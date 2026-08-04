Cinquanta euro di sconto su una dash cam 4K con GPS integrato, Wi-Fi 6 e telecamera posteriore inclusa: 70mai A810 Lite tocca il suo minimo storico su Amazon e lo fa con un bundle completo che include anche una scheda microSD da 64 GB. Per chi cercava il momento giusto per dotare la propria auto di un sistema di videosorveglianza serio senza svuotare il portafoglio, quel momento è adesso.

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70mai A810 Lite: 4K, GPS e visione notturna in un formato carta di credito

Non capita spesso di trovare una dash cam compatta che riesca a mettere insieme registrazione 4K a 30 FPS, telecamera posteriore 1080p, GPS integrato e Wi-Fi 6 a 5GHz in un corpo che misura appena 91 x 46 x 24,4 mm, praticamente quanto una carta bancaria. Eppure 70mai A810 Lite lo fa, e lo fa con una cura costruttiva che si nota fin dalla prima installazione.

Il punto di forza più immediato è la qualità video anteriore: la risoluzione 3840×2160P (4K UHD) abbinata a un’apertura F/1.55 garantisce riprese eccezionalmente luminose anche di notte o in galleria. L’apertura ampia cattura più luce rispetto alla concorrenza nella stessa fascia, e l’HDR proprietario di 70mai elimina i problemi di sovraesposizione che spesso affliggono le riprese in pieno sole o all’uscita dei tunnel. Il risultato è un video frontale che mantiene targa e segnali leggibili praticamente in ogni condizione.

Le specifiche tecniche principali in sintesi:

Risoluzione anteriore: 4K UHD (3840×2160) a 30 FPS

4K UHD (3840×2160) a 30 FPS Risoluzione posteriore (RC21): 1080P a 25 FPS

1080P a 25 FPS Apertura: F/1.55

F/1.55 Display integrato: 3,18 pollici

3,18 pollici Wi-Fi: 5GHz (Wi-Fi 6)

5GHz (Wi-Fi 6) GPS: integrato

integrato Connettività 4G LTE: supportata tramite kit hardwire UP03/UP05 (venduto separatamente)

supportata tramite kit hardwire UP03/UP05 (venduto separatamente) MicroSD: supporto fino a 512 GB, scheda da 64 GB inclusa

supporto fino a 512 GB, Alimentazione: supercondensatore (più affidabile della batteria nelle temperature estreme)

Il passaggio al supercondensatore al posto della batteria tradizionale è uno degli aggiornamenti più significativi rispetto alle versioni precedenti: garantisce maggiore longevità e affidabilità specialmente in estate, quando le temperature nell’abitacolo possono salire ben oltre i 60°C. Il sensore G rileva gli urti e blocca automaticamente il file video in caso di incidente, impedendone la sovrascrittura durante la registrazione in loop continua.

Il GPS integrato non si limita a segnare le coordinate: registra velocità e percorso, dati preziosi in caso di contestazioni post-incidente. Con il kit 4G opzionale si aggiunge anche il monitoraggio da remoto H24 tramite app e la modalità parcheggio con protezione dalla bassa tensione. Non incluso nella confezione, ma l’architettura è già pronta. Chi usa spesso l’auto in città può trovare utile anche sapere come trovare parcheggio gratuito o a pagamento con le giuste app.

La telecamera posteriore RC21 in 1080P è inclusa nel bundle, così come tutti i cavi di alimentazione dedicati: il sistema è pronto all’uso senza acquisti aggiuntivi obbligatori.

Minimo storico: 50€ di risparmio su Amazon

Ecco i numeri che contano:

Prezzo originale: 149,99€

149,99€ Prezzo in offerta: 99,99€

Risparmio: 50€ (sconto del 33%)

Store: Amazon Italia

Amazon Italia Venduto da: 70mai-EU tramite Amazon Fulfillment

Il bundle include telecamera anteriore 4K, telecamera posteriore RC21 1080P e scheda microSD 64 GB. Non si tratta di uno sconto su una versione solo frontale: è il pacchetto completo, già operativo all’apertura della scatola. Il prezzo attuale rappresenta il valore più basso mai registrato per questo prodotto, una finestra che storicamente tende a chiudersi in fretta su Amazon. Se vuoi approfondire come funzionano gli sconti nascosti su Amazon, potresti trovare ulteriori opportunità di risparmio. Per una panoramica completa sul mondo delle migliori dash cam, è disponibile anche una guida all’acquisto dedicata.

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