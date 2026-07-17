Apple iPhone 17 fa parlare di sé ancora una volta, ma questa volta il motivo non è solo tecnologico. Il modello da 256 GB nella colorazione Nero ha raggiunto su Amazon un prezzo che difficilmente si era visto da quando è uscito: si tratta di uno sconto di 140€ rispetto al prezzo di listino, il più basso mai registrato per questo dispositivo. Chi aspettava il momento giusto per mettere le mani sull’ultimo iPhone 17 della gamma standard, probabilmente non troverà di meglio. Analizziamo insieme perché vale ogni centesimo.

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Apple iPhone 17: quando “modello base” non significa compromessi

Con iPhone 17, Apple dimostra ancora una volta che il modello entry-level della gamma può offrire un’esperienza premium senza sacrifici evidenti. Il cuore del dispositivo è il nuovo chip Apple A19, costruito su processo a 3 nm, con GPU a 5 core, Neural Engine a 16 core e ray tracing accelerato via hardware. A supportarlo ci sono 8 GB di RAM, sufficienti a gestire con fluidità assoluta multitasking, gaming e le funzioni di Apple Intelligence integrate in iOS 26.

Il display è uno dei punti più forti dell’intero pacchetto: un pannello Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion (refresh rate variabile da 1 a 120 Hz), risoluzione di 1206 x 2622 pixel (~460 ppi) e una luminosità di picco di 3000 nit, la più alta mai vista su un iPhone base. In più, i riflessi si riducono del 33% rispetto alla generazione precedente, con un contrasto fino a due volte migliore.

Sul fronte fotografico, il sistema Dual Fusion rappresenta un deciso passo avanti:

Fotocamera principale : 48 MP, apertura f/1,6, stabilizzazione ottica avanzata, zoom 2x di qualità ottica

: 48 MP, apertura f/1,6, stabilizzazione ottica avanzata, zoom 2x di qualità ottica Ultra-grandangolare : 48 MP con angolo di visione fino a 120°

: 48 MP con angolo di visione fino a 120° Video : 4K fino a 60fps con Dolby Vision HDR

: 4K fino a 60fps con Dolby Vision HDR Fotocamera frontale: 18 MP con Center Stage, che segue automaticamente i soggetti durante le videochiamate

Proprio la fotocamera frontale da 18 MP con Center Stage è la vera novità che distingue iPhone 17 dal predecessore: le videochiamate di gruppo e i selfie guadagnano una qualità e un’intelligenza che sulla gamma standard non si erano mai viste. La connettività include 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e porta USB-C, con supporto MagSafe fino a 25W. La certificazione IP68 (6 metri per 30 minuti) e il Ceramic Shield 2, tre volte più resistente ai graffi, completano un pacchetto costruttivo senza punti deboli.

Prezzo ai minimi: 140€ di sconto su Amazon

Questa è la parte che rende l’offerta davvero interessante. iPhone 17 256 GB Nero è disponibile su Amazon.it a 839€, contro un prezzo di listino ufficiale di 979€. Il risparmio è di 140€, pari a uno sconto del ~14%, e soprattutto si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello da quando è disponibile sul mercato italiano.

Prezzo originale : 979€

: 979€ Prezzo scontato : 839€

: 839€ Risparmio : 140€ (~14%)

: 140€ (~14%) Store : Amazon.it

: Amazon.it Disponibilità: immediata

Da tenere a mente che nella confezione non è incluso un alimentatore, quindi chi non ne possiede uno compatibile dovrà acquistarlo separatamente. Amazon offre spesso bundle con accessori MagSafe o alimentatori USB-C, vale la pena verificare al momento dell’acquisto.

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