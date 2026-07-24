Mancano ormai pochissimi mesi al lancio di EA Sports FC 27, il prossimo titolo della acclamata serie calcistica, in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC nel mese di settembre. Nel frattempo, la stessa compagnia produttrice ha condiviso alcuni importanti dettagli del gioco, che includono rispettivamente la sua data d’uscita e un trailer di presentazione: scopriamoli insieme.

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EA Sports FC 27: cosa sappiamo finora

Nel corso delle ultime ore, la compagnia produttrice ha condiviso un nuovo trailer di presentazione che riassume tutte le principali novità del prossimo capitolo. Come accaduto in passato, il nuovo titolo calcistico targato EA Sports sarà disponibile in diverse versioni, in base alle preferenze e alle esigenze del singolo utente. Questo a partire in particolare dalla Ultimate Edition, che assieme alla controparte Standard vedrà come protagonista assoluto della sua copertina Kylian Mbappé, l’attaccante della squadra francese che si è recentemente esibita ai Mondiali di Calcio 2026. A lui si aggiungerà poi Jude Bellingham (uno dei calciatori di punta dell’attuale nazionale inglese), che vedrà la sua presenza all’interno della Ultimate Plus Edition, che ovviamente includerà contenuti aggiuntivi esclusivi, tra cui per esempio l’accesso anticipato fino a 7 giorni prima, oltre alla possibilità di avere 10.000 FC Points a disposizione “spalmati” su un periodo temporale complessivo di cinque mesi.

Come ad ogni nuovo capitolo che si rispetti, anche il nuovo EA Sports FC 27 introdurrà alcune novità significative: tra queste spicca in particolare la modalità The Grounds (che, purtroppo, non sarà disponibile per i giocatori della versione Nintendo Switch), che consentirà ai giocatori di tutto il mondo di incontrarsi, dando vita a sfide individuali e non, con la possibilità di migliorare e far crescere il proprio personaggio giorno dopo giorno. Novità previste anche per la più classica modalità Carriera, che per l’occasione presenterà alcune modifiche al mercato trasferimenti, con miglioramenti consistenti in termini di intuitività e immediatezza. Ultimo ma non per importanza il gameplay, che subirà alcune piccole rifiniture per restituire un’esperienza più fluida e realistica possibile.

Nello specifico, vi riportiamo di seguito i requisiti minimi richiesti per la versione PC del gioco:

Processore AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i5-6600K (e superiori)

8 GB di RAM

Scheda video Radeon RX 570 o NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (e superiori)

Almeno 100 GB di spazio libero

Nel caso della configurazione consigliata per una fruizione eccellente (e senza compromessi) del nuovo titolo, saranno richieste queste componenti:

Processore Ryzen 7 2700X o Core i7-6700

12 GB di RAM

Scheda video Radeon RX 5600 XT o in alternativa NVIDIA GeForce GTX 1660

Il nuovo EA Sports FC 27 sarà disponibile per tutte le piattaforme sopracitate a partire dal prossimo 18 settembre.