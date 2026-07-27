Cinquecento euro di risparmio su una TV da 65 pollici con tecnologia MiniLED, intelligenza artificiale integrata e supporto garantito fino al 2031: LG 65QNED86B6B ha raggiunto uno dei prezzi più bassi mai registrati su Amazon. Uno sconto di oltre il 38% che trasforma un prodotto premium in un acquisto decisamente accessibile. Vediamo nel dettaglio cosa offre e perché vale la pena approfittarne adesso.



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LG TV da 65″: quando il MiniLED incontra l’intelligenza artificiale di nuova generazione

LG 65QNED86B6B è una Smart TV che difficilmente passa inosservata, e non solo per le sue dimensioni da 65 pollici. Il pannello QNED evo MiniLED garantisce una resa cromatica eccezionale, con neri profondi e colori vivaci gestiti dal processore α8 AI Processor 4K Gen3, che sfrutta la tecnologia Precision Dimming per calibrare la retroilluminazione in maniera estremamente precisa zona per zona.

La risoluzione è 4K Ultra HD, con supporto ai principali standard HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG e la celebre FILMMAKER MODE, che riproduce i contenuti esattamente come li ha pensati il regista, disattivando qualsiasi elaborazione artificiale dell’immagine. Per gli appassionati di contenuti ad alto dinamismo, il Motion Booster a 288 Hz (in interpolazione) riduce sensibilmente il motion blur.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, questo modello è tutto fuorché ordinario. Ha ricevuto il CES Innovation Awards 2026 nella categoria AI grazie alla sua architettura Multi-AI, che integra Google Gemini e Microsoft Copilot direttamente nel sistema operativo webOS 26. Tra le funzionalità più interessanti:

AI Picture Wizard : impara le preferenze di visione e propone configurazioni ottimali tra oltre 1 miliardo di combinazioni possibili

: impara le preferenze di visione e propone configurazioni ottimali tra oltre 1 miliardo di combinazioni possibili AI Concierge : raccomandazioni personalizzate basate sulle abitudini d’uso

: raccomandazioni personalizzate basate sulle abitudini d’uso AI Chatbot : suggerisce soluzioni in caso di problemi operativi

: suggerisce soluzioni in caso di problemi operativi Intelligent Voice Recognition: controllo vocale avanzato tramite l’AI Magic Remote inclusa in confezione

La piattaforma webOS è stata inoltre nominata Miglior Sistema Smart TV 2025/2026 dagli AVForums Editor’s Choice Awards, a conferma di un ecosistema software maturo e affidabile. Gli aggiornamenti sono garantiti fino al 2031, un dettaglio non banale quando si parla di longevità dell’acquisto.

Per chi gioca, 65QNED86B6B supporta VRR, FreeSync e refresh rate fino a 4K@144Hz, rendendolo una scelta solida anche come schermo da gaming. Il design è ultrasottile, con soli 29,7 mm di spessore, e la sicurezza è gestita da LG Shield con 7 livelli di protezione integrati. Scopri di più sulle ultime TV LG e le loro caratteristiche.

Prezzo ai minimi: ecco i numeri dell’offerta su Amazon

Il prezzo attuale di 799€ rappresenta un calo significativo rispetto al prezzo di listino di 1.299€, con un risparmio netto di 500€ e uno sconto del 38%. Si tratta di uno dei livelli di prezzo più bassi mai registrati per questo modello, un’opportunità concreta per chi stava aspettando il momento giusto per investire in una TV premium senza svenarsi.

L’offerta è disponibile su Amazon.it, ma la disponibilità è molto limitata: al momento della rilevazione risultava disponibile solo 1 unità in stock. Chi è interessato farebbe bene a non rimandare troppo la decisione.

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