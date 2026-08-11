Microsoft ha deciso di non introdurre in Windows 11 uno slider dedicato alla regolazione della trasparenza dell’interfaccia, una funzione che avrebbe permesso agli utenti di scegliere in maniera più precisa l’intensità dell’effetto vetro del sistema operativo. La conferma è arrivata direttamente dall’azienda, che ha spiegato come la scelta sia legata soprattutto a questioni di leggibilità, accessibilità e priorità nello sviluppo.

L’attuale impostazione presente nelle opzioni di personalizzazione di Windows 11 continuerà quindi a funzionare in maniera piuttosto semplice, l’utente può attivare o disattivare gli effetti di trasparenza, ma non può intervenire sulla loro intensità né sul livello di sfocatura.

La decisione potrebbe sembrare sorprendente soprattutto considerando che, negli ultimi mesi, il tema della personalizzazione dell’interfaccia è tornato al centro dell’attenzione anche grazie alle scelte di altre aziende. Microsoft però, non sembra intenzionata a seguire questa strada.

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Microsoft dice no allo slider per la trasparenza di Windows 11

A chiarire definitivamente la posizione dell’azienda è stato Mark Rogers, Partner Director of Design di Microsoft, che ha confermato che Windows 11 non riceverà uno slider nativo per controllare la trasparenza dell’interfaccia.

La richiesta di una funzione di questo tipo era cresciuta soprattutto dopo l’introduzione di un controllo analogo su iOS, dove Apple ha deciso di offrire agli utenti una maggiore possibilità di intervento sull’effetto Liquid Glass; nel caso di Windows 11 tuttavia, Microsoft ritiene che una maggiore libertà nella gestione della trasparenza potrebbe avere conseguenze negative sulla leggibilità degli elementi dell’interfaccia.

Il problema infatti non sarebbe soltanto estetico, aumentare la trasparenza significa rendere maggiormente visibili gli elementi presenti sullo sfondo attraverso finestre, menù e altri componenti del sistema, con il rischio di ridurre il contrasto e rendere alcuni contenuti più difficili da distinguere.

Secondo quanto spiegato da Rogers quindi, l’azienda ha valutato attentamente anche gli aspetti legati all’accessibilità prima di decidere di non implementare la funzione. Microsoft ritiene inoltre che l’investimento necessario per sviluppare e mantenere una regolazione così dettagliata non sarebbe proporzionato al numero di utenti che ne ricaverebbero un beneficio concreto.

In altre parole, per Microsoft lo slider della trasparenza non rappresenta una priorità sufficiente per giustificare l’impegno delle risorse necessarie a portarlo direttamente all’interno di Windows 11.

Per chi vuole più personalizzazione ci sono gli strumenti di terze parti

Il fatto che Microsoft abbia deciso di non integrare questa possibilità nel sistema operativo non significa che gli utenti più interessati alla personalizzazione debbano necessariamente rinunciare a modificare l’aspetto di Windows 11.

Durante l’intervento è stato infatti citato esplicitamente Windhawk, una piattaforma che permette di applicare diverse mod al sistema operativo e di intervenire sul comportamento e sull’aspetto di numerosi componenti di Windows; grazie a strumenti di questo tipo, gli utenti più esperti possono ottenere un livello di personalizzazione decisamente superiore rispetto a quello previsto nativamente da Microsoft.

La scelta dell’azienda sembra quindi inserirsi in una filosofia ben precisa: le funzioni considerate fondamentali per la maggior parte degli utenti vengono mantenute all’interno del sistema operativo, mentre esigenze più specifiche possono essere soddisfatte dall’ecosistema di applicazioni e mod sviluppate da terze parti.

Naturalmente, affidarsi a software esterni significa anche accettare una maggiore complessità rispetto a un semplice comando presente nelle impostazioni di Windows, per l’utente comune quindi, l’esperienza continuerà a essere limitata alla possibilità di attivare o disattivare gli effetti di trasparenza.

Microsoft vuole concentrarsi sui problemi più importanti di Windows 11

Il rifiuto dello slider non significa però che Microsoft abbia intenzione di mettere da parte il rinnovamento dell’interfaccia di Windows 11, al contrario, l’azienda sembra voler concentrare le proprie risorse su interventi considerati più importanti per l’esperienza quotidiana degli utenti.

Il team di sviluppo sta infatti dando maggiore priorità alle segnalazioni provenienti dalla community e ai problemi che continuano a interessare il sistema operativo. L’obbiettivo è correggere i punti deboli di Windows 11 prima di dedicarsi a funzioni considerate principalmente estetiche.

Le indicazioni provenienti dai canali di feedback di Microsoft continuano a contribuire alla definizione della roadmap e, nelle build di test, stanno già emergendo alcuni dei cambiamenti sui quali l’azienda sta lavorando.

Tra questi rientra una barra delle applicazioni che potrebbe finalmente offrire maggiore flessibilità nel posizionamento, insieme a un menù Start più configurabile e a una revisione del menù contestuale; si tratta di interventi che potrebbero avere un impatto molto più significativo sull’utilizzo quotidiano del sistema rispetto alla possibilità di scegliere manualmente il livello di trasparenza delle finestre.

Parallelamente, Microsoft sta lavorando anche all’evoluzione di WinUI 3, il framework destinato a svolgere un ruolo importante nel futuro dell’interfaccia di Windows e delle applicazioni sviluppate per il sistema operativo. Il suo aggiornamento dovrebbe creare le basi per ulteriori evoluzioni grafiche dei componenti di sistema e delle applicazioni.

La posizione dell’azienda appare quindi abbastanza chiara, Windows 11 continuerà a evolversi dal punto di vista estetico, ma Microsoft non intende necessariamente offrire un controllo per ogni singolo elemento dell’interfaccia; nel caso della trasparenza, almeno per il momento, la priorità rimane quella di garantire leggibilità e accessibilità, lasciando agli strumenti di terze parti le personalizzazioni più avanzate.