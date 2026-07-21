Xiaomi Gaming Monitor G27i fa parlare di sé, e stavolta non solo per le specifiche tecniche. Su Amazon è comparsa un’offerta davvero difficile da ignorare: il prezzo è crollato a un livello che non si ricordava da tempo, con uno sconto che supera il 47% rispetto al listino ufficiale. Per chi stava aspettando il momento giusto per mettere le mani su un monitor gaming da 27 pollici senza svuotare il portafoglio, quel momento è adesso. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo monitor e perché l’offerta attuale merita attenzione immediata.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Xiaomi G27i: 165Hz, Fast IPS e 1ms per il gaming senza compromessi

Xiaomi Gaming Monitor G27i è un monitor pensato per chi vuole giocare seriamente senza spendere quanto un monitor da workstation professionale. Il pannello è un Fast IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD 1920×1080, angoli di visione fino a 178° sia in orizzontale che in verticale, che garantiscono colori stabili e uniformi anche guardando il display di lato.

Il punto di forza principale è il refresh rate a 165Hz abbinato a un tempo di risposta GTG di 1ms, una combinazione che nei titoli competitivi fa davvero la differenza: movimenti fluidi, nessun ghosting e input lag ridotto al minimo. La tecnologia AMD FreeSync Premium lavora in sincronia con la scheda grafica per eliminare tearing e stuttering, rendendo l’esperienza visiva complessivamente più pulita e reattiva.

Sul fronte cromatico, G27i copre il 99% dello spazio colore sRGB con una profondità a 8 bit e supporto HDR10, garantendo immagini vivide con oltre 16,7 milioni di colori. Ogni esemplare viene calibrato in fabbrica con un ΔE medio inferiore a 2, indice di un’accuratezza cromatica superiore alla media per questa fascia di prezzo.

Non mancano le attenzioni per il benessere visivo: il monitor è certificato TÜV Low Blue Light e integra il DC dimming per ridurre lo sfarfallio nelle sessioni prolungate, due caratteristiche che fanno la differenza nelle maratone di gioco notturne.

La connettività comprende:

1× HDMI 2.0

1× DisplayPort 1.4

1× jack audio da 3,5mm per cuffie o speaker esterni

Da segnalare l’assenza di altoparlanti integrati, dettaglio da tenere a mente per chi non dispone già di un impianto audio esterno. Il design è essenziale e sobrio, con cornici sottili su tre lati e il caratteristico joystick multidirezionale viola sul retro per navigare l’OSD. Il supporto VESA permette il montaggio a parete per chi vuole una postazione più ordinata.

Prezzo ai minimi: ecco i numeri dell’offerta su Amazon

Parliamo di numeri concreti. Xiaomi G27i è disponibile su Amazon a soli 89€, contro un prezzo di listino di 169,99€: significa un risparmio netto di circa 81€, pari a uno sconto del 47%. Non si tratta di una riduzione marginale: è uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo monitor, ed è proprio questa rarità a rendere l’offerta così interessante.

La disponibilità è immediata su Amazon, con spedizione Prime per chi è abbonato. Le offerte e sconti su Amazon di questo calibro tendono a esaurirsi o a rientrare ai prezzi originali nel giro di poche ore o giorni: aspettare potrebbe significare ritrovarsi a pagare quasi il doppio.

Per ricevere in tempo reale le migliori offerte monitor e computer come questa, iscrivetevi al canale PrezziTech, aggiornato costantemente con le promozioni più interessanti sul mondo della tecnologia. Se invece siete a caccia di errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi categoria di prodotto, ErroriBomba è il canale che fa per voi.