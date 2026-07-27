Apple TV continua a puntare forte sulla fantascienza, e questa volta lo fa scommettendo su uno dei romanzi più influenti mai scritti nel genere.

Dopo Foundation, Silo e For All Mankind, che avevamo già inserito nella nostra selezione delle migliori serie sci-fi della piattaforma, arriva finalmente il primo sguardo concreto a Neuromante, l’adattamento del romanzo capostipite del cyberpunk scritto da William Gibson nel 1984.

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Data di uscita e primo trailer

Apple ha diffuso la notizia al San Diego Comic-Con di questo fine settimana, insieme al primo teaser ufficiale della serie. Neuromante debutterà in streaming il 22 gennaio 2027, con i primi due episodi disponibili al lancio seguiti da una puntata a settimana fino al 19 marzo, per un totale di 10 episodi.

Il cast è guidato da Callum Turner nei panni di Case, un hacker in disgrazia che ha perso la capacità di entrare nel cyberspazio a causa di un danno cerebrale. Al suo fianco Briana Middleton interpreta Molly, la mercenaria con innesti cibernetici e occhi a specchio che lo avvicina per conto del misterioso Armitage, interpretato da Mark Strong. Completano il cast Joseph Lee, Peter Sarsgaard e Clémence Poésy.

La trama, tra spionaggio digitale e crimine ad alto rischio

Secondo la sinossi ufficiale diffusa da Apple, “Neuromante segue un danneggiato super-hacker di altissimo livello di nome Case, catapultato in una rete di spionaggio digitale e crimini ad alto rischio insieme alla sua partner Molly, un’assassina razor-girl, mentre mettono a segno un colpo ai danni di una dinastia aziendale custode di segreti inconfessabili”.

Nel dettaglio, ad Armitage viene offerta a Case un’offerta ovvero una cura per tornare nel cyberspazio in cambio del suo aiuto per violare la fortezza dati impenetrabile del clan Tessier-Ashpool.

Resta però da scoprire chi si nasconda realmente dietro Armitage e quale sia il suo vero scopo, il che è uno dei misteri principali del romanzo originale che la serie promette di mantenere.

A giudicare dalle prime immagini, la produzione sembra aver deciso di portare in scena il romanzo con grande fedeltà e chi conosce l’opera originale riconoscerà personaggi, situazioni e diversi momenti, ma troverà anche, come è naturale per un adattamento televisivo, alcuni spunti nuovi rispetto al testo di partenza.

Un progetto che Gibson stesso approva

A curare la serie sono Graham Roland, già showrunner di Jack Ryan e Dark Winds, e J.D. Dillard, regista dell’episodio pilota. Buon segno per gli appassionati è il fatto che lo stesso William Gibson, uno dei produttori esecutivi della serie, sembri soddisfatto del risultato finale.

Condividendo il teaser su Bluesky, l’autore ha scritto:

“Chi non vede quanto sono stato soddisfatto durante tutta la produzione non capisce cosa voglio davvero da un adattamento. Detto questo, tende a capitare”.

Come fanno notare numerosi fonti, il romanzo di Gibson, che ha coniato il termine stesso “cyberspazio” e vinto i premi Hugo, Nebula e Philip K. Dick, non era mai arrivato prima d’ora a una vera trasposizione televisiva, nonostante un adattamento a fumetti naufragato dopo due soli capitoli, un videogioco e persino un adattamento operistico tentati negli anni.

Neuromante ha inoltre avuto due seguiti letterari, Count Zero e Mona Lisa Overdrive, che potrebbero potenzialmente fornire il materiale per eventuali stagioni future.

Il progetto, va detto, non nasce dal nulla visto che Apple aveva dato il via libera alla serie già all’inizio del 2024, ma è solo con questo primo vero trailer che il pubblico ha potuto finalmente farsi un’idea concreta dell’estetica scelta per l’adattamento.

Il primissimo teaser diffuso in precedenza si era aperto proprio all’interno del bar Chatsubo di Chiba City, il rifugio di hacktivisti e cyborg che nel romanzo rappresenta il cuore pulsante dell’intero universo narrativo di Gibson.

Non sarà semplice, va detto, portare sullo schermo un romanzo considerato fondativo per un intero genere, quello che ha ispirato pellicole come Blade Runner e Ghost in the Shell e che continua a influenzare chi lavora nella fantascienza ancora oggi, a oltre quattro decenni dalla sua pubblicazione originale. Ma le premesse, tra il cast e un autore che segue da vicino la produzione, sembrano quantomeno promettenti.