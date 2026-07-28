Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono quasi tutti i modelli di fascia alta di ultima generazione destinati alle attività ricreative outdoor, come Garmin Fenix 8, che stanno ricevendo una nuova beta.

La nuova versione in anteprima, che ancora una volta non viene rilasciata per i modelli Pro, arriva a circa una settimana dalla precedente ed è utile perché va a risolvere una dozzina di bug (anche fastidiosi) presenti nella precedente versione. Scopriamo tutti i dettagli.

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C’è una nuova beta per Garmin Fenix 8 e simili

Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per quasi tutti i più recenti modelli di punta della gamma “outdoor recreation” che compiono il quinto passo nel più recente ciclo di sviluppo, inaugurato all’inizio del mese di luglio.

Per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED è da poche ore arrivata la nuova versione 23.18 beta del software (sostituisce la precedente 23.15 beta). Ancora una volta, i Garmin Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED) non si aggiornano.

Dopo una marea di novità arrivate con la prima versione in anteprima del ciclo di sviluppo, le beta successive si sono limitate a correggere i bug presenti. Lo stesso compito tocca alla quinta beta, quella appena rilasciata, che è accompagnata da un changelog piuttosto lungo.

L’azienda elvetico statunitense ha corretto ben 12 bug che affliggevano i Garmin Fenix 8, tra blocchi dell’orologio, riavvii inaspettati nelle condizioni più disparate (durante il salvataggio di un’attività, durante un allenamento, durante un’immersione rilevata automaticamente), problematiche con il comparto audio.

Changelog – versione 23.18 beta (dalla 23.15 beta) Risolve un problema che poteva causare il passaggio della musica agli altoparlanti quando le cuffie erano disattivate. Risolve un problema per cui premendo il tasto Indietro o toccando lo schermo non si disattivava la funzione di avviso vocale del quadrante. Risolve un problema che impediva la riproduzione vocale dell’ora e della data ogni ora. Risolve un problema che causava l’arresto anomalo del dispositivo poco dopo l’avvio dell’immersione automatica. Risolve un problema che impediva all’utente di applicare le impostazioni di backup del computer subacqueo se le impostazioni venivano fornite in un pacchetto. Risolve un problema per cui non veniva riprodotta l’ora o la data vocale se era abilitato il segnale acustico di avviso orario. Risolve un problema per cui i toni dei pulsanti erano appena udibili o non udibili. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante il salvataggio di un’attività. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la riproduzione di musica durante un’attività. Risolve un problema che poteva causare l’interruzione di un messaggio audio per gli spettatori prima del completamento. Risolve un problema per cui il dispositivo non riusciva a connettersi alla rete NTN dopo un errore di invio. Risolve un problema che permetteva agli utenti di modificare i dati della mappa anche in assenza di dati da modificare.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare Garmin Fenix 8 e gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.