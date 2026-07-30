Warner Bros. Discovery annuncia due novità per l’app HBO Max: stiamo parlando di HBO Max Shorts, che vede clip verticali generate con l’aiuto dell’IA, e di una nuova esperienza sperimentale di ricerca. La prima novità è in fase di test per alcuni utenti iOS, mentre la seconda riguarda per il momento Android. In ogni caso, entrambe saranno allargate in futuro: scopriamole da vicino.

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HBO Max presenta due novità per l’app

Mentre proseguono le complicazioni riguardanti la fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery, HBO Max lancia nuove funzionalità per dispositivi mobili: entrambe sono studiate per proporre una migliore scoperta dei contenuti e per offrire agli abbonati nuovi modi per sfogliare, visualizzare in anteprima ed esplorare il catalogo.

HBO Max Shorts

La prima si chiama HBO Max Shorts e segue l’attuale “moda” dei contenuti nel formato verticale: si tratta di una sezione pensata per aiutare gli utenti a scoprire nuovi contenuti da vedere, mettendo in evidenza scene iconiche o memorabili in un feed verticale e scorrevole.

I contenuti nel feed sono personalizzati in base ai gusti e alle preferenze dei singoli utenti, e tengono conto della cronologia di visualizzazione. Se un titolo suscita l’interesse, l’utente può iniziare a guardarlo subito o aggiungerlo alla lista direttamente dal feed. In base a quanto dichiarato dalla stessa Warner Bros. Discovery, le clip vengono generate da uno strumento di intelligenza artificiale sviluppato internamente: questo aiuta a selezionare e rendere verticali i contenuti utilizzando algoritmi di apprendimento automatico che sfruttano i metadati a livello di scena per analizzare migliaia di ore di titoli e suggerire le scene più avvincenti e di maggiore impatto.

Una volta che lo strumento ha suggerito queste clip, i redattori “umani” decidono quali rappresentano al meglio i contenuti e le rendono riproducibili in un formato video verticale, ritenuto ideale per una riproduzione fluida sui dispositivi mobili. “Siamo entusiasti di lanciare questa applicazione dell’intelligenza artificiale per accelerare la creazione di questi video e non vediamo l’ora di espanderci rapidamente per rendere ancora più straordinaria la nostra offerta di contenuti fruibili attraverso questa nuova funzionalità“, ha dichiarato Deepna Devkar, SVP, Machine Learning Engineering presso Warner Bros. Discovery.

La funzione HBO Max Shorts è in fase di test per un gruppo selezionato di utenti iOS negli Stati Uniti e verrà successivamente estesa a più dispositivi e mercati.

Ricerca conversazionale

Come anticipato, la compagnia ha annunciato una seconda novità, che stavolta riguarda per primi gli utenti Android (sempre iniziando negli Stati Uniti). Si tratta di una funzionalità sperimentale di ricerca conversazionale, accessibile dalla pagina di ricerca nella sezione “Ask HBO Max“: utilizza la comprensione del linguaggio naturale e la ricerca semantica per interpretare l’intento alla base di una query e consigliare video pertinenti, anche quando i termini di ricerca esatti non sono presenti nei metadati.

Insomma, questa nuova funzione potrebbe rivelarsi molto utile soprattutto quando si cercano contenuti di cui non si conosce il titolo, o per farsi consigliare determinati titoli per genere. Anche la disponibilità di questa funzione verrà estesa in futuro a un maggior numero di dispositivi e mercati.

“Queste nuove funzionalità per dispositivi mobili si basano su comportamenti intuitivi e familiari che gli abbonati utilizzano quotidianamente“, ha commentato Liesel Kipp, Executive Vice President, Product Management, Warner Bros. Discovery. “Sia ‘HBO Max Shorts’ che la ‘ricerca conversazionale’ traducono questi comportamenti in nuovi modi per scoprire i programmi all’interno del servizio HBO Max, rendendo più facile e immediato per gli abbonati trovare qualcosa da guardare“.

Quale delle due novità ritenete più utile per il vostro utilizzo di HBO Max? Al momento non sono disponibili qui in Italia, ma potete comunque scaricare e installare l’app del servizio streaming passando dall’App Store per iOS e dal Google Play Store per Android.