Sconto del 41% su un monitor curvo Samsung da 27”? Sì, avete letto bene. Samsung Monitor S36GD (S27D362) tocca oggi un prezzo che non si era mai visto prima, almeno stando alle rilevazioni recenti. Chi stava aspettando il momento giusto per aggiornare la postazione, questo è esattamente il segnale che cercava. Parliamo di un curvo 1800R con pannello VA, 100Hz e AMD FreeSync a un costo che difficilmente si rivedrà presto. Analizziamo perché vale ogni centesimo.

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Samsung Monitor S36GD: curvatura 1800R, prestazioni da gaming e cura degli occhi certificata TÜV

Dimenticate i monitor piatti d’ufficio senza personalità. Samsung S36GD (S27D362) porta sul desktop una curvatura 1800R che avvolge il campo visivo, migliora la percezione della profondità e riduce le distrazioni periferiche in modo sorprendente per questa fascia di prezzo. Il pannello è VA da 27 pollici, con risoluzione Full HD 1920×1080, rapporto d’aspetto 16:9 e un contrasto statico di 3000:1 che restituisce neri profondi e colori saturi, soprattutto nelle scene buie.

Le prestazioni non deludono nemmeno in movimento. La frequenza di aggiornamento arriva a 100Hz (da abilitare manualmente nelle impostazioni) e il tempo di risposta si attesta a 4ms GtG, con il supporto AMD FreeSync che elimina tearing e stuttering su schede grafiche compatibili. Non è un monitor da gaming competitivo, ma per sessioni casuali o per chi lavora con contenuti multimediali il risultato è fluido e piacevole.

Tra le funzionalità che distinguono davvero questo prodotto, spicca la certificazione TÜV per la protezione degli occhi: l’Eye Saver Mode riduce la luce blu, la tecnologia Flicker Free abbatte lo sfarfallio e il risultato è un comfort visivo prolungato anche nelle sessioni più lunghe. La Game Mode integrata permette invece di ottimizzare colore e contrasto con un solo clic per individuare i dettagli anche nelle scene più scure.

Le specifiche complete in sintesi:

Display: 27” VA, curvo 1800R, Full HD 1920×1080

27” VA, curvo 1800R, Full HD 1920×1080 Frequenza di aggiornamento: 100Hz (default 60Hz, regolabile)

100Hz (default 60Hz, regolabile) Tempo di risposta: 4ms (GtG)

4ms (GtG) Contrasto: 3000:1

3000:1 Connettività: HDMI 1.4, D-Sub (VGA), ingresso audio jack 3,5mm

HDMI 1.4, D-Sub (VGA), ingresso audio jack 3,5mm Funzionalità: AMD FreeSync, Game Mode, Eye Saver Mode, Flicker Free (cert. TÜV)

AMD FreeSync, Game Mode, Eye Saver Mode, Flicker Free (cert. TÜV) Luminosità: 250 nit

Vale la pena segnalare che il monitor non include DisplayPort e monta solo HDMI 1.4, dettagli da tenere a mente se si hanno esigenze di connettività avanzate. Se siete alla ricerca di un confronto più ampio, date un’occhiata alla nostra guida ai migliori monitor disponibili sul mercato.

Prezzo mai visto prima: -41% su Amazon, scorte da non ignorare

Ecco i numeri che contano: Samsung Monitor S36GD è disponibile su Amazon a 99,90€ rispetto al prezzo di listino di 169,00€. Si tratta di un risparmio netto di 69,10€, pari a uno sconto del 41%. Le rilevazioni disponibili confermano che questo è il minimo storico registrato per questo modello: non era mai sceso così in basso. La spedizione è gratuita tramite Amazon e la disponibilità, come sempre nelle offerte su monitor e computer, non è garantita a lungo.

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