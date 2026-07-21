Chi ha atteso davanti alla tv negli anni Novanta la sigla di The X-Files, con quel fischio inconfondibile e la scritta “The Truth Is Out There” che si materializzava nel buio, ritrova oggi lo stesso brivido in scala mattoncino. LEGO presenta il nuovo set Ideas The X-Files (21369), 1.478 pezzi realizzati in collaborazione con Disney Entertainment, e per l’occasione ha richiamato in servizio nientemeno che Gillian Anderson, l’attrice che ha vestito i panni dell’agente Dana Scully per nove stagioni nella serie X-Files, visibili su Disney Plus.

Per il lancio, Anderson è protagonista di un breve film promozionale in cui il suo personaggio viene coinvolto in un’indagine che, pezzo dopo pezzo, la conduce a scoprire proprio il set LEGO. «Non mi aspettavo di tornare a indossare i tacchi di Scully per indagare su un set LEGO», ha dichiarato l’attrice. «Il livello di dettaglio è straordinario, ci sono così tanti piccoli richiami che i fan riconosceranno assolutamente, e da fan LEGO io stessa adoro che le persone ora possano letteralmente costruire i propri momenti di X-Files a casa».

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Un ufficio, un bosco e un UFO, tre ambientazioni in un solo set

Il modello ricostruisce tre scene diventate iconiche per chi ha seguito la serie: l’ufficio seminterrato di Fox Mulder, una scena ambientata nel bosco e un UFO sospeso a mezz’aria. Completano il set otto minifigure, tra cui Mulder e Scully, il vicedirettore Walter Skinner, il misterioso Mr. X, la spia Alex Krycek, l’Uomo che fuma, il mutante Flukeman e un alieno grigio, sufficienti a ricreare buona parte delle indagini più memorabili dello show.

È nei dettagli minuti, però, che si misura quanto il set sia stato pensato per chi la serie la conosce davvero. Sulla scrivania di Mulder compare la celebre tessera con la scritta “The Truth Is Out There“, il poster “I Want to Believe” appeso alla parete, un dossier di X-Files pronto per la prossima indagine, un richiamo ai semi di girasole che Mulder sgranocchiava in ogni episodio, e persino le matite conficcate nel soffitto dell’ufficio, uno dei tanti dettagli di sfondo che i fan più attenti hanno imparato a riconoscere nel corso delle stagioni. Sul fronte espositivo, il diorama del bosco può essere separato dall’ufficio ed esposto singolarmente, la struttura di Mulder si apre o si smonta parzialmente per rivelare gli interni, e l’UFO poggia su un supporto trasparente che lo fa apparire sospeso sopra il bosco, oppure può essere rimosso per comporre l’ambientazione in modi diversi.

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Dal fan design alla produzione ufficiale

Il set nasce da un percorso che LEGO riserva proprio a progetti come questo: la piattaforma LEGO Ideas, dove i fan propongono le proprie creazioni e la community vota quelle da valutare per la produzione ufficiale. Dietro The X-Files c’è Brent Waller, artista 3D e fan designer di Brisbane, che ha presentato il progetto nell’ambito della LEGO Ideas ’90s Nostalgia Challenge. «Sono rimasto ossessionato da The X-Files fin dal primo momento in cui l’ho visto negli anni ’90», ha raccontato Waller. «Ho costruito per la prima volta l’ufficio di Mulder nel 2014, mentre rivedevo la serie, ed è cresciuto da lì come progetto personale. Volevo unire nostalgia, dettaglio e narrazione per catturare l’atmosfera dello show».

Prezzo e disponibilità

LEGO Ideas The X-Files (21369) sarà disponibile in Early Access per i membri LEGO Insiders dal 1° agosto 2026, e per tutti dal 4 agosto 2026, al prezzo di 199,99€, su LEGO.com/X-Files e nei LEGO Store. Chi acquisterà il set tra il 1° e il 10 agosto 2026 riceverà inoltre in omaggio, fino a esaurimento scorte, il set LEGO Ideas The X-Files, Il laboratorio di Scully (40896), che ricrea il laboratorio-aula della FBI National Academy e include la minifigure di Dana Scully con il camice da laboratorio.