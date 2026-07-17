Oura, il marchio finlandese noto per i suoi anelli dedicati al monitoraggio del sonno e della salute, sembra pronto a spingersi ben oltre la semplice raccolta di dati biometrici. Un documento depositato dall’azienda e reso pubblico il 16 luglio 2026, intitolato “Techniques for evaluating ambient light exposure and chronotype via wearable devices”, descrive un sistema capace di analizzare la luce che ci circonda e collegarla al nostro orologio biologico personale. La particolarità di questa invenzione non sta solo nella misurazione, ma nell’idea di intrecciare quei dati con parametri già noti come il sonno, i valori fisiologici e il cronotipo individuale, trasformando la luce in un fattore chiave e non più marginale.

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Sensori già a bordo, nessuna rivoluzione hardware

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il modo in cui l’anello raccoglierebbe queste informazioni senza stravolgere il design attuale. Secondo quanto descritto nella domanda di brevetto, il dispositivo potrebbe riutilizzare i medesimi componenti ottici già impiegati per le misurazioni di salute, anche se il testo non esclude l’integrazione di un sensore dedicato esclusivamente alla luce ambientale. Il meccanismo ipotizzato prevede che l’anello effettui prima una lettura standard con i LED attivi, per poi spegnerli e catturare la luce proveniente dall’ambiente circostante, sia esso un salotto illuminato artificialmente o l’esterno in pieno giorno.

Questa soluzione permetterebbe ai fotorilevatori di intercettare la luminosità reale senza dover aggiungere un componente vistoso sulla superficie esterna dell’anello, mantenendo intatto l’aspetto discreto che caratterizza questi dispositivi. Non si tratta comunque di un’idea isolata nel settore: RingConn ha già introdotto una funzione simile, sfruttando i sensori PPG integrati non solo per il battito cardiaco ma anche per stimare l’intensità della luce ambientale durante la giornata. Quel dispositivo raccoglie i dati settimanalmente e li combina con le abitudini di sonno per fornire indicazioni sul ritmo circadiano dell’utente.

Oura punta più in alto: colore, intensità e raggi UV

Se RingConn si è limitata a misurare l’intensità generale della luce, il brevetto di Oura mostra ambizioni decisamente più ampie. Il documento descrive un sistema in grado di registrare non solo quando e per quanto tempo una persona è esposta alla luce, ma anche la sua intensità e il colore, distinguendo tra le diverse porzioni dello spettro visibile e includendo pure l’esposizione ai raggi ultravioletti. Questi dati verrebbero poi confrontati con gli orari del sonno, i tempi di recupero e il cronotipo abituale dell’utente, per capire se l’ambiente luminoso sta favorendo o disturbando l’equilibrio biologico della persona.

Quando l’anello prende il controllo della stanza

La parte più sorprendente del brevetto riguarda però le azioni che l’anello potrebbe innescare una volta raccolti questi dati. Il testo descrive infatti un sistema capace di dialogare con dispositivi smart home come lampadine, tende, tapparelle e persiane motorizzate. In pratica, l’anello potrebbe abbassare gradualmente l’intensità delle luci in camera da letto con l’approssimarsi dell’ora di andare a dormire, oppure chiudere le tapparelle nel tardo pomeriggio quando la luce esterna rischia di interferire con il riposo, per poi riaprirle automaticamente al mattino.

Alcune di queste automazioni potrebbero attivarsi senza alcun intervento dell’utente, mentre altre comparirebbero come semplici suggerimenti all’interno dell’app Oura, lasciando all’utilizzatore l’ultima parola. Il brevetto ipotizza anche la possibilità di creare regole personalizzate: una luce che si spegne automaticamente non appena l’anello rileva che la persona si è addormentata, oppure una tapparella che si alza da sola se il sonno si protrae oltre un orario prestabilito. È importante sottolineare che questo non significa che Oura stia per lanciare una propria piattaforma domotica: si tratta piuttosto di un segnale su come l’azienda stia iniziando a considerare l’ambiente circostante come parte integrante dell’ecosistema dati che già raccoglie.

La luce come nuovo indizio per il recupero

Un’altra applicazione descritta nel brevetto riguarda l’interpretazione dei punteggi che Oura fornisce quotidianamente ai propri utenti, come quelli relativi al recupero o alla variabilità della frequenza cardiaca. Se questi valori dovessero cambiare improvvisamente, l’app potrebbe individuare un’esposizione anomala alla luce come possibile causa, evitando di attribuire ogni variazione esclusivamente a fattori fisiologici.

Il documento si sofferma anche su temi più delicati come l’esposizione ai raggi UV, alcune valutazioni cutanee e stime collegate alla produzione di vitamina D, ambiti in cui però la tecnologia mostra dei limiti evidenti: un anello indossato al dito non può sapere con certezza quanta luce abbia effettivamente raggiunto gli occhi o quanta pelle sia stata esposta al sole. Per colmare questa lacuna, il brevetto prevede l’integrazione di dati provenienti da altre fonti, come la posizione geografica e le condizioni meteo, per rendere le stime più accurate.

Va comunque ricordato che il deposito di un brevetto non garantisce che l’idea arrivi mai su un prodotto reale in commercio: le aziende tecnologiche depositano regolarmente concetti ampi che finiscono per rimanere solo sulla carta. In questo caso, però, la direzione tracciata sembra coerente con la strategia che Oura sta seguendo negli ultimi tempi, puntando sempre più su un ecosistema di salute che va oltre il semplice monitoraggio del sonno e del battito cardiaco.