Chi dice che per avere il nero assoluto, 165Hz VRR e l’intelligenza artificiale di nuova generazione su un OLED da 55″ serva necessariamente sfiorare i 2.000€? LG OLED55C64LA, la Serie C6 2026, sta circolando su Amazon con uno sconto che porta il prezzo a una cifra decisamente più interessante del listino ufficiale, con un risparmio di oltre 300€ rispetto al prezzo di partenza. Vale la pena approfondire.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

LG OLED55C64LA: nero perfetto, AI avanzata e gaming senza compromessi

LG OLED55C64LA è la Smart TV che LG ha costruito attorno a tre pilastri: qualità visiva certificata, intelligenza artificiale integrata a ogni livello e prestazioni gaming di fascia alta. Il pannello è un OLED evo WOLED da 55″ in risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) con tecnologia Brightness Booster, che amplifica la luminosità pixel per pixel mantenendo intatto il Perfect Black, il nero assoluto che da sempre distingue i pannelli OLED da qualsiasi altra tecnologia.

Non si tratta solo di marketing: le certificazioni UL Solutions attestano livelli di nero ≤0,24 nit fino a 500 lux e una consistenza cromatica superiore al 99% con Perfect Color. Ogni immagine è elaborata dal processore α11 AI Gen3 con Dual AI Engine, che ottimizza dinamicamente immagini e audio in tempo reale grazie alle funzioni AI Picture Pro e AI Sound Pro. Questa architettura Multi-AI ha ottenuto il riconoscimento CES Innovation Awards 2026 nella categoria Intelligenza Artificiale, un segnale concreto di quanto LG abbia spinto sull’evoluzione del processore rispetto alla generazione precedente.

Sul fronte audio, il sistema da 40W con 2.2 canali supporta Dolby Atmos, DTS:X e il surround virtuale 11.1.2 canali, con calibrazione automatica AI Acoustic Tuning in base all’ambiente di ascolto.

Per il gaming, i numeri parlano chiaro:

4 porte HDMI 2.1 con supporto 4K@120Hz per console e 4K@165Hz VRR per PC

con supporto per console e per PC Tempo di risposta di 0,1 ms

NVIDIA G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium

e ALLM e Game Optimizer integrati

e integrati Supporto al cloud gaming Nvidia GeForce NOW in 4K/120, novità assoluta per la serie C

Il sistema operativo è webOS 26, più reattivo rispetto alla versione precedente, con assistenti vocali Google Gemini, Amazon Alexa e ThinQ AI accessibili direttamente dall’AI Magic Remote incluso in confezione. La connettività comprende Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Ethernet e 3 porte USB. Gli aggiornamenti software sono garantiti per 5 anni.

Sconto da cogliere: 331€ in meno su Amazon

L’offerta attuale su Amazon porta LG OLED55C64LA a 1.568€ rispetto al prezzo di listino di 1.899€, con un risparmio netto di 331€ pari a circa il 17% di sconto. Per una Smart TV OLED 4K della generazione 2026, con processore AI di terza generazione e supporto gaming a 165Hz, si tratta di un’opportunità concreta per chi stava aspettando il momento giusto per acquistare. La disponibilità potrebbe variare, quindi conviene monitorare la pagina prodotto direttamente su Amazon.

Per non perdersi offerte come questa in tempo reale, iscrivetevi a PrezziTech, il canale Telegram dedicato alle migliori promozioni tech, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti fuori dal comune su qualsiasi categoria di prodotto.