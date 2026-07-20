Chi possiede un’auto di qualche anno fa, o un camper acquistato prima che CarPlay e Android Auto diventassero uno standard di serie, conosce bene la sensazione di viaggiare con lo smartphone incollato al supporto sul cruscotto. Ottocast prova a chiudere questo divario con una gamma pensata esplicitamente per i mesi estivi, il periodo in cui, tra trasferte al mare e gite fuori porta, l’abitacolo diventa il vero centro del viaggio, non solo un mezzo per raggiungere la destinazione.

La proposta dell’azienda si muove su due binari paralleli: da un lato la sicurezza, con dash cam e telecamere pensate per chi viaggia con bambini a bordo, dall’altro l’intrattenimento, con box IA e adattatori capaci di trasformare uno schermo qualunque in un centro multimediale. In mezzo, la fascia degli adattatori wireless puri, per chi ha già CarPlay cablato e vuole solo tagliare il cavo.

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Sicurezza a bordo, tra dash cam e occhio sui sedili posteriori

Il capitolo sicurezza si apre con OttoSafe Cam, che prova a risolvere un problema tipico di chi viaggia spesso in autostrada: avere sia una dash cam affidabile sia un adattatore CarPlay wireless, senza dover installare due dispositivi separati sul parabrezza. Registra in 2K con un grandangolo regolabile fino a 130° e visione notturna, e in caso di urto la clip viene bloccata e resa immediatamente consultabile dallo schermo dell’auto, senza passare dal telefono, un dettaglio che conta parecchio nei minuti concitati subito dopo un tamponamento. Utile anche il doppio tap per scattare foto al volo, pensato più per i paesaggi lungo il tragitto che per la sicurezza in senso stretto. Con il kit hardwire opzionale, la telecamera sorveglia l’auto anche da parcheggiata. Lo trovate sullo store ufficiale al prezzo consigliato di 139,99€, con un bundle che aggiunge una microSD da 64GB per chi non vuole pensarci separatamente.

Per chi viaggia con bambini piccoli, invece, il problema non è tanto la strada davanti quanto il sedile posteriore. Cabin Care affronta direttamente questo scenario: un adattatore CarPlay wireless con una telecamera posteriore integrata, che trasmette il video in tempo reale sullo schermo dell’auto senza bisogno di girarsi, e soprattutto senza registrare né caricare nulla altrove, un dettaglio non scontato per chi è comprensibilmente attento alla privacy dei propri figli. Lo split-screen permette di tenere d’occhio i bambini e la navigazione nello stesso colpo d’occhio, mentre la visione a infrarossi copre anche i viaggi serali. È disponibile su Ottocast al prezzo consigliato di 109€.

Le soste diventano intrattenimento, con l’IA a bordo

Restare fermi in coda per l’imbarco del traghetto, o parcheggiati in un’area di sosta mentre si aspetta che passi il caldo delle due del pomeriggio, è uno degli scenari meno raccontati dei viaggi estivi, ma anche uno dei più frequenti. Qui entra in gioco OttoAibox P3 Pro, il prodotto più ambizioso della gamma: un box con chipset Snapdragon 6225, 8GB di RAM e 128GB di storage che trasforma lo schermo dell’infotainment in un tablet a tutti gli effetti, con accesso al Play Store, streaming da Netflix e YouTube, navigazione autonoma e comandi vocali gestiti dall’IA. Il vero punto di forza, però, è lo slot SIM con supporto CloudSIM: significa che l’intera famiglia può guardare un film durante una sosta senza intaccare i dati del telefono di nessuno, un vantaggio non banale nelle zone di copertura scarsa dove ogni gigabyte va centellinato. Potete acquistarlo al prezzo consigliato di 219,99€.

Chi cerca qualcosa di più immediato, senza dover configurare nulla, può orientarsi su Play2Video Ultra: Netflix, YouTube, IPTV e Amazon Prime Video sono già installati all’accensione, con margine per aggiungerne altre cinque tramite l’App Hub. Il sistema Android chiuso è una scelta precisa contro i crash e le app poco affidabili che affliggono a volte i dispositivi più aperti. È in vendita sullo store ufficiale al prezzo consigliato di 79€.

OttoScreen AI, la soluzione per chi in auto non ha nessuno schermo

Il vero pubblico di riferimento di OttoScreen AI non sono tanto gli automobilisti con un’auto datata, quanto i camperisti, categoria che spesso si trova senza infotainment di serie e senza molte alternative valide. Si tratta di un display universale da 11,4 pollici, plug-and-play, che porta CarPlay, Android Auto e Android 15 completo su qualsiasi veicolo immatricolato prima o dopo il 2016, un limite temporale che di solito taglia fuori proprio i mezzi meno recenti. Funziona anche senza smartphone collegato, sfruttando un hotspot portatile, ed è pensato per restare acceso tutto il giorno attaccato a una semplice presa USB del veicolo. Lo trovare sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 159,99€.

Mini Pico, per chi vuole solo tagliare il cavo

Non tutti hanno bisogno di uno schermo aggiuntivo o di un box completo. Chi ha già CarPlay o Android Auto cablati di serie e vuole semplicemente liberarsi del cavo trova in Mini Pico la soluzione più diretta della gamma: supporto Wi-Fi 6, riconnessione automatica all’accensione e cambio rapido tra due dispositivi con un solo tocco, comodo per le coppie che condividono la stessa auto ma hanno smartphone di sistemi diversi. È l’unico prodotto della gamma pensato per sparire nell’uso quotidiano, non per aggiungere funzioni ma per togliere un fastidio. È disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 49€.

Chi è Ottocast

Dietro questi sei prodotti c’è un’azienda che ha costruito la propria identità quasi esclusivamente attorno a un problema molto specifico: far dialogare le auto, anche quelle più datate, con CarPlay e Android Auto senza passare per un cavo. Ottocast nasce a Hong Kong nel 2009 e da allora ha ampliato il proprio catalogo restando fedele a questa missione originaria, tanto da essere oggi presente in oltre 50 Paesi, con una base utenti che supera i 2 milioni di persone e una diffusione particolarmente solida in Nord America, Europa e Asia. È un settore di nicchia, quello degli adattatori wireless per l’infotainment, ma proprio per questo l’azienda ha potuto costruirci sopra un intero ecosistema di prodotti complementari, dalle dash cam ai display autonomi, piuttosto che restare legata a un solo dispositivo di punta.

Tutti i prodotti sono già disponibili su ottocast.it.