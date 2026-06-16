Fino a oggi parlare di AI Mode significava fare riferimento alla funzionalità di ricerca basata sull’intelligenza artificiale che Google ha introdotto nella barra di ricerca (e non solo). Ora c’è una nuova AI Mode, quella di Meta pensata specificatamente per Facebook. L’AI Mode di Meta segue il lancio di Forum, l’app dedicata ai Gruppi Facebook con il chatbot Ask e l’introduzione dei nuovi piani in abbonamento Meta One, alcuni dei quali pensati appositamente per l’accesso alle funzioni AI avanzate. Ora l’azienda di Menlo Park fa un altro passo in questa direzione e annuncia un pacchetto di nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale con l’obiettivo di aiutare gli utenti a trovare risposte, creare contenuti e portare a termine attività in modo più semplice e con meno sforzo.

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AI Mode, la ricerca diventa conversazionale

AI Mode di Meta è una nuova modalità di ricerca che sfrutta Meta AI per fornire risposte alle domande degli utenti direttamente all’interno di Facebook, sia mentre si scorre il Feed sia quando si effettua una ricerca specifica. Invece di restituire un elenco di link o post come accade con la ricerca tradizionale, AI Mode genera una risposta sintetizzata, attingendo ai contenuti pubblici condivisi sulle piattaforme del gruppo, inclusi Gruppi e Reels. L’obiettivo, secondo quanto dichiarato da Meta, è offrire prospettive reali basate su ciò che le persone discutono effettivamente, invece di un elenco generico di risultati di ricerca.

La funzione si basa su Muse Spark, il modello di intelligenza artificiale presentato da Meta ad aprile, che secondo l’azienda è ormai presente in diverse esperienze già utilizzate quotidianamente dagli utenti, sia durante la ricerca che durante l’esplorazione dei contenuti. Con questo lancio Meta integra l’intelligenza artificiale conversazionale direttamente nella barra di ricerca di un’applicazione già utilizzata da miliardi di persone, evitando così la necessità di promuovere un’applicazione indipendente come era avvenuto in passato con Meta AI.

Il funzionamento di AI Mode si differenzia da quello di altri assistenti AI come Gemini, ChatGPT o Claude, proprio perché le risposte derivano da contenuti pubblicati dagli utenti di Facebook, Instagram e Threads, e non da una ricerca sul web. Una caratteristica che, se da un lato permette di restituire informazioni più “reali” e contestuali, dall’altro apre interrogativi sull’attendibilità delle fonti, dato che si tratta di contenuti generati dagli utenti e non necessariamente verificati. E ripropone la questione dell’uso che Meta può fare dei contenuti che gli utenti condividono sui social di Meta.

Nuovi strumenti per foto e video

Oltre alla ricerca, Meta ha annunciato un aggiornamento degli strumenti di condivisione di foto e video dal rullino fotografico, presentato come un’evoluzione della funzione di suggerimenti per la condivisione introdotta lo scorso ottobre. Arrivano nuovi modelli di collage e ritagli, pensati per esempio per raccogliere gli scatti di un’uscita con gli amici dell’ultimo mese, insieme a nuovi effetti di transizione che permettono di realizzare montaggi video più curati e pronti alla condivisione con un solo tocco. Meta precisa che questi suggerimenti restano opzionali e possono essere disattivati in qualsiasi momento.

Meta ha poi introdotto nuovi filtri basati sull’intelligenza artificiale che permettono di modificare virtualmente abbigliamento, capelli e accessori nelle proprie foto. Tra le applicazioni proposte da Meta c’è la possibilità, pensata per gli appassionati di calcio e sport in generale, di indossare virtualmente la maglia della propria squadra del cuore tramite la funzione Wear It, richiamabile toccando l’icona Edit with AI nelle storie oppure direttamente dalla foto del profilo tramite l’opzione Restyle profile picture with AI, selezionando poi la sezione dedicata al guardaroba.

Le nuove funzioni sono in fase di rilascio dal 15 giugno sull’app mobile di Facebook negli Stati Uniti, mentre non è stato ancora chiarito se e quando arriveranno anche su altri mercati e sulla versione desktop del celebre social network.