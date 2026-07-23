Uno sconto di quasi 280€ su un notebook AI con Intel Core Ultra 5 225U, 16 GB di RAM LPDDR5x e display 2K IPS da 16″ non capita tutti i giorni. HP OmniBook 5 AI PC 16-af1001slx passa da 979€ a 699,90€ su Amazon, con una riduzione del 28% che lo proietta in una fascia prezzo decisamente interessante per tutto quello che offre. Analizziamo perché vale la pena fermarcisi sopra.
Indice:
Segui TuttoTech.net su Google Discover
HP OmniBook 5 AI PC: un 16″ pensato per chi lavora (e non vuole compromessi)
HP OmniBook 5 AI PC 16-af1001slx non è il solito notebook da ufficio mascherato da prodotto premium. Al centro di tutto c’è il processore Intel Core Ultra 5 225U della famiglia Arrow Lake-U, affiancato da una NPU Intel AI Boost dedicata capace di raggiungere fino a 12 TOPS di potenza elaborativa per l’intelligenza artificiale. Questo significa che funzionalità come la riduzione del rumore nelle videochiamate, Windows Studio Effects e l’assistente HP AI Companion operano direttamente sul dispositivo, senza inviare dati al cloud, garantendo privacy e operatività anche offline.
Il display da 16″ IPS 2K antiriflesso con risoluzione 1920 x 1200 pixel e rapporto 16:10 offre più spazio verticale rispetto ai classici pannelli 16:9, con una luminosità di 300 nit che lo rende leggibile anche in condizioni di luce ambientale intensa. Un pannello che si fa notare in questa fascia di prezzo.
Le specifiche tecniche complete:
- Processore: Intel Core Ultra 5 225U con NPU AI Boost fino a 12 TOPS
- RAM: 16 GB LPDDR5x-SDRAM (saldata su scheda madre)
- Storage: SSD NVMe 512 GB
- Display: 16″ IPS 2K antiriflesso, 1920x1200px, 16:10, 300 nit
- Grafica: Intel Graphics integrata
- Connettività: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, 2x USB-A 10 Gbps, 2x USB-C 10 Gbps, HDMI 2.1, jack audio combo
- Fotocamera: FHD con supporto Windows Studio Effects
- Audio: Doppi altoparlanti con HP Audio Boost
- Tastiera: Retroilluminata con tasto Copilot dedicato
- Sistema operativo: Windows 11 Home
- Ricarica: HP Fast Charge
- Materiali: Alluminio, metallo riciclato, plastica da oceano riciclata
- Certificazioni: EPEAT Gold con Climate+, ENERGY STAR
Il chassis in alluminio e materiali riciclati conferisce solidità senza appesantire il prodotto, con un design in argento che trasmette una certa sobrietà professionale. La presenza del tasto Copilot fisico e di HP AI Companion lo inserisce a pieno titolo nella generazione dei notebook AI, anche se la NPU con 12 TOPS rimane al di sotto della soglia Copilot+ (che richiede 40+ TOPS). Da considerare anche che la RAM non è espandibile e la grafica integrata esclude scenari di gaming o rendering impegnativo.
Quasi 280€ di sconto su Amazon: i numeri dell’offerta
HP OmniBook 5 AI PC 16-af1001slx è disponibile su Amazon al prezzo di 699,90€ rispetto al prezzo di listino di 979€, con un risparmio netto di 279,10€ pari a circa il 28% di sconto. Per una configurazione con Core Ultra 5 225U, 16 GB LPDDR5x e SSD NVMe 512 GB è un prezzo competitivo: i migliori notebook HP con specifiche analoghe si trovano abitualmente sopra i 749€ nei principali store italiani. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.it, con le garanzie tipiche del servizio Prime.
Per non perdere offerte come questa in tempo reale, iscrivetevi al canale PrezziTech per le migliori promozioni tech del momento, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione Roborock F25 Steam: la lavapavimenti wet & dry a vapore si fa più accessibile
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo