Nei prossimi mesi Apple dovrebbe finalmente lanciare i primi MacBook Pro dotati di display OLED con tecnologia touchscreen e nelle scorse ore dal continente asiatico sono arrivate nuove anticipazioni al riguardo.

Stando a quanto riportato da The Elec, infatti, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di affidarsi in via esclusiva a Samsung Display per la produzione di questi nuovi pannelli.

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Samsung produrrà i display dei nuovi Apple MacBook Pro

Secondo alcune fonti interne al settore industriale, i pannelli OLED da 14 e 16 pollici saranno prodotti dalla linea di 8.6a generazione di Asan, nella provincia di Chungcheong, in Corea del Sud.

Sempre secondo tali fonti, la fornitura stimata sarebbe di 2,5 milioni di pannelli mentre la produzione di massa dovrebbe essere avviata nel mese di agosto.

Pare che Apple abbia deciso di non prendere in considerazione LG Display e BOE Technology Group per lo sviluppo dei pannelli a causa di problemi di resa produttiva, puntando così sul colosso coreano come unico fornitore.

Ricordiamo che il popolare giornalista Mark Gurman di Bloomberg ha più volte sostenuto che i modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con schermo touch OLED saranno lanciati tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, anche se di recente ha un po’ corretto le previsioni, precisando che a causa della carenza di chip adesso è più probabile che il lancio avverrà all’inizio del prossimo anno.

Tra le altre novità attese per la prossima generazione di MacBook Pro vi sono i processori M5 Pro e M5 Max, una scocca più sottile e un design Dynamic Island (ossia senza notch), il tutto oltre a macOS 27 con apposite funzionalità studiate per sfruttare le potenzialità del touchscreen.