, permetterà agli utenti di utilizzare il proprio account Apple per accedere a un profilo di Edge, senza essere necessariamente costretti a utilizzare un account Microsoft. Si tratta di un cambiamento interessante soprattutto considerando la natura multipiattaforma del browser di Microsoft, disponibile sia su Windows sia su macOS.

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Microsoft Edge introduce il supporto all’accesso con account Apple

A scoprire le nuove opzioni presenti nell’ultima build Canary di Microsoft Edge è stato l’utente Leopeva64 su X, all’interno delle impostazioni sperimentali del browser sono infatti comparsi due nuovi flag dedicati proprio all’integrazione dell’accesso tramite account Apple.

Il primo, denominato Accedi con Apple (#edge-swag-m1-apple), permette di abilitare l’accesso al profilo Edge attraverso un account Apple; il secondo invece, riguarda più nello specifico l’interfaccia del browser e introduce un pulsante per l’accesso con Apple all’interno del menù del profilo (#edge-enable-apple-sign-in-button-on-flyout).

Le due opzioni sono strettamente collegate, Microsoft specifica infatti che per utilizzare il pulsante di accesso presente nel menù del profilo è necessario prima attivare la funzionalità Accedi con Apple; entrambe le opzioni risultano indicate come disponibili su Windows e macOS, anticipando quindi un’integrazione destinata ai due principali sistemi desktop sui quali Edge è disponibile.

L’importazione ricorda quanto Microsoft ha già fatto in precedenza con l’accesso tramite account Google, l’obbiettivo è evidentemente quello di offrire agli utenti una maggiore libertà nella scelta dell’account con cui gestire il proprio profilo all’interno del browser.

Sebbene la scoperta sia avvenuta all’interno del canale Canary, Microsoft sembra essere già a un punto più avanzato dello sviluppo, l’azienda ha infatti inserito il supporto all’accesso con Apple nelle note di rilascio di Microsoft Edge beta 152, indicando che la funzionalità è in fase di implementazione sia su Windows che su macOS.

Questo non significa però che tutti gli utenti della versione beta possano già utilizzare la nuova modalità di accesso, Microsoft parla infatti di un’implementazione controllata, una pratica utilizzata dall’azienda per distribuire gradualmente determinate funzionalità e verificare il comportamento delle novità prima di renderla disponibile a un pubblico più ampio.

È quindi possibile che la voce non sia ancora comparsa all’interno di Edge per molti utenti e che l’attivazione avvenga progressivamente nei prossimi aggiornamenti.

Se la funzione arriverà nella versione stabile senza modifiche sostanziali, gli utenti potranno quindi scegliere di accedere a un profilo Microsoft Edge utilizzando direttamente il proprio account Apple. Il vantaggio è abbastanza evidente, chi utilizza già un account Apple per i propri servizi non dovrà necessariamente creare o utilizzare un account Microsoft soltanto per sincronizzare e gestire il proprio profilo all’interno di Edge. La possibilità potrebbe risultare particolarmente interessante su macOS, dove Edge compete direttamente con Safari e con altri browser utilizzati dagli utenti Apple.

Per il momento Microsoft non ha indicato una data precisa per la disponibilità generale della funzionalità, la presenza sia nei test Canary sia nelle note della versione beta 152 suggerisce comunque che il lavoro sia già piuttosto avanzato. Resta quindi da attendere il completamento della distribuzione controllata prima di capire quando l’accesso con account Apple verrà effettivamente reso disponibile a tutti gli utenti Edge.