Un monitor OLED da 27″ con 240Hz, 0,03ms di risposta e tecnologia MLA+ che scende sotto i 350€? LG UltraGear OLED 27GX704A è ai minimi storici su Amazon, con uno sconto che supera il 30% rispetto al prezzo di listino. Chi segue questo segmento sa bene che un pannello OLED con queste specifiche a questo prezzo non si vedeva da tempo, e difficilmente si vedrà ancora a breve. Ecco perché questa promozione merita attenzione immediata.

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LG UltraGear OLED 27GX704A: quando l’OLED incontra la velocità estrema del gaming competitivo

LG UltraGear OLED 27GX704A non è il solito monitor gaming da scaffale. Il pannello OLED WOLED con tecnologia MLA+ (Micro Lens Array+) è la caratteristica che lo distingue davvero dalla concorrenza: garantisce una luminosità di picco fino a 1300 nit, con un incremento del 37,5% rispetto a un display OLED tradizionale. Tutto questo senza rinunciare ai neri assoluti e al contrasto infinito che solo l’OLED sa offrire.

Le specifiche tecniche parlano chiaro:

Pannello: OLED WOLED con MLA+, finitura glossy

OLED WOLED con MLA+, finitura glossy Risoluzione: QHD 2560×1440 pixel, aspect ratio 16:9

QHD 2560×1440 pixel, aspect ratio 16:9 Refresh rate: 240Hz

240Hz Tempo di risposta: 0,03ms (GtG)

0,03ms (GtG) HDR: VESA DisplayHDR True Black 400

VESA DisplayHDR True Black 400 Copertura colore: 98,5% DCI-P3

98,5% DCI-P3 Connettività: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, Hub USB 3.2 (upstream + 2 downstream), uscita AUX

2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, Hub USB 3.2 (upstream + 2 downstream), uscita AUX Sincronizzazione adattiva: G-Sync + FreeSync Premium Pro + VRR

Sul fronte gaming, il refresh rate a 240Hz combinato con un tempo di risposta di appena 0,03ms GtG elimina praticamente ogni forma di ghosting e motion blur, rendendo questo pannello una scelta seria per chi gioca in modo competitivo. La compatibilità simultanea con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro garantisce fluidità assoluta indipendentemente dalla GPU nel sistema, eliminando tearing e stuttering in ogni scenario.

Il supporto VRR via HDMI 2.1 lo rende inoltre un ottimo monitor anche per console next-gen come PlayStation 5 e Xbox Series X, con il cavo HDMI 2.1 già incluso nella confezione per sfruttare i 240Hz anche via HDMI.

Il design è privo di cornici su tutti i lati, con illuminazione ambientale integrata e una base ergonomica completa di regolazione in altezza, inclinazione, swivel e pivot, oltre al supporto per montaggio VESA standard. Da segnalare che la diagonale effettiva del pannello è di 26,5″ (non esattamente 27″) e che la finitura glossy, pur esaltando i colori, potrebbe riflettere la luce in ambienti molto illuminati.

Prezzo ai minimi: ecco i numeri dell’offerta su Amazon

LG UltraGear OLED 27GX704A tocca oggi uno dei prezzi più bassi mai registrati su Amazon. Il listino originale è fissato a 499€, ma la promozione attuale lo porta a soli 341€, con un risparmio netto di 158€ e uno sconto di circa il 32%. Confrontando con le alternative disponibili, MediaWorld propone lo stesso modello a 442€ e Trovaprezzi segnala prezzi di partenza intorno ai 460€ sugli altri store: il vantaggio di acquistare ora su Amazon è evidente.

L’offerta è disponibile su Amazon.it, venduto e spedito direttamente da Amazon, con tutte le garanzie del caso. La disponibilità è immediata, ma considerando il livello di sconto e il fatto che il prezzo non era mai sceso così in basso, conviene non aspettare troppo.

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