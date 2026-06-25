Microsoft continua a lavorare al miglioramento dell’esperienza d’uso di Windows 11 e, con il recente aggiornamento facoltativo di giugno 2026, ha introdotto una lunga serie di interventi dedicati al Bluetooth che potrebbero risolvere alcune delle problematiche più frustranti segnalate dagli utenti negli ultimi anni.

Sebbene l’attenzione si sia concentrata principalmente sulle funzionalità introdotte dall’aggiornamento KB5095093, tra cui le opzioni avanzate per la gestione degli aggiornamenti e nuove possibilità di ripristino del sistema, il colosso di Redmond ha colto l’occasione per rinnovare in modo significativo anche il comparto Bluetooth di Windows 11, migliorando stabilità, compatibilità e qualità dell’esperienza quotidiana.

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Il Bluetooth di Windows 11 diventa più affidabile

Chi utilizza regolarmente auricolari wireless, cuffie Bluetooth o dispositivi compatibili con LE Audio sa bene che Windows 11 non è sempre stato impeccabile sotto questo aspetto. Negli ultimi anni numerosi utenti hanno infatti segnalato problemi di associazione, disconnessioni improvvise, ritardi nella riproduzione audio e comportamenti incoerenti durante le chiamate vocali.

Con l’aggiornamento KB5095093 (build 26200.8737 e successive), Microsoft ha deciso di affrontare direttamente molte di queste criticità. Tra i benefici più evidenti troviamo una migliore compatibilità con alcuni dispositivi audio particolarmente diffusi, inclusi AirPods e Beats Studio Pro.

Nel caso delle cuffie Apple, il processo di associazione risulta ora più rapido rispetto al passato, mentre gli utenti possono beneficiare anche di una qualità audio migliorata; le Beats Studio Pro invece, ottengono una maggiore affidabilità del microfono durante l’utilizzo quotidiano.

I miglioramenti tuttavia, non si limitano ai prodotti Apple, Microsoft ha infatti lavorato più in generale sulla gestione delle connessioni Bluetooth e del protocollo LE Audio, una tecnologia che promette consumi inferiori e una migliore qualità sonora ma che, almeno fino a oggi, non è sempre riuscita a offrire un’esperienza impeccabile su Windows 11.

Miglioramenti per chiamate vocali e gestione del microfono

Una delle novità più interessanti riguarda la sincronizzazione dello stato del microfono tra Windows 11 e i dispositivi Bluetooth compatibili. Fino a oggi poteva capitare che il sistema operativo e le cuffie mostrassero informazioni differenti sullo stato di attivazione del microfono, generando una certa confusione durante riunioni online o chiamate vocali; con il nuovo aggiornamento invece, Windows e il dispositivo Bluetooth dovrebbero mantenere uno stato perfettamente sincronizzato, garantendo un comportamento molto più coerente.

Microsoft ha inoltre migliorato la qualità delle chiamate vocali, soprattutto nei casi in cui audio e microfono vengono utilizzati contemporaneamente. Si tratta di uno scenario particolarmente comune durante videoconferenze, sessioni di gaming online e chiamate VoIP, contesti nei quali alcuni utenti avevano segnalato interruzioni audio o problemi di stabilità.

Anche il supporto a Bluetooth LE Audio compie un ulteriore passo avanti, il ritardo nella riproduzione dell’audio durante l’utilizzo del microfono è stato sensibilmente ridotto e la riproduzione dovrebbe ora avvenire quasi istantaneamente.

Addio a diversi problemi storici del Bluetooth

Tra le correzioni introdotte da Microsoft troviamo anche interventi dedicati ad alcuni bug storici della piattaforma. L’azienda ha migliorato la stabilità generale delle connessioni Bluetooth, affrontando anche situazioni che potevano causare errori legati ai driver OEM, incluso il noto errore 0x9F segnalato da alcuni utenti.

Sono stati inoltre ottimizzati i tempi di riconnessione dopo l’uscita dalla modalità sospensione o ibernazione. In passato infatti, potevano essere necessari diversi secondi prima che cuffie e altri accessori Bluetooth tornassero pienamente operativi; ora la procedura dovrebbe risultare sensibilmente più veloce.

Microsoft ha corretto anche un altro comportamento piuttosto fastidioso, in alcune circostanze, dopo aver scollegato un dispositivo Bluetooth per utilizzarlo con un altro apparecchio, la successiva riconnessione al PC richiedeva più tempo del previsto o non avveniva correttamente. Anche questo problema è stato risolto.

Migliora anche la sezione Bluetooth delle impostazioni

Gli interventi non riguardano esclusivamente il funzionamento delle connessioni wireless, Microsoft ha infatti apportato modifiche anche alla pagina Bluetooth e dispositivi presente nell’app Impostazioni di Windows 11.

Questa sezione è stata spesso criticata dagli utenti per rallentamenti, caricamenti non sempre immediati e informazioni che talvolta impiegavano diversi secondi prima di aggiornarsi correttamente. Con il nuovo aggiornamento l’interfaccia dovrebbe risultare più fluida, reattiva e coerente nella visualizzazione dello stato dei dispositivi collegati.

Si tratta di un insieme di miglioramenti che potrebbe passare inosservato a una prima lettura del changelog ma che, nell’utilizzo quotidiano, potrebbe fare una differenza significativa per milioni di utenti. Microsoft sembra infatti intenzionata a dedicare maggiore attenzione a uno degli aspetti storicamente più problematici di Windows e, considerando il crescente numero di accessori wireless utilizzati ogni giorno, è probabile che nei prossimi mesi arrivino ulteriori ottimizzazioni.