TP-Link ha annunciato ufficialmente Archer 8, il primo router WiFi 8 dell’azienda sviluppato attorno al nuovo standard IEEE 802.11bn. Il dispositivo rappresenta il debutto della strategia TP-Link dedicata alla prossima generazione del networking domestico e anticipa una roadmap completa che comprenderà anche sistemi mesh, extender e soluzioni travel router.

Con Archer 8, TP-Link punta a spostare l’attenzione dalle sole velocità teoriche alla qualità dell’esperienza reale nelle abitazioni moderne, sempre più affollate di dispositivi connessi, streaming simultanei, gaming online e smart home. Vediamone insieme qualche dettaglio aggiuntivo.

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TP-Link Archer 8: il Wi-Fi 8 punta su stabilità e latenza ridotta

Secondo TP-Link, la nuova generazione WiFi 8 nasce per risolvere alcune delle criticità più diffuse nelle reti domestiche moderne; tra queste congestione di rete, roaming mesh non ottimale, cali di velocità tra stanze differenti, latenza elevata durante gaming e videochiamate, interferenze in ambienti densamente connessi.

L’obiettivo della nuova piattaforma quindi è offrire connessioni più stabili e prevedibili anche in condizioni reali particolarmente complesse. TP-Link ha condiviso i primi risultati ottenuti nei test interni che confrontano le implementazioni WiFi 8 con le attuali soluzioni WiFi 7; tra i miglioramenti tangibili vengono citati:

trasmissione dati fino al 33% più veloce

fino al 24% di throughput aggiuntivo

fino al 15% di incremento delle prestazioni tra access point multipli

miglioramento fino al 30% del segnale in ambienti multi-piano

incremento della sensibilità RF tra 1 e 3 dB sulle bande 5 GHz e 6 GHz

Secondo l’azienda, questi risultati derivano da nuove tecnologie di modulazione, ottimizzazioni RF, architetture antenna avanzate e gestione intelligente della rete assistita dall’Intelligenza Artificiale. Archer 8 introduce anche un nuovo approccio estetico all’interno della gamma networking TP-Link; il nuovo router si distingue anche un design minimalista e finiture micro-texturizzate con illuminazione frontale soffusa, abbinando il tutto a una gestione termica avanzata.

La nuova proposta TP-Link integra inoltre un’architettura antenna evoluta, ottimizzazioni RF avanzate, AI networking e gestione intelligente del traffico. Al momento non ci sono molti altri dettagli, ma Archer 8 dovrebbe rappresentare solo il primo tassello dell’ecosistema WiFi 8 del produttore. Andando più nel dettaglio, la roadmap annunciata da TP-Link prevede:

Archer 8 – ottobre 2026

Deco 8 Mesh WiFi 8 – Q1 2027

Roam 8 Travel Router – Q2 2027

extender e adattatori WiFi 8 Q2 2027

TP-Link punta quindi a costruire uno degli ecosistemi consumer WiFi 8 più completi del mercato, rimangono da vedere i prezzi e ovviamente la diffusione dello standard sui dispositivi mobili e non.