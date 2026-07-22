Chi dice che per avere un’esperienza da cinema in casa bisogna spendere una fortuna? Il modello Samsung QE98Q7FAAUXZT, il gigante QLED 4K da 98 pollici della serie Q7F, crolla su Amazon con uno sconto che sfiora il 43%, per un risparmio netto di oltre 1.100€ rispetto al prezzo di listino. Un pannello immenso, intelligenza artificiale integrata e un audio 3D che avvolge ogni scena: a questo prezzo, il rapporto qualità/prezzo si fa davvero difficile da ignorare.

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Samsung TV: 98 pollici di QLED, AI e fluidità che fanno la differenza

Samsung QE98Q7FAAUXZT non è semplicemente una TV grande. È un pannello QLED 4K da 98″ (2,49 metri di diagonale) che porta in casa una resa visiva da sala cinematografica, grazie al 100% Volume Colore garantito dalla tecnologia Quantum Dot: colori profondi, saturi e iper-realistici che si mantengono tali anche in condizioni di luce ambientale variabile.

Al cuore del televisore c’è il processore Q4 AI, che gestisce il 4K AI Upscaling ottimizzando in tempo reale ogni contenuto, anche quelli non nativamente in 4K. La piattaforma Samsung Vision AI introduce funzionalità particolarmente interessanti, come Click to Search, che consente di ottenere informazioni su ciò che si sta guardando in tempo reale, e AI Mode, che adatta automaticamente le impostazioni di visione in base al contenuto e all’ambiente.

Le specifiche principali includono:

Display: QLED 4K, 3840 × 2160 px, pannello piatto da 98″

QLED 4K, 3840 × 2160 px, pannello piatto da 98″ Processore: Q4 AI con 4K AI Upscaling

Q4 AI con 4K AI Upscaling Audio: OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) + Adaptive Sound

OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) + Adaptive Sound Gaming: Gaming Hub integrato, Motion Xcelerator per fluidità elevata

Gaming Hub integrato, Motion Xcelerator per fluidità elevata Smart Home: SmartThings per il controllo centralizzato dei dispositivi smart home

SmartThings per il controllo centralizzato dei dispositivi smart home Connettività: 3 ingressi HDMI, 1 porta USB, sintonizzatori DVB-T2/S2

3 ingressi HDMI, 1 porta USB, sintonizzatori DVB-T2/S2 Sistema operativo: Tizen (One UI)

Tizen (One UI) Design: SlimLook, profilo sottile e integrato

La funzione Motion Xcelerator merita una menzione a parte: garantisce una fluidità di movimento straordinaria su sport, film d’azione e sessioni di gaming, riducendo sensibilmente l’effetto ghosting. Sul fronte audio, OTS Lite sincronizza il suono con il movimento degli oggetti sullo schermo, creando un effetto di audio 3D avvolgente, mentre Adaptive Sound calibra automaticamente l’equalizzazione in base al genere del contenuto in riproduzione.

Il Gaming Hub integrato merita attenzione: permette di accedere alle principali piattaforme di gioco in cloud (come Xbox Game Pass o NVIDIA GeForce NOW) senza alcuna console collegata, direttamente dall’interfaccia Tizen. Incluso nella confezione il pratico telecomando BT SolarCell, ricaricabile tramite luce solare o USB-C, senza bisogno di pile tradizionali.

Sconto del 43%: i numeri dell’offerta su Amazon

Il Samsung QE98Q7FAAUXZT è attualmente disponibile su Amazon.it a 1.471€, rispetto a un prezzo di listino di 2.599€. Il risparmio è di 1.128€, pari a uno sconto del 43%, un’opportunità non frequente su un televisore di queste dimensioni e di questa fascia tecnica.

I prezzi rilevati sul mercato italiano oscillano mediamente tra 1.549€ e 1.749€ a seconda del rivenditore, il che rende la quota attuale su Amazon particolarmente competitiva. La disponibilità potrebbe variare, quindi conviene verificare in tempo reale direttamente sulla pagina prodotto.

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