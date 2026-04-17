Dott rinnova interamente la propria flotta di monopattini elettrici a Milano, portando su strada 2.000 nuovi mezzi di ultima generazione con un investimento da 2 milioni di euro. Il capoluogo lombardo diventa così la prima città italiana ad adottare integralmente il nuovo modello, proprio alla vigilia della Milano Design Week.

Il lancio si inserisce in un piano europeo più ampio con cui Dott sta aggiornando la propria flotta di oltre 45.000 veicoli in diverse città del continente per la stagione primaverile, tra cui Bruxelles, Lione, Helsinki e Bristol. A Milano, l’operazione riguarda i monopattini, mentre le e-bike erano già state rinnovate a inizio 2026 in occasione delle Olimpiadi, completando così un’offerta integrata pensata per la mobilità urbana quotidiana.

I nuovi mezzi portano con sé novità concrete: una batteria con capacità raddoppiata, che garantisce maggiore disponibilità di veicoli carichi in strada riducendo al tempo stesso la frequenza degli interventi logistici, una pedana più ampia per una guida più stabile e sicura, e un supporto smartphone con ricarica wireless integrata, pensato per chi utilizza mappe e navigazione durante gli spostamenti. Per avere un’idea dell’impatto che il rinnovo può produrre sull’esperienza, basta guardare ad Amburgo, dove la flotta è stata aggiornata a marzo 2026: il gradimento degli utenti è passato dal 75% al 92%.

Le dichiarazioni che accompagnano il lancio riflettono il valore strategico dell’operazione per entrambe le parti coinvolte. Andrea Giaretta, Vicepresidente di Dott, ha sottolineato come Milano sia una città centrale nella strategia europea dell’azienda:

«Portiamo su strada una flotta completamente nuova, e più adatta a un uso quotidiano. Investire nella qualità dei mezzi significa migliorare il servizio e continuare a rafforzare il ruolo della micromobilità come componente sempre più affidabile degli spostamenti urbani.»

Dal lato dell’amministrazione comunale, Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del Comune di Milano, ha definito lo sharing una componente fondamentale della mobilità milanese, aggiungendo che la collaborazione con operatori privati consente di offrire servizi sempre più efficienti e innovativi.

Numeri in crescita e una promo per provare i nuovi mezzi

Il rinnovo arriva in un momento di crescita solida per Dott a Milano. Da dicembre 2023, data di aggiudicazione dell’ultimo bando comunale, i viaggi effettuati con la flotta Dott sono aumentati del +45%. Eppure, a fronte di una domanda in forte espansione, il tasso di incidentalità è sceso dell’11% e gli incidenti gravi si sono dimezzati, un andamento che testimonia come la qualità del servizio e la sicurezza siano migliorate in parallelo rispetto ai volumi.

Vale la pena ricordare che Milano è già una città ricca di opzioni per la micromobilità condivisa: tra Bird, Dott e Lime circolano circa 6.000 monopattini, a cui si aggiungono quasi 3.000 scooter e i veicoli del servizio Free2move. In occasione della Design Week, l’offerta si arricchisce ulteriormente con 20.000 biciclette disponibili, tra free-floating e station-based, attive fino alle 2 di notte.

Per chi vuole testare di persona i nuovi monopattini, Dott ha attivato una promozione dedicata: inserendo il codice CIAOMILANO nella sezione Promozioni dell’app, si ottiene il 50% di sconto su due noleggi. I mezzi sostituiti, infine, non saranno semplicemente dismessi, ma avviati a processi interni di recupero, riuso dei componenti e ricondizionamento, in linea con un approccio orientato alla gestione circolare della flotta.