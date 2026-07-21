Da tempo si susseguono le indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le principali caratteristiche dell’attesissimo iPhone del ventesimo anniversario e nelle scorse ore è arrivato l’ennesimo contributo.

Il popolare leaker Digital Chat Station, infatti, si è aggiunto a coloro che hanno provato ad anticipare quello che potrebbe essere il display scelto da Apple per rendere questo telefono “unico”.

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Le ultime anticipazioni su iPhone 20 Pro Max

Stando a quanto è stato riportato dal leaker sul social Weibo, il colosso di Cupertino starebbe testando un nuovo display per il melafonino del 2027 e si tratterebbe del pannello più grande mai adottato dall’azienda sino ad oggi.

In particolare, il display di cui parla Digital Chat Station, che sarebbe quello del modello Pro Max, dovrebbe avere una diagonale da 6,96 pollici e sarebbe destinato ad essere commercializzato a livello di marketing come un pannello da 7 pollici.

Nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare fondata, iPhone 20 Pro Max potrebbe avere un display circa il 2% più grande rispetto a quello di iPhone 17 Pro Max (che ha una diagonale da 6,86 pollici), incremento che dovrebbe essere percepibile dagli utenti.

C’è da precisare che, sempre secondo Digital Chat Station, ad oggi il colosso di Cupertino starebbe valutando anche altre opzioni (per esempio, di recente si è parlato di un display curvato su tutti e quattro i lati) e quindi non vi sono garanzie che possa essere questa la soluzione su cui l’azienda deciderà di puntare.

Ad ogni modo, al momento Apple si sta preparando a presentare la sua nuova generazione di iPhone, che dovrebbe essere lanciata a settembre insieme al primo modello pieghevole dell’azienda.