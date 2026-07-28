Amazon ha pubblicato il primo teaser trailer della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che ci riporterà nella Terra di Mezzo in autunno. Una serie che, ricorderete, aveva già fatto parlare di sé fin dal debutto anche per motivi legati alla tecnologia, complice la collaborazione con Samsung per offrire contenuti esclusivi in 8K nelle settimane del lancio della prima stagione.

Nei nuovi episodi, il Signore Oscuro Sauron porterà avanti in modo decisivo i propri piani per la conquista del potere. Al San Diego Comic-Con sono stati condivisi anche ulteriori dettagli sui nuovi episodi.

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La Terra di Mezzo sta per bruciare

Nella terza stagione della serie, Sauron e i suoi eserciti hanno già conquistato ampie porzioni della Terra di Mezzo. Solo la città dei nani di Khazad-dum e i due regni elfici di Lindon e Gran Burrone resistono ancora, grazie all’aiuto dei loro tre Anelli.

Nani, elfi, uomini e maghi sono quindi costretti a collaborare, mentre Sauron continua a perseguire l’obiettivo di forgiare l’Unico Anello e sottomettere, grazie al suo potere, anche i suoi ultimi nemici.

Proprio alla fine dell’anteprima, Sauron viene già mostrato con l’Anello in mano, segno che il tempo per gli eroi della Terra di Mezzo sembra farsi sempre più breve.

La forgiatura dell’Unico Anello rappresenta uno dei momenti più attesi dell’intera saga, e finora la serie si era mossa con relativa cautela attorno a questo passaggio cruciale della Seconda Era, preferendo sviluppare prima il percorso di Sauron verso l’inganno e poi verso lo scontro aperto con gli Elfi.

Molti nuovi arrivi nel cast

Nel video compaiono inoltre per la prima volta nella serie i Ringwraith, ovvero i Nazgûl, e almeno nella versione inglese dell’anteprima è Simon Pegg, noto tra l’altro per la trilogia del Cornetto e per Mission Impossible, a prestare la voce a un Balrog, la prima volta in assoluto nell’universo del Signore degli Anelli in cui un Balrog parla.

Al Comic-Con è stato inoltre svelato che l’attore Eddie Marsan interpreterà Thrain, fratello maggiore del re nano Durin IV. Andrew Richardson interpreterà invece il figlio minore di Elendil e fratello di Isildur, Anarion. Come ulteriore new entry è stato confermato Adam Young, che interpreta il misterioso Orco Marnukh, che potrebbe non essere ciò che finge di essere.

Debutto e finale di stagione a novembre

J.D. Payne e Patrick McKay restano showrunner della serie anche per questa terza stagione. Prime Video mostrerà i nuovi episodi a partire dall’11 novembre 2026.

In quella data usciranno subito quattro episodi consecutivi, una scelta diversa rispetto al rilascio settimanale puro delle prime due stagioni, entrambe composte da otto episodi rilasciati con cadenza regolare fino al finale.

Una settimana più tardi seguiranno gli episodi 5 e 6. Il 25 novembre, infine, la stagione si concluderà con altri due episodi, per un totale che ricalca la struttura già vista nelle stagioni precedenti.

La serie, va detto, non ha avuto un percorso privo di critiche fin dal debutto nel 2022 perché se da un lato ha rappresentato un evento globale in grado di superare i 100 milioni di spettatori nel mondo, dall’altro, come spesso accade con spin-off e simili, ha diviso il pubblico più tradizionalista dei fan di Tolkien su alcune scelte narrative e sull’aderenza al materiale originale, dato che la produzione ha potuto attingere solo alla prefazione del Silmarillion per i diritti, senza accesso diretto ai testi più corposi dedicati alla Seconda Era.

Con la terza stagione, e, stando al trailer, la promessa di un Sauron finalmente antagonista a tutto tondo, gli autori sembrano voler chiudere il cerchio di quella transizione narrativa che ha caratterizzato le prime due annate della serie.