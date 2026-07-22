Oura ha deciso di chiudere la propria dashboard web a settembre, e non tutti gli utenti stanno accogliendo la notizia con favore.

Il sito è ormai particolarmente popolare tra gli utenti dell’azienda proprio perché non si limita a mostrare gli stessi dati già visibili nell’app su uno schermo più grande: offre strumenti di correlazione e download istantanei in formato CSV che, a oggi, non hanno ancora un vero equivalente nell’applicazione mobile.

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Cosa si perde con la chiusura della dashboard

Oura ha aggiunto silenziosamente un avviso di dismissione alle proprie pagine di supporto lo scorso giugno, spiegando che Oura on the Web avrebbe chiuso entro la fine dell’anno. Inizialmente l’azienda non aveva fornito una data precisa, anche se un rappresentante ufficiale ha successivamente confermato su Reddit che la dashboard resterà disponibile fino a settembre.

L’annuncio ha iniziato a generare crescenti malumori; ad esempio sui social media, alcuni utenti stanno incoraggiando altri a contattare direttamente Oura per spiegare quali parti della dashboard vorrebbero vedere preservate, anche in un’eventuale forma diversa dentro l’app.

Oura on the Web permette agli utenti di posizionare due metriche sullo stesso grafico, regolare il periodo temporale da analizzare e visualizzare un valore di correlazione che mostra quanto strettamente i due dati si muovano insieme. Si può, per esempio, confrontare l’attività fisica con il sonno REM, oppure verificare se l’attività di una giornata sembri influenzare la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) della notte successiva.

La stessa Oura descrive la dashboard come uno strumento per esplorare pattern di salute di lungo periodo e confrontare le proprie metriche personali. L’app mobile include grafici di andamento e tag personalizzati, ma al momento non offre la stessa visualizzazione flessibile delle correlazioni presente sul sito web.

Anche l’accesso ai dati preoccupa gli utenti

Un’altra preoccupazione riguarda l’esportazione dei dati visto che al momento, Oura on the Web permette agli utenti di selezionare le metriche desiderate e scaricarle direttamente come file CSV, rendendo relativamente semplice analizzare le informazioni altrove, magari tramite un foglio di calcolo o uno strumento di analisi personale.

Una volta chiusa la dashboard, gli utenti potranno comunque richiedere un’esportazione tramite l’Oura Membership Hub. Questa opzione resta disponibile sia con un abbonamento attivo che senza, ma Oura avvisa che il download potrebbe richiedere fino a 10 giorni per arrivare, un tempo di attesa ben diverso dall’immediatezza garantita finora dalla dashboard web.

Resterà disponibile anche l’API di Oura, che offre a sviluppatori e utenti più esperti dal punto di vista tecnico un’altra via di accesso ai propri dati. Un’API, però, non rappresenta certo un sostituto diretto di una dashboard già pronta all’uso, apribile da chiunque semplicemente tramite un browser, senza dover scrivere alcuna riga di codice.

Oura ha trascorso buona parte di quest’anno ad aggiungere sempre più informazioni e funzioni dedicate alla salute al proprio software. L’azienda aveva lanciato un pacchetto di funzioni piuttosto corposo con Oura Ring 5, per poi estendere molte di quelle stesse novità anche agli anelli Oura più datati, come avevamo raccontato a proposito dell’arrivo di Health Radar e del monitoraggio dell’attività in tempo reale su Gen3 e Gen4.

A dirla tutto, rimuovere uno strumento di analisi ormai maturo proprio in questo momento sembra andare, quindi, nella direzione opposta rispetto al resto delle scelte recenti dell’azienda.

Oura pare abbia ascoltato le lamentele

L’utente Reddit ha condiviso uno screenshot della propria conversazione con il supporto Oura. Il rappresentante dell’azienda ha riconosciuto che la dashboard web offre un modo alternativo di accedere ai dati senza dover aprire l’app, e ha dichiarato che il feedback ricevuto sarebbe stato inoltrato al team competente.

Questo potrebbe semplicemente essere una classica risposta da customer care e non significa, però, che Oura stia riconsiderando la chiusura. Per ora, l’azienda continua a mantenere in programma il ritiro della dashboard, e dichiara che pubblicherà ulteriori informazioni prima che questo avvenga effettivamente. Staremo a vedere se l’azienda avrà ascoltato davvero il feedback degli utenti o se proseguirà imperterrita per la sua strada.