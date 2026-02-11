Meta continua a spingere sull’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno delle sue piattaforme social e, questa volta, il focus è tutto su Facebook. Con un aggiornamento annunciato nelle ultime ore, arrivano nuove funzionalità basate su Meta AI che permettono di animare l’immagine del profilo, trasformare lo stile delle Storie e dei Ricordi e aggiungere sfondi animati ai post di testo nel Feed.

L’obbiettivo dichiarato è rendere l’esperienza più espressiva, personale e, come spesso sottolineato da Meta, capace di generare interazioni e conversazioni più significative tra amici; vediamo nel dettaglio cosa cambia e come funzionano le nuove opzioni.

La novità più immediata per gli utenti Facebook riguarda la possibilità di animare la propria immagine del profilo, trasformando una semplice foto statica in una piccola animazione.

È possibile scegliere tra diverse animazioni predefinite, tra cui effetto naturale, cappellino da festa, coriandoli, onda (saluto) e cuore.

In pochi secondi, la foto del profilo può quindi muoversi e comunicare uno stato d’animo o celebrare un’occasione speciale. Meta ha già anticipato che nel corso dell’anno verranno aggiunte nuove animazioni, anche stagionali, così da accompagnare eventi e festività.

Per ottenere i risultati migliori, Meta consiglia di utilizzare una foto con una sola persona, rivolta verso la fotocamera, con il volto ben visibile e senza oggetti in mano.

Le immagini possono essere selezionate dal rullino fotografico oppure tra quelle già caricate su Facebook; una volta animata, la foto può essere condivisa nel Feed e visualizzata direttamente nel profilo.

Storie e Ricordi con Restyle

Un’altra novità interessante è Restyle, una funzione che permette di modificare l’estetica di un’immagine nelle Storie di Facebook e nei Ricordi utilizzando Meta AI.

Dopo aver caricato una foto in una storia (o aver scelto un Ricordo da condividere), è possibile toccare l’opzione Restyle e:

selezionare uno stile preimpostato (ad esempio anime o illustrato)

scegliere un’atmosfera (come luminoso)

intervenire sull’illuminazione (ad esempio etereo)

modificare i colori (freddo, rosa, ecc.)

cambiare lo sfondo (spiaggia, paesaggio urbano e altro)

In alternativa, si può utilizzare un prompt testuale personalizzato, lasciando che sia l’intelligenza artificiale a reinterpretare l’immagine secondo le indicazioni fornite.

Di fatto, Facebook introduce una forma di editing creativo semplificato, integrato direttamente nel flusso delle Storie, senza bisogno di app esterne.

Post di testo più vivaci con sfondi animati

Non solo immagini, anche i post di testo nel Feed diventano più dinamici. Meta sta infatti implementando gradualmente la possibilità di aggiungere sfondi animati ai post testuali, così da renderli più evidenti e scroll-stopping (ovvero capaci di catturare l’attenzione durante lo scorrimento).

Quando si crea un nuovo post di testo, basta toccare l’icona arcobaleno A per scegliere tra diversi sfondi fissi e animati, come foglie che cadono o onde dell’oceano.

Anche in questo caso, Meta ha anticipato l’arrivo di sfondi stagionali, pensati per rendere i post attuali e festosi durante determinati periodi dell’anno.

Se guardiamo al quadro complessivo, queste novità rappresentano un ulteriore passo nella strategia di Meta: integrare l’intelligenza artificiale in modo sempre più pervasivo nelle esperienze quotidiane degli utenti.

Non si tratta di strumenti complessi o professionali, ma di funzioni pensate per rendere più semplice l’espressione personale, aumentare il coinvolgimento, differenziare visivamente contenuti che altrimenti rischierebbero di perdersi nel Feed.

Molti di voi potrebbero vedere queste novità come un semplice abbellimento estetico, altri invece potrebbero apprezzare la possibilità di personalizzare ulteriormente il proprio profilo senza ricorrere a strumenti esterni. In ogni caso, è evidente come Meta stia puntando a rendere l’IA una componente sempre più naturale (e quasi invisibile) dell’esperienza social.

Le nuove funzionalità sono in fase di distribuzione e dovrebbero essere disponibili progressivamente per gli utenti Facebook; bisognerà attendere per scoprire quanto verranno effettivamente utilizzate e se diventeranno un nuovo standard nell’identità digitale sulla piattaforma.