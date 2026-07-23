600 euro di sconto su un ultrabook con display OLED 120 Hz, processore Intel Core Ultra 7 255H e 1 TB di SSD NVMe non è una cosa che capita tutti i giorni. ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405CA) passa da 1.599€ a 999€ su Amazon, con un taglio del 37% che porta questo notebook premium in una fascia di prezzo decisamente più accessibile rispetto al suo valore reale. Vediamo perché vale la pena considerarlo seriamente.

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ASUS Zenbook 14 OLED: prestazioni e qualità costruttiva in meno di 1.3 kg

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405CA) è uno degli ultrabook più completi della sua categoria, capace di unire un design ultrasottile da 14.9 mm e un peso contenuto di soli 1.28 kg a specifiche tecniche da fascia alta che lo rendono adatto a lavoro intenso, creatività e intrattenimento.

Il cuore del sistema è il processore Intel Core Ultra 7 255H, appartenente alla famiglia Arrow Lake-H con 16 core (6 performance + 8 efficiency + 2 low-power) e frequenza massima fino a 5.1 GHz. Si tratta di una CPU pensata per carichi sostenuti, affiancata da 16 GB di RAM LPDDR5X integrata e da un SSD Samsung da 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0, una combinazione che garantisce reattività immediata in ogni condizione d’uso. Per approfondire la scelta dello storage, puoi consultare la nostra guida su come scegliere un SSD.

Il vero punto di forza rimane però il display: un pannello OLED da 14 pollici con risoluzione 2880×1800 (3K), refresh rate a 120 Hz, certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e aspect ratio 16:10 che offre più spazio verticale rispetto ai classici 16:9. I neri assoluti, i colori ultra-saturi e la fluidità del pannello rendono l’esperienza visiva difficilmente paragonabile a quella di un LCD di pari fascia. Se vuoi capire meglio le differenze tra le tecnologie di pannello, leggi il nostro articolo su OLED, QLED e QNED. La certificazione SGS e TÜV per la riduzione della luce blu lo rende adatto anche alle sessioni di lavoro prolungate.

La connettività è di alto livello, con Wi-Fi 7 (Intel BE201), 2x Thunderbolt 4 (USB-C con Power Delivery), 1x HDMI, 2x DisplayPort e jack audio combo. La fotocamera FHD IR con otturatore fisico supporta il riconoscimento facciale tramite Windows Hello.

Ecco un riepilogo delle specifiche principali:

Processore : Intel Core Ultra 7 255H, 16 core, fino a 5.1 GHz

: Intel Core Ultra 7 255H, 16 core, fino a 5.1 GHz Display : 14” OLED Glossy 120 Hz, 3K (2880×1800), HDR True Black 500

: 14” OLED Glossy 120 Hz, 3K (2880×1800), HDR True Black 500 RAM : 16 GB LPDDR5X on-board

: 16 GB LPDDR5X on-board Storage : 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0 (Samsung PM9C1)

: 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0 (Samsung PM9C1) GPU : Intel Arc Graphics

: Intel Arc Graphics Batteria : 75 Wh, fino a 18 ore, ricarica al 70% in 49 minuti

: 75 Wh, fino a 18 ore, ricarica al 70% in 49 minuti Peso : 1.28 kg | Spessore: 14.9 mm

: 1.28 kg | Spessore: 14.9 mm Connettività : Wi-Fi 7, Bluetooth, 2x Thunderbolt 4, HDMI, 2x DisplayPort

: Wi-Fi 7, Bluetooth, 2x Thunderbolt 4, HDMI, 2x DisplayPort OS : Windows 11 Home pre-installato

: Windows 11 Home pre-installato Colorazione: Blu (Ponder Blue)

La certificazione Intel Evo Edition garantisce standard precisi in termini di reattività, autonomia e connettività, mentre la presenza di una NPU Intel AI Boost fino a 13 TOPS lo rende già pronto per le funzionalità AI integrate in Windows 11. Se stai valutando altri notebook Intel di fascia alta, dai un’occhiata alla nostra selezione dei migliori notebook ASUS.

Sconto da 600€ su Amazon: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it, ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA (ASIN: B0GN3BNF1C) è disponibile a 999€ rispetto al prezzo originale di 1.599€, con un risparmio netto di 600€ pari al 37% di sconto. Per contestualizzare: varianti della stessa famiglia con configurazioni comparabili si trovano abitualmente sopra i 1.100-1.400€ sulle principali piattaforme italiane, il che rende questo prezzo particolarmente interessante anche in ottica comparativa. Se vuoi sapere come trovare ulteriori sconti nascosti su Amazon, abbiamo una guida dedicata.

La disponibilità è su Amazon.it con la variante in colorazione Ponder Blue, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e display OLED 120 Hz Glossy. Come sempre con offerte di questo tipo, la disponibilità potrebbe non essere garantita a lungo: conviene verificare direttamente sulla pagina prodotto per lo stato aggiornato.

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