Fastweb + Vodafone amplia la propria offerta di servizi dedicati alla casa con una nuova soluzione che punta ad aiutare gli utenti a comprendere meglio i propri consumi energetici. L’operatore ha infatti annunciato Fastweb Power Control, un servizio che combina una spina intelligente con un’esperienza completamente integrata nelle applicazioni MyFastweb e My Vodafone, mettendo a disposizione strumenti per monitorare in tempo reale l’energia elettrica utilizzata all’interno dell’abitazione.

L’obbiettivo è quello di offrire ai clienti una maggiore consapevolezza sui consumi domestici, sfruttando anche l’intelligenza artificiale per analizzare le abitudini di utilizzo e suggerire eventuali miglioramenti.

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Come funziona Fastweb Power Control

Il cuore della soluzione è rappresentato dalla Power Control Plug, una spina intelligente che, una volta collegata a una normale presa elettrica e configurata tramite l’app dedicata, consente di raccogliere informazioni sui consumi dell’intera abitazione.

Attraverso una dashboard disponibile sia nell’app MyFastweb sia in My vodafone, gli utenti possono visualizzare la potenza elettrica utilizzata in tempo reale e ottenere una panoramica più dettagliata dell’impatto dei vari elettrodomestici sui consumi complessivi. Per raggiungere questo risultato, il servizio sfrutta la tecnologia NILM (Non-Intrusive Load Monitoring), che permette di stimare il contributo dei singoli dispositivi senza richiedere sensori dedicati o modifiche all’impianto elettrico.

La piattaforma mette inoltre a disposizione notifiche in caso di eventi energetici rilevanti, indicazioni sulle fasce orarie più convenienti e suggerimenti personalizzati per ottimizzare l’utilizzo dell’energia, grazie anche al supporto dell’intelligenza artificiale.

Uno degli aspetti su cui Fastweb + Vodafone pone maggiore attenzione riguarda la semplicità di configurazione. Il servizio sfrutta infatti la funzionalità di telegestione Chain 2, disponibile sui contatori elettrici di seconda generazione.

Dopo aver verificato la compatibilità del proprio contatore, il cliente riceve la Power Control Plug direttamente a casa, la collega a una presa elettrica e completa la configurazione seguendo la procedura guidata disponibile nell’app. Entro 24-48 ore dalla configurazione iniziano a essere visualizzati i primi dati relativi ai consumi energetici.

La soluzione è inoltre accessibile ai clienti di energia elettrica indipendentemente dal fornitore scelto, ampliando così il potenziale bacino di utenti interessati al servizio.

Fastweb Power Control può essere sottoscritto attraverso i canali digitali e commerciali dei due brand, il costo della Power Control Plug è pari a 19,95 euro una tantum, mentre il servizio prevede un canone mensile di 3 euro.

Per chi effettuerà l’attivazione entro il 31 agosto 2026, è prevista una promozione che riduce il costo dell’abbonamento a 1 euro al mese. Il servizio può essere disattivato in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi e la spina intelligente rimane di proprietà del cliente anche dopo l’eventuale cessazione dell’abbonamento; inoltre, il dispositivo può continuare a essere utilizzato come caricatore per smartphone.

Per realizzare Fastweb Power Control, Fastweb + Vodafone ha collaborato con diverse aziende italiane specializzate nel settore. Tra queste figurano Sinapsi, che si occupa di soluzioni hardware e software dedicate al monitoraggio energetico, Veos AI, realtà impegnata nello sviluppo di piattaforme basate sull’intelligenza artificiale applicata al settore energetico, e SBS, azienda conosciuta per la produzione di accessori tecnologici.

Con questa novità Fastweb + Vodafone amplia ulteriormente la propria offerta di servizi digitali per la smart home, puntando sulla combinazione tra connettività, dati e intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a monitorare i consumi elettrici, ottimizzare i costi e acquisire una maggiore consapevolezza nella gestione dell’energia domestica.