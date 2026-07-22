La connettività domestica non si limita più alle quattro mura di casa. Sempre più spesso giardini, cortili, terrazze e aree esterne ospitano telecamere di videosorveglianza, sistemi smart home, dispositivi IoT e persino vere e proprie postazioni di lavoro. In tutti questi scenari, però, ottenere una connessione stabile non è sempre semplice, soprattutto quando il segnale della rete mobile viene penalizzato dalla posizione del router all’interno dell’abitazione.

È proprio da questa esigenza che nasce TP-Link Archer NX500-Outdoor, il nuovo router 5G da esterno presentato dal produttore, pensato per sfruttare al meglio la copertura della rete mobile e distribuire la connessione tramite WiFi 6 sia negli ambienti outdoor sia all’interno della casa. Una soluzione che amplia ulteriormente la famiglia di router 5G di TP-Link e che punta a semplificare la realizzazione di reti ad alte prestazioni anche dove la fibra ottica non è disponibile.

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TP-Link Archer NX500-Outdoor punta tutto sul 5G e sul WiFi 6

Il cuore del nuovo Archer NX500-Outdoor è naturalmente la connettività 5G; il dispositivo integra uno slot dedicato alla SIM e può essere installato direttamente all’esterno dell’edificio, così da intercettare un segnale mobile generalmente più pulito e meno soggetto alle attenuazioni provocate da muri e strutture portanti.

Una volta ricevuta la connessione, il router la distribuisce tramite rete WiFi 6 Dual Band AX3000, offrendo velocità teoriche fino a 4,67 Gbps sulla rete mobile e fino a 2402 Mbps sulla banda a 5 GHz, ai quali si aggiungono 574 Mbps sulla banda a 2,4 GHz.

Si tratta di caratteristiche che permettono di gestire senza particolari difficoltà attività come streaming in alta definizione, videoconferenze, gaming online o trasferimenti di file di grandi dimensioni, mantenendo al tempo stesso una buona stabilità anche quando sono presenti numerosi dispositivi collegati contemporaneamente.

L’aspetto forse più interessante riguarda però proprio la copertura degli spazi esterni. Archer NX500-Outdoor nasce infatti per estendere la rete wireless in giardini, cortili, parcheggi, aree ricreative e ambienti professionali, consentendo di collegare telecamere IP, sensori, sistemi di irrigazione, robot tagliaerba o qualsiasi altro dispositivo smart senza dover necessariamente installare ulteriori access point.

La gestione del router avviene tramite l’app TP-Link Tether, disponibile per smartphone, dalla quale è possibile configurare il dispositivo, monitorare i client connessi e controllare il traffico della rete in pochi passaggi.

Installazione semplificata, certificazione IP66 ed EasyMesh

TP-Link ha progettato Archer NX500-Outdoor per adattarsi anche alle installazioni più complesse. Il router può essere fissato a parete, su palo oppure in prossimità di una finestra, così da individuare facilmente la posizione migliore per ricevere il segnale della rete mobile.

Per l’utilizzo all’aperto non manca una struttura pensata per resistere agli agenti atmosferici; a bordo troviamo la certificazione IP66, insieme alla possibilità di operare in un intervallo di temperatura compreso tra -30 °C e +60 °C, permettendo di installare il dispositivo praticamente in qualsiasi stagione, mentre la protezione contro fulmini e scariche elettrostatiche aggiunge un ulteriore livello di sicurezza.

Tra gli elementi più interessanti figura anche la presenza di una porta Ethernet da 2,5 Gbps con alimentazione PoE, soluzione che permette di trasportare dati e alimentazione attraverso un unico cavo, semplificando notevolmente il cablaggio durante l’installazione.

Non manca infine il supporto a EasyMesh, la tecnologia sviluppata da TP-Link che consente di creare una rete Mesh unificata insieme ad altri router ed extender compatibili. In questo modo è possibile eliminare le zone prive di copertura e passare automaticamente da un punto della rete all’altro senza interruzioni della connessione, mantenendo un unico nome WiFi per tutta la casa e per gli spazi esterni.

La configurazione può essere eseguita sia tramite interfaccia Web sia attraverso l’app Tether, dalla quale è possibile gestire anche controllo parentale, accessi alla rete e aggiornamenti firmware.

Scheda tecnica TP-Link Archer NX500-Outdoor

Router 5G da esterno con slot SIM

Connettività mobile fino a 4,67 Gbps

WiFi 6 Dual Band AX3000

Velocità Wi-Fi fino a 2402 Mbps (5 GHz)

Velocità Wi-Fi fino a 574 Mbps (2,4 GHz)

Supporto EasyMesh

Porta Ethernet 2,5 Gbps con PoE

Installazione a parete, palo o finestra

Certificazione IP66

Protezione contro fulmini e scariche elettrostatiche

Temperatura operativa da -30 °C a +60 °C

Gestione tramite app TP-Link Tether e interfaccia Web

Disponibilità e prezzo

Il nuovo TP-Link Archer NX500-Outdoor è già disponibile all’acquisto attraverso lo showroom ufficiale del produttore e sul Brand Store TP-Link presente su Amazon.

Il prezzo consigliato per il mercato italiano è fissato a 299 euro, una cifra che lo colloca nella fascia premium dei router 5G, ma che punta a soddisfare chi necessita di una connessione stabile e ad alte prestazioni anche negli ambienti esterni o nelle aree dove la fibra ottica non rappresenta ancora un’opzione.