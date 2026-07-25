Il traffico dati in Italia è cresciuto del 280% sulle reti mobili e del 130% su quelle fisse negli ultimi anni, e la sola velocità ha smesso di essere una risposta sufficiente. TIM ha risposto lanciando Priority, una nuova piattaforma che promette di riservare ai clienti abbonati un trattamento preferenziale sulla rete, sia fissa che, da ottobre 2026, anche mobile 5G.

Il principio di fondo è semplice: invece di offrire le stesse prestazioni a tutti in modo indiscriminato, la rete riconosce i clienti Priority e assegna loro una gestione prioritaria del traffico nei momenti di congestione. Tecnicamente, il servizio si basa su una tecnologia chiamata Segment Routing, che permette di instradare i dati su percorsi ottimizzati e di assegnare una priorità alle trasmissioni. I parametri concreti su cui agisce sono la latenza (il ritardo con cui i pacchetti di dati arrivano a destinazione) e il jitter (le fluttuazioni in quei tempi di arrivo): ridurli significa una connessione più reattiva e stabile, particolarmente utile nel gaming online, nelle videoconferenze o con strumenti di intelligenza artificiale.

Il primo prodotto disponibile è WiFi Priority, riservato ai clienti con connessione in fibra su rete FiberCop, sia in tecnologia FTTC che FTTH. Chi si appoggia invece alla fibra FTTH di Open Fiber, nelle aree Nere, Bianche e Grigie, non può al momento accedere al servizio. L’attivazione non richiede interventi tecnici né cambio del modem e si completa generalmente entro 48 ore, online, in negozio o chiamando il 187, numero che Priority rende anche accessibile con assistenza telefonica dedicata e prioritaria.

Come ha dichiarato Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM:

«Per anni innovare la rete ha significato soprattutto offrire più velocità e più Giga a tutti. Con Priority apriamo una fase nuova: la rete diventa capace di riconoscere chi sceglie un livello di servizio superiore e di mettere a sua disposizione le risorse necessarie quando servono. È un cambio di paradigma che supera la logica del best effort e trasforma la qualità della rete in un’esperienza concreta, scelta dal cliente e garantita da TIM.»

Priority non si esaurisce nella connettività: è pensata come una piattaforma in tre fasi. La prima è Priority Connectivity, già attiva sulla rete fissa. Seguirà Priority Care, che accelererà i tempi di attivazione della fibra e il supporto clienti. Infine arriverà Priority Protection, dedicata alla sicurezza digitale con funzionalità integrate nell’app MyTIM per proteggere le attività e i dati personali online.

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Prezzi, promozioni e chi può attivarlo

A regime, WiFi Priority prevede un costo di attivazione una tantum di 10 euro e un canone aggiuntivo di 5 euro al mese rispetto all’offerta fissa già attiva. Niente vincoli: la disdetta è possibile in qualsiasi momento senza penali.

In fase di lancio, però, TIM ha proposto condizioni promozionali decisamente più vantaggiose. I nuovi clienti che hanno richiesto l’attivazione di una linea fissa entro il 25 luglio 2026 con WiFi Priority incluso hanno ottenuto il servizio gratuitamente a tempo indeterminato, promozione che potrebbe essere prorogata fino al 31 agosto 2026. Stessa offerta per i già clienti con linea FTTC o FTTH su rete FiberCop: zero costo di attivazione, zero canone mensile, a tempo indeterminato. Per confrontare le migliori offerte fibra disponibili sul mercato, è utile valutare anche le alternative degli altri operatori.

Da ottobre 2026 l’offerta si estenderà alla rete mobile 5G, con un focus particolare sulle grandi concentrazioni di pubblico: stadi, concerti, autodromi, grandi eventi. Il servizio è già stato testato a San Siro durante le Olimpiadi di Milano Cortina e sarà disponibile al Circo Massimo di Roma, agli autodromi di Imola e Monza e al Palazzo dello Sport di Firenze, con l’obiettivo di allargare progressivamente la copertura ad altre location.

Il nodo della neutralità: chi paga va avanti, ma a spese di chi?

C’è un aspetto che vale la pena guardare con occhio critico. Priority non è un potenziamento dell’infrastruttura: non aggiunge capacità alla rete, ma ridistribuisce quella esistente dando precedenza a chi ha sottoscritto il servizio nei momenti in cui la rete è sotto pressione. La domanda è legittima: durante la congestione, chi non ha Priority subirà un peggioramento delle prestazioni a vantaggio di chi paga di più?

TIM respinge questa lettura, precisando che il modello «agisce sulla gestione delle risorse di rete e sulla stabilità della connessione, non sul tipo di traffico o sui contenuti», e che non cambia «l’accesso o la libertà d’uso». La posizione ufficiale è che Priority non vada contro la neutralità della rete. Resta però il fatto strutturale: se il vantaggio di Priority deriva dalla gestione prioritaria di risorse condivise, allora il beneficio di alcuni si traduce, almeno in parte, in uno svantaggio per altri. E se, col tempo, la maggioranza dei clienti aderisse al servizio, il risultato finale sarebbe paradossalmente equivalente alla situazione di partenza, con tutti che pagano di più per tornare al livello di qualità precedente.

A questo si aggiunge un tema di contesto: il settore delle telecomunicazioni ha una lunga storia di rimodulazioni tariffarie, con canoni che vengono rivisti al rialzo dopo periodi promozionali inizialmente vantaggiosi. La promozione gratuita a tempo indeterminato è allettante, ma l’esperienza insegna che “indeterminato” nel lessico degli operatori telefonici raramente significa “per sempre”.