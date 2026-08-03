Continuiamo a seguire con grande interesse i lavori del team di sviluppatori di Spotify volti al miglioramento di questo popolare servizio di streaming multimendiale che, nonostante il suo enorme successo, va arricchendosi sempre più di nuove funzionalità.

E così, a distanza di qualche giorno dall’introduzione della Modalità Corsa, è già arrivato il momento di un’altra novità: stiamo parlando della funzionalità chiamata User Notes, studiata per consentire agli utenti di aggiungere brevi didascalie personalizzabili ai singoli brani all’interno delle playlist create o gestite da loro.

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La nuova funzione di Spotify

L’idea alla base della maggior parte delle novità introdotte dal team di sviluppatori di Spotify è sempre quella di offrire agli utenti un servizio che possa garantire loro un elevato livello di personalizzabilità.

Con la funzione User Notes, disponibile sia per gli utenti Premium che per quelli gratuiti che abbiano compiuto almeno 16 anni, il servizio streaming offre agli ascoltatori la possibilità di aggiungere ricordi, storie di scoperte o dettagli contestuali accanto a ogni brano, in modo da trasformare le playlist standard in raccolte più personali e narrative.

Queste note sono visibili a chiunque abbia accesso alla playlist, con il nome dell’autore collegato al suo profilo e possono essere aggiunte tramite il menu con i tre puntini su dispositivi mobile.

Ecco come fare:

su dispositivi mobile, in qualsiasi playlist creata o alla quale sono stati aggiunti brani, toccare il menu con i tre puntini accanto alla canzone selezionare “Aggiungi nota” digitare una nota (come, ad esempio, un ricordo) e toccare Salva la nota è ora disponibile per chiunque possa visualizzare la playlist, con il nome dell’autore collegato al suo profilo

Questa novità è già disponibile in alcuni Paesi e presto dovrebbe essere estesa a livello globale.