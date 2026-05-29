TP-Link ha annunciato ufficialmente Archer 8, il primo router WiFi 8 dell’azienda sviluppato attorno al nuovo standard IEEE 802.11bn. Il dispositivo rappresenta il debutto della strategia TP-Link dedicata alla prossima generazione del networking domestico e anticipa una roadmap completa che comprenderà anche sistemi mesh, extender e soluzioni travel router.
Con Archer 8, TP-Link punta a spostare l’attenzione dalle sole velocità teoriche alla qualità dell’esperienza reale nelle abitazioni moderne, sempre più affollate di dispositivi connessi, streaming simultanei, gaming online e smart home. Vediamone insieme qualche dettaglio aggiuntivo.
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TP-Link Archer 8: il Wi-Fi 8 punta su stabilità e latenza ridotta
Secondo TP-Link, la nuova generazione WiFi 8 nasce per risolvere alcune delle criticità più diffuse nelle reti domestiche moderne; tra queste congestione di rete, roaming mesh non ottimale, cali di velocità tra stanze differenti, latenza elevata durante gaming e videochiamate, interferenze in ambienti densamente connessi.
L’obiettivo della nuova piattaforma quindi è offrire connessioni più stabili e prevedibili anche in condizioni reali particolarmente complesse. TP-Link ha condiviso i primi risultati ottenuti nei test interni che confrontano le implementazioni WiFi 8 con le attuali soluzioni WiFi 7; tra i miglioramenti tangibili vengono citati:
- trasmissione dati fino al 33% più veloce
- fino al 24% di throughput aggiuntivo
- fino al 15% di incremento delle prestazioni tra access point multipli
- miglioramento fino al 30% del segnale in ambienti multi-piano
- incremento della sensibilità RF tra 1 e 3 dB sulle bande 5 GHz e 6 GHz
Secondo l’azienda, questi risultati derivano da nuove tecnologie di modulazione, ottimizzazioni RF, architetture antenna avanzate e gestione intelligente della rete assistita dall’Intelligenza Artificiale. Archer 8 introduce anche un nuovo approccio estetico all’interno della gamma networking TP-Link; il nuovo router si distingue anche un design minimalista e finiture micro-texturizzate con illuminazione frontale soffusa, abbinando il tutto a una gestione termica avanzata.
La nuova proposta TP-Link integra inoltre un’architettura antenna evoluta, ottimizzazioni RF avanzate, AI networking e gestione intelligente del traffico. Al momento non ci sono molti altri dettagli, ma Archer 8 dovrebbe rappresentare solo il primo tassello dell’ecosistema WiFi 8 del produttore. Andando più nel dettaglio, la roadmap annunciata da TP-Link prevede:
- Archer 8 – ottobre 2026
- Deco 8 Mesh WiFi 8 – Q1 2027
- Roam 8 Travel Router – Q2 2027
- extender e adattatori WiFi 8 Q2 2027
TP-Link punta quindi a costruire uno degli ecosistemi consumer WiFi 8 più completi del mercato, rimangono da vedere i prezzi e ovviamente la diffusione dello standard sui dispositivi mobili e non.
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