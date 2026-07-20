Quaranta euro di risparmio su una sedia gaming ergonomica professionale di un brand spagnolo con oltre dieci anni nel settore esport: Drift Gaming DR35 tocca oggi il suo prezzo più basso, un’occasione che difficilmente si ripresenterà a breve. Per chi stava aspettando il momento giusto per aggiornare la propria postazione, che si tratti di gaming, studio o smart working, questo è esattamente quel momento. Ecco tutti i dettagli.

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Drift gaming DR35: ergonomia da esport in uno spazio compatto

Drift Gaming non è un brand qualsiasi: partner ufficiale di team e tornei esport, ha costruito la propria reputazione su materiali di qualità e su un’ergonomia pensata per le sessioni più lunghe. La DR35 nella variante Nero/Grigio è uno dei modelli di punta della gamma entry-professional e si vede.

La struttura interna è in metallo e legno, con un’imbottitura a due densità: 22 kg/m³ per lo schienale e 28 kg/m³ per il sedile, pensata per distribuire il peso e ridurre i punti di pressione anche dopo ore di utilizzo continuativo. Il rivestimento in similpelle PU è morbido, durevole e, soprattutto, facile da pulire.

Tra le caratteristiche che distinguono davvero questa sedia:

Schienale reclinabile da 90° a 135° con sistema tilt che si adatta al centro di gravità dell’utente

con sistema tilt che si adatta al centro di gravità dell’utente Cuscino lombare regolabile con cinghie e cuscino cervicale inclusi, entrambi removibili

con cinghie e inclusi, entrambi removibili Braccioli imbottiti 2D con snodo adattabile all’inclinazione dello schienale, che seguono il movimento della schiena

con snodo adattabile all’inclinazione dello schienale, che seguono il movimento della schiena Base in nylon a 5 ruote silenziose da 6 cm di diametro, per una mobilità fluida su qualsiasi pavimento

da 6 cm di diametro, per una mobilità fluida su qualsiasi pavimento Pistone a gas di Classe 3 con 10 cm di corsa, portata massima 100 kg

Il design compatto, con sedile largo 40 cm e profondità di 47 cm, la rende particolarmente adatta a postazioni con spazio limitato, senza rinunciare alle dimensioni dello schienale: 48 cm di larghezza e 77 cm di altezza. Il montaggio, apprezzato dagli utenti nelle recensioni (valutazione media 4,1/5 su 100 recensioni su Amazon.it), è rapido e non richiede particolari competenze tecniche.

Un dettaglio che vale la pena sottolineare: i braccioli sono dotati di uno snodo che li fa seguire l’inclinazione dello schienale, un elemento spesso assente su sedie di questa fascia e che fa una differenza concreta nella postura durante le sessioni più rilassate.

Offerta bomba: -40% sul prezzo, minimo storico su Amazon

Parliamo di numeri concreti:

Prezzo originale: 99,00 €

99,00 € Prezzo scontato: 59,00 €

59,00 € Risparmio: 40,00 €, pari a circa il 40% di sconto

Si tratta del prezzo più basso mai registrato per la DR35 nella variante Nero/Grigio (DR35BG) su Amazon.it, dove la sedia è disponibile con spedizione express tramite Amazon Prime. Al momento le colorazioni disponibili sono diverse, ma non è detto che questa promozione resti attiva a lungo su tutte le varianti. Per scoprire altre offerte imperdibili o approfondire come funzionano gli sconti su Amazon, puoi consultare le nostre guide dedicate. Tutte le promozioni sono raccolte anche nella sezione offerte Amazon di TuttoTech.

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