L’introduzione dei nuovi obblighi previsti dal Codice della Strada per i monopattini elettrici continua a far discutere, a poche settimane dell’entrata in vigore delle disposizioni che impongono targa e assicurazione, iniziano infatti ad arrivare i primi dati ufficiali sull’adeguamento degli utenti, numeri che sembrano mostrare un’adesione ancora piuttosto limitata.

Nel corso di una consultazione pubblica organizzata dal Ministero delle Infrastruttre e dei Trasporti (MIT) il 21 luglio sono stati diffusi i primi bilanci relativi all’applicazione delle nuove norme. Se da un lato sono già state rilasciate centinaia di migliaia di targhe, dall’altro il numero delle assicurazioni sottoscritte appare decisamente più contenuto, alimentando il dibattito sul futuro della micromobilità elettrica privata in Italia.

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Oltre 160.000 targhe già rilasciate per i monopattini elettrici, ma le assicurazioni sono molte meno

Secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti durante l’incontro, sono già stati rilasciati circa 160.000 contrassegni identificativi destinati ai monopattini elettrici, mentre altri 20.000 sarebbero in fase di consegna.

Si tratta dei primi effetti dell’obbligo di identificazione dei mezzi, entrato in vigore il 17 maggio 2026, che impone ai proprietari di dotare il proprio monopattino dell’apposita targa prima di poter continuare a circolare regolarmente.

Ancora più recente è invece l’obbligo relativo alla copertura assicurativa, dal 16 luglio 2026 tutti i monopattini elettrici devono infatti essere coperti da una polizza di responsabilità civile, un cambiamento che ha modificato in modo significativo il costo complessivo necessario per utilizzare questo tipo di veicolo.

I dati forniti dall’ANIA durante la stessa consultazione indicano che, almeno per il momento, risultano circa 60.000 polizze assicurative attivate; il costo varia sensibilmente in base alla compagnia scelta e alle condizioni contrattuali, oscillando indicativamente tra 90 e 250 euro all’anno.

L’obbligo di assicurazione si aggiunge alle spese già previste per ottenere il contrassegno identificativo e rappresenta uno dei principali cambiamenti introdotti dalla nuova normativa. Se nel corso degli anni il monopattino elettrico aveva conquistato molti utenti grazie ai bassi costi di gestione, oggi la situazione è diversa; sommando le nuove spese obbligatorie, mantenere un monopattino può diventare sensibilmente più costoso rispetto al passato, avvicinandosi in alcuni casi ai costi annuali richiesti per altri mezzi di trasporto leggeri, come alcuni ciclomotori.

Proprio questo incremento dei costi viene indicato da diversi osservatori come una delle possibili ragioni dietro il numero ancora limitato di assicurazioni sottoscritte nei primi giorni di applicazione dell’obbligo.

I dati sono stati commentati anche dall’associazione Consumerismo No Profit, che ha espresso forti perplessità sull’attuale situazione. Secondo le stime richiamate dall’associazione, in Italia circolerebbero tra 800.000 e un milione di monopattini elettrici privati; rapportando questa stima alle circa 60.000 polizze attivate finora, la quota dei mezzi assicurati risulterebbe compresa tra il 6% e il 7,5% del totale.

Il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele, sostiene che i numeri confermino le preoccupazioni espresse nei mesi scorsi, a suo avviso l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria avrebbe contribuito ad aumentare sensibilmente il costo di utilizzo dei monopattini elettrici, rendendo meno conveniente continuare a scegliere questo mezzo per gli spostamenti quotidiani.

Naturalmente è ancora presto per trarre conclusioni definitive, l’obbligo assicurativo è entrato in vigore soltanto il 16 luglio e molti proprietari potrebbero essere ancora impegnati nelle procedure necessarie per mettersi in regola. I prossimi mesi permetteranno quindi di capire se il numero delle polizze crescerà rapidamente oppure se le nuove regole avranno effettivamente ridimensionato il fenomeno che, negli ultimi anni, aveva portato i monopattini elettrici a diventare uno dei simboli della mobilità urbana.