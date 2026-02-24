TP-Link rafforza la propria presenza nel segmento della sicurezza domestica con una nuova gamma di videocamere pensate per gli ambienti esterni. L’azienda amplia infatti il catalogo Tapo con quattro modelli progettati per garantire sorveglianza continua anche in contesti complessi, dove copertura di rete e alimentazione elettrica non sono sempre disponibili.

Il lancio delle nuove soluzioni si inserisce in un mercato in forte crescita. Secondo i dati dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano infatti, la sicurezza rappresenta oggi il principale motore della smart home in Italia, con le soluzioni dedicate che coprono una quota significativa del settore. È in questo scenario che TP-Link propone un’offerta articolata, pensata per rispondere a esigenze differenti: dalla protezione di grandi spazi aperti fino al monitoraggio di aree isolate.

Protagoniste di questo aggiornamento sono Tapo C615G KIT, Tapo C660 KIT, Tapo C645D KIT e Tapo C545D, quattro videocamere che condividono un’impostazione orientata alla prevenzione grazie a sistemi di rilevamento intelligente basati su AI, risoluzioni elevate e ampi angoli di visione.

Sicurezza evoluta per esterni: 4G, 4K, doppio obiettivo e alimentazione solare

Tra quelle annunciate, la proposta più flessibile è Tapo C615G KIT, pensata per contesti dove mancano WiFi e presa di corrente. La connettività 4G LTE consente infatti di installarla anche in aree isolate, mentre la batteria integrata con ricarica solare permette un funzionamento prolungato senza interventi frequenti.

Il movimento pan/tilt a 360 gradi assicura il controllo completo dell’area circostante, supportato da una risoluzione 2K (3 MP); i faretti integrati invece consentono la registrazione a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sistema di tracking AI rileva e segue persone, animali o veicoli, con possibilità di archiviazione su microSD o cloud.

Per chi punta al massimo livello di dettaglio, Tapo C660 KIT alza l’asticella con una risoluzione 4K da 8 MP. Lo zoom digitale 18x permette di distinguere elementi anche a distanza, mentre il sistema pan/tilt con tracciamento intelligente garantisce un monitoraggio continuo. L’alimentazione a batteria con supporto del pannello solare offre fino a 120 giorni di autonomia con una singola carica, riducendo la necessità di manutenzione.

Tapo C645D KIT adotta invece una configurazione a doppio obiettivo 2K 3 MP, per la precisione con una lente grandangolare fissa affiancata da un modulo motorizzato orientabile con Smart Tracking avanzato. Questa combinazione consente di coprire più aree contemporaneamente, riducendo i punti ciechi. Le Zone Privacy permettono di escludere porzioni specifiche dell’inquadratura dalla registrazione, mentre l’alimentazione a batteria con ricarica solare amplia le possibilità di installazione.

Chi preferisce una connessione stabile via cavo può orientarsi infine su Tapo C545D, che integra doppio obiettivo 2K 3 MP con pan/tilt e porta Ethernet. La connettività cablata garantisce un flusso video costante anche in presenza di segnale Wi-Fi debole. La certificazione IP66 assicura inoltre resistenza a pioggia, neve e polvere, rendendola adatta a installazioni permanenti all’aperto.

Tutti i modelli sono gestibili tramite l’app Tapo per Android e iOS, con visualizzazione in tempo reale, notifiche intelligenti e configurazione semplificata. L’archiviazione può avvenire su microSD fino a 512 GB o tramite servizio cloud TapoCare. Non manca l’integrazione con assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung SmartThings per la visualizzazione dei flussi su dispositivi compatibili.

Specifiche tecniche principali

Tapo C615G KIT

Risoluzione 2K 3 MP

Connettività 4G LTE

Pan/Tilt 360°

Faretti per visione notturna a colori

Batteria con pannello solare

Certificazione IP65

Tapo C660 KIT

Risoluzione 4K 8 MP

Zoom digitale 18x

Pan/Tilt con Smart Tracking

Batteria con ricarica solare

Autonomia fino a 120 giorni

Tapo C645D KIT

Doppio obiettivo 2K 3 MP

Lente fissa + lente motorizzata

Smart Tracking avanzato

Zone Privacy configurabili

Alimentazione a batteria con pannello solare

Tapo C545D

Doppio obiettivo 2K 3 MP

Pan/Tilt

Porta Ethernet

Certificazione IP66

Disponibilità e prezzi

Le nuove videocamere Tapo sono disponibili sia presso lo showroom ufficiale TP-Link che su Amazon Italia. Tapo C660 KIT Outdoor e Tapo C545D Outdoor hanno un prezzo di 129,99 euro, Tapo C615G KIT Outdoor costa 169,99 euro mentre Tapo C645D KIT Outdoor arriva a 199,99 euro.