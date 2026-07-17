250€ di risparmio su uno dei televisori OLED più avanzati del 2026: LG OLED evo AI G6S da 48″ scende su Amazon a un prezzo che difficilmente si era visto prima d’ora. Chi segue la gamma G di LG sa quanto questi pannelli siano ambiti, e questa promozione rappresenta esattamente il tipo di opportunità che non si ripete spesso. Processore α11 Gen3, tecnologia Hyper Radiant Color, gaming a 4K@165Hz e intelligenza artificiale firmata Google e Microsoft: tutto questo, finalmente, a un prezzo ai minimi storici.

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LG OLED48G66LS G6S: quando Hyper Radiant Color e l’AI riscrivono le regole del salotto

LG OLED48G66LS è il modello della Serie G6S 2026 che porta sul mercato la tecnologia Hyper Radiant Color, una soluzione OLED di nuova generazione capace di spingere il picco di luminanza HDR fino a sfiorare i 3000 nit in modalità calibrata D65, un incremento del 20% rispetto ai G5 del 2025. Il tutto senza rinunciare alla caratteristica distintiva dell’OLED: il nero assoluto, ottenuto pixel per pixel, senza compromessi.

Al cuore del televisore lavora il processore α11 Gen3 con AI, dotato di Dual AI Engine, che non si limita a elaborare le immagini in tempo reale ma impara le abitudini dell’utente, adattando parametri di immagine e suono in modo progressivo e personalizzato. L’integrazione con Google Gemini e Microsoft Copilot trasforma webOS 26 in un ecosistema smart tra i più avanzati disponibili oggi su un pannello consumer.

Le specifiche tecniche parlano chiaro:

Diagonale: 48 pollici (121,9 cm), risoluzione 4K Ultra HD 3840×2160

48 pollici (121,9 cm), risoluzione Refresh rate: nativo fino a 165 Hz , con supporto VRR, G-Sync e FreeSync Premium

nativo fino a , con supporto Connettività: 4x HDMI 2.1 con supporto 4K@165Hz, Wi-Fi, Bluetooth Ultra Low Latency, Ethernet, USB

4x con supporto 4K@165Hz, Wi-Fi, Bluetooth Ultra Low Latency, Ethernet, USB Audio: Dolby Atmos e Dolby Vision per un’esperienza cinematografica completa

e per un’esperienza cinematografica completa AI vocale: Far Field Voice Recognition con comando “Hi, LG” per controllo hands-free

Far Field Voice Recognition con comando per controllo hands-free Garanzia pannello: ben 5 anni , esclusiva LG sui modelli premium

ben , esclusiva LG sui modelli premium Certificazioni: ClearMR 10000, CES Innovation Awards 2026 per l’AI, AVForums Editor’s Choice

ClearMR 10000, CES Innovation Awards 2026 per l’AI, AVForums Editor’s Choice Base inclusa: la versione G6S è subito pronta all’uso su qualsiasi mobile, senza staffa aggiuntiva

Sul fronte gaming, OLED48G66LS è una scelta di primo livello per chi usa console di nuova generazione o postazioni PC: il tempo di risposta quasi istantaneo dell’OLED, combinato con i 165fps in 4K e l’ALLM per la commutazione automatica in bassa latenza, garantisce un’esperienza fluida e priva di tearing. Le scene più scure diventano leggibili grazie al contrasto infinito, un vantaggio competitivo reale.

Il pannello è certificato Intertek per la fedeltà del colore al 100% (standard CIE DE2000), con una gamma cromatica equivalente o superiore allo spazio DCI-P3. La sicurezza è gestita da LG Shield con sette livelli di protezione integrati e LG Quad Protection contro fulmini, umidità e sovraccarichi.

Prezzo ai minimi: ecco quanto si risparmia su Amazon

Su Amazon.it, LG OLED48G66LS è disponibile a 1549€, a fronte di un prezzo di listino di 1799€. Si tratta di uno sconto di 250€, pari a circa il 14%, che porta il televisore al prezzo più basso mai registrato per questo modello. Per un pannello OLED del 2026 con queste caratteristiche, la cifra attuale è concretamente difficile da trovare altrove: su Unieuro, lo stesso modello è listato a 1399€ ma in stock limitato, mentre su Amazon la disponibilità è immediata con le garanzie tipiche della piattaforma. La base da appoggio è già inclusa nella confezione G6S, quindi nessun costo aggiuntivo per l’installazione.

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