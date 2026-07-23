Appassionati di Star Trek? Allora non potete perdervi il nuovo set LEGO già disponibile in preordine: si tratta di Star Trek: Ponte U.S.S. Enterprise NCC-1701, un set che permette di ricreare coi mattoncini l’iconico ponte di comando che ha fatto da sfondo a scene epiche a bordo della leggendaria astronave.

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Gli amanti di Star Trek hanno un nuovo set LEGO e possono salire sul ponte dell’Enterprise

Dopo il set Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D, lanciato lo scorso anno, LEGO propone un secondo set dedicato al mondo di Star Trek: si tratta del numero 11385, denominato Star Trek: Ponte U.S.S. Enterprise NCC-1701, un set composto da 1701 pezzi (numero non casuale) che permette di unirsi all’equipaggio dell’Enterprise per un divertente viaggio di costruzione.

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Il nuovo set è l’idea regalo perfetta per un fan del franchise di fantascienza e ricrea la sala teletrasporto e il ponte, con tanto di postazioni computer e schermo che raffigura un guerriero Klingon. È possibile far oscillare la poltrona del capitano per simulare le turbolenze spaziali e ricreare scene di battaglia, ruotare la manopola per teletrasportare i membri dell’equipaggio e azionare la leva per far scorrere le porte del turboascensore. La costruzione combina le sezioni modulari per creare un modello perfetto da esporre in casa o in ufficio.

Sono incluse 8 minifigure dell’equipaggio, raffiguranti James T. Kirk, Spock, Nyota Uhura, Hikaru Sulu, Leonard McCoy, Pavel Chekov, Christine Chapel e Montgomery Scott, e LEGO non ha come sempre lesinato sui dettagli, includendo quattro triboli e accessori come l’arpa di Spock, due Lirpa vulcaniane e un Trident Scanner. Risulta compatibile con le istruzioni 3D dell’app LEGO Builder.

Il set misura 57 cm di larghezza, 34 cm di profondità e 9 cm di altezza, ed è composto da 1701 pezzi: un numero non casuale, visto che corrisponde proprio al numero di registrazione dell’Enterprise.

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Prezzo e uscita del nuovo set di Star Trek

Il set LEGO Star Trek: Ponte U.S.S. Enterprise NCC-1701 è disponibile in preordine sullo shop online ufficiale al prezzo consigliato di 179,99 euro. La spedizione avverrà a partire dal 1° settembre 2026. Proprio nel mese di settembre si festeggerà il 60°anniversario della prima messa in onda televisiva (1966-2026).