Uno sconto di quasi 280€ su un notebook AI con Intel Core Ultra 5 225U, 16 GB di RAM LPDDR5x e display 2K IPS da 16″ non capita tutti i giorni. HP OmniBook 5 AI PC 16-af1001slx passa da 979€ a 699,90€ su Amazon, con una riduzione del 28% che lo proietta in una fascia prezzo decisamente interessante per tutto quello che offre. Analizziamo perché vale la pena fermarcisi sopra.

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HP OmniBook 5 AI PC: un 16″ pensato per chi lavora (e non vuole compromessi)

HP OmniBook 5 AI PC 16-af1001slx non è il solito notebook da ufficio mascherato da prodotto premium. Al centro di tutto c’è il processore Intel Core Ultra 5 225U della famiglia Arrow Lake-U, affiancato da una NPU Intel AI Boost dedicata capace di raggiungere fino a 12 TOPS di potenza elaborativa per l’intelligenza artificiale. Questo significa che funzionalità come la riduzione del rumore nelle videochiamate, Windows Studio Effects e l’assistente HP AI Companion operano direttamente sul dispositivo, senza inviare dati al cloud, garantendo privacy e operatività anche offline.

Il display da 16″ IPS 2K antiriflesso con risoluzione 1920 x 1200 pixel e rapporto 16:10 offre più spazio verticale rispetto ai classici pannelli 16:9, con una luminosità di 300 nit che lo rende leggibile anche in condizioni di luce ambientale intensa. Un pannello che si fa notare in questa fascia di prezzo.

Le specifiche tecniche complete:

Processore: Intel Core Ultra 5 225U con NPU AI Boost fino a 12 TOPS

Intel Core Ultra 5 225U con NPU AI Boost fino a 12 TOPS RAM: 16 GB LPDDR5x-SDRAM (saldata su scheda madre)

16 GB LPDDR5x-SDRAM (saldata su scheda madre) Storage: SSD NVMe 512 GB

SSD NVMe 512 GB Display: 16″ IPS 2K antiriflesso, 1920x1200px, 16:10, 300 nit

16″ IPS 2K antiriflesso, 1920x1200px, 16:10, 300 nit Grafica: Intel Graphics integrata

Intel Graphics integrata Connettività: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, 2x USB-A 10 Gbps, 2x USB-C 10 Gbps, HDMI 2.1, jack audio combo

Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, 2x USB-A 10 Gbps, 2x USB-C 10 Gbps, HDMI 2.1, jack audio combo Fotocamera: FHD con supporto Windows Studio Effects

FHD con supporto Windows Studio Effects Audio: Doppi altoparlanti con HP Audio Boost

Doppi altoparlanti con HP Audio Boost Tastiera: Retroilluminata con tasto Copilot dedicato

Retroilluminata con tasto Copilot dedicato Sistema operativo: Windows 11 Home

Windows 11 Home Ricarica: HP Fast Charge

HP Fast Charge Materiali: Alluminio, metallo riciclato, plastica da oceano riciclata

Alluminio, metallo riciclato, plastica da oceano riciclata Certificazioni: EPEAT Gold con Climate+, ENERGY STAR

Il chassis in alluminio e materiali riciclati conferisce solidità senza appesantire il prodotto, con un design in argento che trasmette una certa sobrietà professionale. La presenza del tasto Copilot fisico e di HP AI Companion lo inserisce a pieno titolo nella generazione dei notebook AI, anche se la NPU con 12 TOPS rimane al di sotto della soglia Copilot+ (che richiede 40+ TOPS). Da considerare anche che la RAM non è espandibile e la grafica integrata esclude scenari di gaming o rendering impegnativo.

Quasi 280€ di sconto su Amazon: i numeri dell’offerta

HP OmniBook 5 AI PC 16-af1001slx è disponibile su Amazon al prezzo di 699,90€ rispetto al prezzo di listino di 979€, con un risparmio netto di 279,10€ pari a circa il 28% di sconto. Per una configurazione con Core Ultra 5 225U, 16 GB LPDDR5x e SSD NVMe 512 GB è un prezzo competitivo: i migliori notebook HP con specifiche analoghe si trovano abitualmente sopra i 749€ nei principali store italiani. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.it, con le garanzie tipiche del servizio Prime.

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