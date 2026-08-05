Brutte notizie per alcuni clienti Fastweb, l’operatore ha annunciato una nuova modifica unilaterale delle condizioni economiche di alcune offerte di rete fissa che entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 2026; l’aumento interesserà diverse offerte della gamma Casa e NeXXt e comporterà un rincaro del canone mensile tra 3 e 4 euro, con un impatto che, nel caso più sfavorevole, arriverà a 48 euro in più all’anno.

Si tratta dell’ennesimo adeguamento tariffario annunciato dall’operatore nel corso del 2026 e coinvolgerà esclusivamente una parte della clientela, che riceverà tutte le informazioni direttamente nella fattura e nell’area clienti MyFastweb.

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Aumenti tra 3 e 4 euro al mese per alcune offerte di rete fissa Fastweb

Nella comunicazione pubblicata dall’operatore viene spiegato che la modifica contrattuale è motivata dalla volontà di continuare a garantire la qualità della rete e lo sviluppo dei servizi offerti ai clienti.

Dal mese di settembre 2026, il corrispettivo mensile di alcune offerte di rete fissa subirà quindi un incremento compreso tra 3 e 4 euro al mese, mentre gli eventuali sconti già applicati continueranno a essere riconosciuti.

L’entità dell’aumento dipenderà dal piano sottoscritto, tra le offerte interessate figurano Fastweb Casa Light, Fastweb NeXXt Casa Light, Fastweb NeXXt Casa Light Ver2, Fastweb NeXXt One Casa Light ZT, FastwebCasa e FastwebCasa Inbound, con rincari che variano a seconda della specifica versione dell’offerta.

Per conoscere l’importo esatto applicato alla propria linea sarà necessario consultare la comunicazione ricevuta da Fastweb, disponibile anche nell’area clienti del sito e dell’app MyFastweb.

Come previsto dalla normativa italiana in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, i clienti interessati avranno la possibilità di non accettare il nuovo prezzo. Fastweb conferma infatti che sarà possibile recedere dal contratto oppure passare a un altro operatore senza penali e senza costi di disattivazione entro il 1° novembre 2026.

Chi desidera cessare completamente la linea potrà inviare una raccomandata A/R oppure una PEC a Fastweb, allegando un documento di identità e indicando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali“. La stessa richiesta potrà essere presentata anche presso un negozio Fastweb, tramite il Servizio Clienti oppure attraverso MyFastweb selezionando l’apposita motivazione.

Chi invece preferisce mantenere il proprio numero telefonico dovrà semplicemente avviare la procedura di portabilità con il nuovo operatore e comunicare contestualmente a Fastweb che il trasferimento è motivato dalla modifica delle condizioni contrattuali, così da poter esercitare il diritto previsto dalla legge.

Nel caso in cui siano ancora presenti pagamenti rateali relativi a dispositivi o servizi acquistati insieme all’offerta, i clienti potranno scegliere se continuare a pagare le rate secondo il piano originario oppure saldare l’importo residuo in un’unica soluzione.

Quella annunciata per settembre rappresenta una nuova rimodulazione delle offerte di rete fissa da parte di Fastweb nel corso del 2026 e conferma una tendenza che ha interessato diversi operatori negli ultimi anni, con adeguamenti dei canoni giustificati dall’aumento dei costi di gestione delle infrastrutture e dagli investimenti necessari per mantenere e potenziare la qualità dei servizi.

Per i clienti coinvolti, il consiglio è quello di verificare attentamente la comunicazione ricevuta da Fastweb, così da conoscere con precisione il nuovo importo mensile applicato alla propria offerta e valutare se mantenere il contratto oppure esercitare il diritto di recesso o di migrazione verso un altro operatore entro i termini previsti.